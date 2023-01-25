Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open - 2023  

В полуфинале Елена Рыбакина поборется за попадание в решающий поединок турнира с победительницей противостояния Джессика Пегула - Виктория Азаренко.

Фото: ktf.kz

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии и вышла в полуфинал.





В матче за выход в полуфинал занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина вышла на корт против 17-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии. Первый сет остался за казахстанкой (6:2). Вторую партию также забрала Рыбакина (6:4) и одержала итоговую победу в матче, информирует Sports.kz





Отмечается, что Рыбакина впервые в своей карьере смогла одолеть Остапенко - до сегодняшней игры счет личных встреч был в пользу латвийской теннисистки (2-0), кроме того, представительница Казахстана не выиграла в тех матчах ни одной партии.









В полуфинале Елена Рыбакина поборется за попадание в решающий поединок турнира с победительницей противостояния Джессика Пегула (3) - Виктория Азаренко (24).





Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023.



