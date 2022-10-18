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Манама. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанскую тяжелоатлетку Зульфию Чиншанло признали лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике, сообщили в Федерации тяжелой атлетики РК.
По результатам завершившегося сегодня чемпионата в Бахрейне мужская сборная Казахстана по тяжелой атлетике заняла первое общекомандное место. Женская команда стала третьей.
А Зульфия Чиншанло была признана лучшей спортсменкой азиатского первенства!" - говорится в сообщении ФТА РК.
Ранее сообщалось, что Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне. Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов.