19.01.2023, 08:27 9446

Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023  

Золото выиграл Бекентай Турлубеков
Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023
Фото: Sports.kz
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошел спринт на 10 километров. Казахстанский спортсмен Бекентай Турлубеков выиграл золото.

Казахстан представляли Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков. Золото выиграл Бекентай Турлубеков - он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и показал время 27:51.5. Серебряным призером стал американец Бьорн Уэстервелт, уступивший Турлубекову 8.3 секунды. Обладателем бронзовой медали стал еще один казахстанец - Александр Мухин: он уступил лидеру 22.2 секунды и дважды промахнулся на втором огневом рубеже (0+2), сообщает Sports.kz.


Биатлон. Мужчины

Спринт. 10 км.

1. Бекентай Турлубеков (Казахстан) - 27:51.5 (0+0)

2. Бьорн Уэстервелт (США) - +8.3 (1+1)

3. Александр Мухин (Казахстан) - +22.2 (0+2).

Сборная Казахстана вышла на третье место в медальном зачете Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США). Теперь у Казахстана три золотые медали и одна бронзовая, и он поднялся на третье место в медальном зачете. Лидирует с большим отрывом Япония - у нее 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте - Финляндия - три золота, одно серебро и одна бронза.

Напомним, ранее чемпионами Универсиады-2023 в составе сборной Казахстана стали биатлонист Вадим Куралес и "летающий лыжник" Данил Васильев.
 
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Теги:Золотоуниверсиада

новости по теме

19.01.2023, 08:36 8966

Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал  

Казахстан проиграл США со счетом 1:4
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал
Фото: КФХ
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с США и потерпела поражение со счетом 1:4. Несмотря на поражение, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал.

Первыми забили американцы, но через три минуты Батырлан Муратов сравнял счет. В концовке первого периода соперник вновь вышел вперед. Во втором отрезке игры американцы забросили еще две шайбы.


США - Казахстан 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

1:0 - 00:55 - Хэйнуолл (Акуаро, Палмер)

1:1 - 04:06 - Муратов

2:1 - 19:33 - МакЧесни (Уолински, Шихи)

3:1 - 24:13 - Хэйнуолл (Мулера)

4:1 - 28:14 - Грин

Вратари: Кенни - Шутов

Несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа зимней Универсиады от США, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал. Исходя из регламента соревнований, если сборные Казахстана, Словакии и США наберут одинаковое количество очков, лидеры будут определены по разнице шайб в очных встречах. Соперник нашей команды определится по итогам оставшихся матчей", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.


Ранее сборная Казахстана одержала четыре разгромные победы над сборными Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0).
 
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Теги:ХоккейФиналКазахстан
18.01.2023, 18:07 17351

Казахстанская теннисистка победила соперницу из Словении на Australian Open

Игра продолжалась 59 минут
Казахстанская теннисистка победила соперницу из Словении на Australian Open
Фото: ФТК
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила соперницу из Словении на Australian Open, сообщает Федерация тенниса Казахстана.

25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина разгромила словенку Кайю Йуван, занимающую 104-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 6:1 во втором круге Australian Open", - проинформировали в федерации.


Отмечается, что игра продолжалась 59 минут. Счет в личных встречах стал 1:0 в пользу Елены. Следующая соперница Рыбакиной в Мельбурне определится по итогам матча между чешкой Каролиной Муховой и американкой Даниэль Коллинс.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.
 
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Теги:ПобедаРКТеннис
17.01.2023, 19:53 25061

Казахстанка одержала победу в первом круге Australian Open - 2023

В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира)
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) дебютировала в Australian Open - 2023 одиночного разряда в Мельбурне и одержала волевую победу, сообщает Sports.kz.

Юлия Путинцева встретилась на корте с представительницей Румынии Сораной Кырстя (42-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 53 минуты.

Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и три гейма подряд.

Этот матч проходил на стадии 1/64 финала австралийского турнира. В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира).

Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.В матче первого круга соревнований наша теннисистка обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.

 
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Теги:ПобедаказахстанкаТеннис
17.01.2023, 12:40 28366

Казахстанская теннисистка установила рекорд на Australian Open - 2023

Следующий матч спортсменка проведет с теннисисткой из Словении Каей Юван
Казахстанская теннисистка установила рекорд на Australian Open - 2023
Фото: ФТК
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.

Как сообщает "Хабар 24", в матче первого круга соревнований теннисистка обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.

Отмечается, что во время этой игры первая ракетка страны исполнила самую быструю подачу на турнире среди женщин со скоростью 195 километров в час.

