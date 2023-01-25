24.01.2023, 09:56 7316
Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open - 2023
Фото: ktf.kz
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии и вышла в полуфинал.
В матче за выход в полуфинал занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина вышла на корт против 17-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии. Первый сет остался за казахстанкой (6:2). Вторую партию также забрала Рыбакина (6:4) и одержала итоговую победу в матче, информирует Sports.kz.
Отмечается, что Рыбакина впервые в своей карьере смогла одолеть Остапенко - до сегодняшней игры счет личных встреч был в пользу латвийской теннисистки (2-0), кроме того, представительница Казахстана не выиграла в тех матчах ни одной партии.
В полуфинале Елена Рыбакина поборется за попадание в решающий поединок турнира с победительницей противостояния Джессика Пегула (3) - Виктория Азаренко (24).
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023.
Напомним, Казахстан занял 11-е место в медальном зачете зимней Универсиады - 2023.
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24.01.2023, 10:22 6586
Школа-интернат при спортивном колледже Алматы возобновит свою работу после обращений родителей
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов сообщил о возобновлении работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.
Оралов рассказал, что одной из актуальны проблем было обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.
Министр напомнил, что в 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования.
Вопрос был взят на мой личный контроль. Выпускниками этого учебного заведения являются такие выдающиеся спортсмены, как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и др. И, безусловно, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят нам вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим решение о закрытии было пересмотрено", - написал Оралов в Facebook.
По словам главы Минспорта, была проведена работа по возвращению лицензии. И сейчас уже ведется прием документов для обучения.
В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров. Я посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами - оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая.Также будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня", - заверил министр, добавив, что интересы детей будут первостепенными для министерства.
Напомним, весной 2022 года родители студентов выступили с протестом против реорганизации колледжа спорта в Алматы.
23.01.2023, 14:36 13536
Токаев поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на Универсиаде
Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде, сообщает Акорда.
Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан", - говорится в поздравительном послании.
Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.
Напомним, на Универисаде-2023 в Лейк-Плэсиде Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 11-е место по количеству побед.
23.01.2023, 08:15 16526
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады - 2023
Фото: Sports.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Лейк-Плэсиде подошла к концу зимняя Универсиада 2023 года, участие в которой приняли казахстанские спортсмены.
По ее итогам сборная Казахстана расположилась на 11-м месте с 11 медалями - тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми, сообщает Sports.kz.
Победителем медального зачета стала Япония - 48 медалей (21-17-10), на втором месте расположилась Южная Корея - 29 (12-8-9), замкнула тройку лучших Канада - 13 (6-1-6).
Напомним, что золото сборной Казахстана на Универсиаде-2023 принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков и "летающий лыжник" Данил Васильев.
Серебро выиграли биатлонист Александр Мухин, "летающие лыжники" Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных соревнованиях), команда по шорт-треку в смешанной эстафете (Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов) и мужская сборная по шорт-треку (Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко).
Бронзовыми призерами Универсиады стали биатлонист Александр Мухин, лыжница Ксения Шалыгина, женская сборная по лыжным гонкам (Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина) и мужская сборная по хоккею.
Вчера студенческие сборные Казахстана и Японии по хоккею встретились в матче за третье место на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США). Казахстан одержал крупную победу - 8:1. Таким образом, хоккеисты сборной Казахстана выиграли бронзу. Ранее студенческая сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1), Словакию (4:0) и Японию (8:1) и проиграла США (1:4) и Канаде (1:4).
22.01.2023, 12:28 24016
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023
Фото: ktf.kz
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч против первой ракетки мира Иги Швентек в рамках 1/8 финала Australian Open в одиночном разряде.
До начала встречи казахстанку считали андердогом, однако занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина выиграла обе партии (6:4, 6:4) и одержала сенсационную победу", - информирует Sports.kz.
За выход в полуфинал Елена сыграет с победительницей матча между Еленой Остапенко и Коко Гауфф.
Отмечается, что Рыбакина остается единственной представительницей Казахстана на Australian Open - 2023 как в «одиночке», так и в парном разряде, где она выступает с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Ранее казахстанка одержала победу над соперницей из Словении.
22.01.2023, 09:30 26041
Казахстан выиграл серебро в биатлоне на Универсиаде-2023
Фото: Sports.kz
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Вашингтон. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский биатлонист Александр Мухин стал вторым в масс-старте, завоевав восьмую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид.
Он допустил четыре промаха на огневых рубежах (0+2+2+0) и уступил лидеру 24.8 секунды", - сообщает Sports.kz.
Победителем гонки стал француз Аксель Гарнье. Бронзой награжден норвежский биатлонист Эрьян Мосенг.
Ранее сообщалось о призовых местах Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина и по шорт-треку.
21.01.2023, 09:36 33511
Казахстан выиграл шестую медаль зимней Универсиады - 2023 Дополнено
Фото: Sports.kz
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Вашингтон. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завоевала шестую медаль зимней Универсиады - 2023 в Лейк-Плэсиде.
Как сообщает Sports.kz, серебро в прыжках на лыжах с трамплина в командных мужских соревнованиях выиграли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. С результатом 470.3 они уступили австрийцам (470.5) и обошли первую команду Японии (452.9).
Вторая команда Казахстана в составе Святослава Назаренко и Никиты Девяткина заняла седьмое место из восьми участниц, набрав 381.7 балла.
Дополнено 21.01.2023, 11.50
Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль зимней Универсиады - 2023, информирует Sports.kz.
Казахстанцы стали вторыми в смешанной эстафете с результатом 2:47.757, уступив французам (2:50.946) и опередив Японию (2:48.561). В составе казахстанской команды выступили: Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов.
Ранее сообщалось, что Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023.
20.01.2023, 08:18 39636
Астана примет матч за звание чемпиона мира по шахматам FIDE 2023
Фото: unsplash.com
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года впервые пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам.
За шахматную корону будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, сообщается на сайте FIDE.
Призовой фонд составит 2 млн евро, 60% из которых достанутся победителю, а 40% - претенденту, занявшему второе место.
Сообщается, что 31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в матче. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов, получил возможность сыграть за наивысшее признание в шахматном мире.
Напомним, в Алматы 25-30 декабря 2022 года состоялся чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам.
19.01.2023, 08:36 48316
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал
Фото: КФХ
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с США и потерпела поражение со счетом 1:4. Несмотря на поражение, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал.
Первыми забили американцы, но через три минуты Батырлан Муратов сравнял счет. В концовке первого периода соперник вновь вышел вперед. Во втором отрезке игры американцы забросили еще две шайбы.
США - Казахстан 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
1:0 - 00:55 - Хэйнуолл (Акуаро, Палмер)
1:1 - 04:06 - Муратов
2:1 - 19:33 - МакЧесни (Уолински, Шихи)
3:1 - 24:13 - Хэйнуолл (Мулера)
4:1 - 28:14 - Грин
Вратари: Кенни - Шутов
Несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа зимней Универсиады от США, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал. Исходя из регламента соревнований, если сборные Казахстана, Словакии и США наберут одинаковое количество очков, лидеры будут определены по разнице шайб в очных встречах. Соперник нашей команды определится по итогам оставшихся матчей", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Ранее сборная Казахстана одержала четыре разгромные победы над сборными Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0).
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