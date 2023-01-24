Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады - 2023
Фото: Sports.kz
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Лейк-Плэсиде подошла к концу зимняя Универсиада 2023 года, участие в которой приняли казахстанские спортсмены.
По ее итогам сборная Казахстана расположилась на 11-м месте с 11 медалями - тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми, сообщает Sports.kz.
Победителем медального зачета стала Япония - 48 медалей (21-17-10), на втором месте расположилась Южная Корея - 29 (12-8-9), замкнула тройку лучших Канада - 13 (6-1-6).
Напомним, что золото сборной Казахстана на Универсиаде-2023 принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков и "летающий лыжник" Данил Васильев.
Серебро выиграли биатлонист Александр Мухин, "летающие лыжники" Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных соревнованиях), команда по шорт-треку в смешанной эстафете (Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов) и мужская сборная по шорт-треку (Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко).
Бронзовыми призерами Универсиады стали биатлонист Александр Мухин, лыжница Ксения Шалыгина, женская сборная по лыжным гонкам (Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина) и мужская сборная по хоккею.
Вчера студенческие сборные Казахстана и Японии по хоккею встретились в матче за третье место на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США). Казахстан одержал крупную победу - 8:1. Таким образом, хоккеисты сборной Казахстана выиграли бронзу. Ранее студенческая сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1), Словакию (4:0) и Японию (8:1) и проиграла США (1:4) и Канаде (1:4).