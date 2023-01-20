Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023  

В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира)

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) дебютировала в Australian Open - 2023 одиночного разряда в Мельбурне и одержала волевую победу, сообщает - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) дебютировала в Australian Open - 2023 одиночного разряда в Мельбурне и одержала волевую победу, сообщает Sports.kz





Юлия Путинцева встретилась на корте с представительницей Румынии Сораной Кырстя (42-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 53 минуты.





Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и три гейма подряд.





Этот матч проходил на стадии 1/64 финала австралийского турнира. В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира).





Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.В матче первого круга соревнований наша теннисистка обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.