Следующий матч спортсменка проведет с теннисисткой из Словении Каей Юван, которая в первом круге нанесла поражение француженке Селене Яникижевич - 7:5, 6:1.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по хоккею одержала очередную крупную победу на Универсиаде-2023.
 
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Теги:РКТеннисРекорд
17.01.2023, 08:30 30106

Сборная Казахстана по хоккею одержала очередную крупную победу на Универсиаде-2023  

Казахстан учинил четвертый подряд разгром на хоккейном турнире
Сборная Казахстана по хоккею одержала очередную крупную победу на Универсиаде-2023
Фото: icehockey.kz
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертый матч группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана провела против команды Словакии и одержала победу со счетом 4:0.

Казахстан провел на хоккейном турнире четыре матча и одержал четыре победы с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 33:3. Сначала сборная Казахстана уверенно победила команду Южной Кореи (5:1), затем разгромила Венгрию (9:1), после чего вынесла с двузначным счетом Великобританию (15:1) и, наконец, одержала победу над Словакией (4:0), сообщает Sports.kz.


После четырех сыгранных матчей Казахстан занимает первое место в группе В, имея в активе 12 очков. В заключительном матче группового этапа казахстанские хоккеисты встретятся со сборной США.

Напомним, в копилке Казахстана уже есть две золотые медали. Золото в биатлоне завоевал Вадим Куралес. Вторую золотую медаль выиграл "летающий лыжник" Данил Васильев.
 
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Теги:ХоккейПобедауниверсиада
17.01.2023, 08:22 30656

Казахстан завоевал второе золото Универсиады-2023  

Казахстанский "летающий лыжник" одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине
Фото: Sports.kz
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский "летающий лыжник" Данил Васильев выиграл золотую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде.

Васильев одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине. В первой попытке он занял первое место с показателем 127.2, а в финальном раунде стал вторым (130.1). В сумме двух подходов казахстанец показал наилучший результат 257.3, опередив австрийцев Максимиллиана Линхера (251.4) и Тимона Паскаля Кахофера (248.8), сообщает Sports.kz.

Другие представители Казахстана показали следующие результаты: Сергей Ткаченко - седьмой (220.9), Никита Девяткин - девятый (216.2), Святослав Назаренко - 20-й (147.3), Магжан Амангельдыулы - 21-й (144.5).

Медаль Васильева стала второй для Казахстана на текущей Универсиаде. Ранее золото в биатлоне завоевал Вадим Куралес.
 
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Теги:ЗолотоуниверсиадаКазахстан
16.01.2023, 11:17 36196

Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу над Великобританией

В своей группе Казахстан сыграет со Словакией и США
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу над Великобританией
Фото: icehockey.kz
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В третьем матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана одержала победу над командой Великобритании со счетом 15:1.

Счет в матче открыл Батырлан Муратов, после чего британцы ответили шайбой Сэмюэла Роджерса. Затем Казахстан ушел в отрыв, забросив до первого перерыва еще пять шайб - Муратов оформил дубль, также отличились Максим Мухаметов, Всеволод Логвин, Иван Гавриленко и Артем Королев, сообщает Sports.kz.

Во втором периоде разгром продолжился, и шайба еще семь раз попала в сетку ворот британцев. Голы на свой счет записали Данил Бутенко, Алихан Омирбеков, Муратов (хет-трик), Руслан Демин, Али Касенов, Кирилл Полохов и Гавриленко (дубль).

В третьем отрезке Полохов забросил свою вторую шайбу за матч, сделав счет 14:1. Точку в матче поставил Мухаметов - 15:1 в пользу студенческой сборной Казахстана.

Ранее казахстанские хоккеисты разгромили сборные Южной Кореи (5:1) и Венгрии (9:1). Также в своей группе Казахстан сыграет со Словакией и США.
 
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Теги:Хоккейуниверсиада
15.01.2023, 09:50 40886

Казахстан завоевал золото Универсиады

Это случилось в биатлоне, в индивидуальной гонке на 15 км у мужчин
Казахстан завоевал золото Универсиады
Фото: Sports.kz
Вашингтон. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Копилка сборной Казахстана пополнилась первой золотой медалью Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США).

Это случилось в биатлоне, в индивидуальной гонке на 15 км у мужчин. Казахстан представляли Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков, сообщает Sports.kz.

Лучший результат показал Вадим Куралес - он финишировал первым и тем самым принес стране золотую медаль. Куралес преодолел дистанцию за 42:37.4, допустив на огневых рубежах лишь один промах (0+1+0+0).

Серебряным призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг (+42.6), бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье (+1:16.5).
 
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Теги:универсиадамедальКазахстан

 

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