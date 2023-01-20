19.01.2023, 08:27 9446
Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошел спринт на 10 километров. Казахстанский спортсмен Бекентай Турлубеков выиграл золото.
Казахстан представляли Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков. Золото выиграл Бекентай Турлубеков - он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и показал время 27:51.5. Серебряным призером стал американец Бьорн Уэстервелт, уступивший Турлубекову 8.3 секунды. Обладателем бронзовой медали стал еще один казахстанец - Александр Мухин: он уступил лидеру 22.2 секунды и дважды промахнулся на втором огневом рубеже (0+2), сообщает Sports.kz.
Биатлон. Мужчины
Спринт. 10 км.
1. Бекентай Турлубеков (Казахстан) - 27:51.5 (0+0)
2. Бьорн Уэстервелт (США) - +8.3 (1+1)
3. Александр Мухин (Казахстан) - +22.2 (0+2).
Сборная Казахстана вышла на третье место в медальном зачете Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США). Теперь у Казахстана три золотые медали и одна бронзовая, и он поднялся на третье место в медальном зачете. Лидирует с большим отрывом Япония - у нее 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте - Финляндия - три золота, одно серебро и одна бронза.
Напомним, ранее чемпионами Универсиады-2023 в составе сборной Казахстана стали биатлонист Вадим Куралес и "летающий лыжник" Данил Васильев.
новости по теме
19.01.2023, 08:36 8966
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал
Фото: КФХ
Рассказать друзьям
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с США и потерпела поражение со счетом 1:4. Несмотря на поражение, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал.
Первыми забили американцы, но через три минуты Батырлан Муратов сравнял счет. В концовке первого периода соперник вновь вышел вперед. Во втором отрезке игры американцы забросили еще две шайбы.
США - Казахстан 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
1:0 - 00:55 - Хэйнуолл (Акуаро, Палмер)
1:1 - 04:06 - Муратов
2:1 - 19:33 - МакЧесни (Уолински, Шихи)
3:1 - 24:13 - Хэйнуолл (Мулера)
4:1 - 28:14 - Грин
Вратари: Кенни - Шутов
Несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа зимней Универсиады от США, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал. Исходя из регламента соревнований, если сборные Казахстана, Словакии и США наберут одинаковое количество очков, лидеры будут определены по разнице шайб в очных встречах. Соперник нашей команды определится по итогам оставшихся матчей", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Ранее сборная Казахстана одержала четыре разгромные победы над сборными Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0).
18.01.2023, 18:07 17351
Казахстанская теннисистка победила соперницу из Словении на Australian Open
Игра продолжалась 59 минут
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила соперницу из Словении на Australian Open, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина разгромила словенку Кайю Йуван, занимающую 104-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 6:1 во втором круге Australian Open", - проинформировали в федерации.
Отмечается, что игра продолжалась 59 минут. Счет в личных встречах стал 1:0 в пользу Елены. Следующая соперница Рыбакиной в Мельбурне определится по итогам матча между чешкой Каролиной Муховой и американкой Даниэль Коллинс.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.
17.01.2023, 19:53 25061
Казахстанка одержала победу в первом круге Australian Open - 2023
В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира)
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) дебютировала в Australian Open - 2023 одиночного разряда в Мельбурне и одержала волевую победу, сообщает Sports.kz.
Юлия Путинцева встретилась на корте с представительницей Румынии Сораной Кырстя (42-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 53 минуты.
Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и три гейма подряд.
Этот матч проходил на стадии 1/64 финала австралийского турнира. В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира).
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.В матче первого круга соревнований наша теннисистка обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.
17.01.2023, 12:40 28366
Казахстанская теннисистка установила рекорд на Australian Open - 2023
Следующий матч спортсменка проведет с теннисисткой из Словении Каей Юван
Фото: ФТК
Рассказать друзьям
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.
Как сообщает "Хабар 24", в матче первого круга соревнований теннисистка обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.
Отмечается, что во время этой игры первая ракетка страны исполнила самую быструю подачу на турнире среди женщин со скоростью 195 километров в час.
Следующий матч спортсменка проведет с теннисисткой из Словении Каей Юван, которая в первом круге нанесла поражение француженке Селене Яникижевич - 7:5, 6:1.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по хоккею одержала очередную крупную победу на Универсиаде-2023.
17.01.2023, 08:30 30106
Сборная Казахстана по хоккею одержала очередную крупную победу на Универсиаде-2023
Фото: icehockey.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертый матч группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана провела против команды Словакии и одержала победу со счетом 4:0.
Казахстан провел на хоккейном турнире четыре матча и одержал четыре победы с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 33:3. Сначала сборная Казахстана уверенно победила команду Южной Кореи (5:1), затем разгромила Венгрию (9:1), после чего вынесла с двузначным счетом Великобританию (15:1) и, наконец, одержала победу над Словакией (4:0), сообщает Sports.kz.
После четырех сыгранных матчей Казахстан занимает первое место в группе В, имея в активе 12 очков. В заключительном матче группового этапа казахстанские хоккеисты встретятся со сборной США.
Напомним, в копилке Казахстана уже есть две золотые медали. Золото в биатлоне завоевал Вадим Куралес. Вторую золотую медаль выиграл "летающий лыжник" Данил Васильев.
17.01.2023, 08:22 30656
Казахстан завоевал второе золото Универсиады-2023
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский "летающий лыжник" Данил Васильев выиграл золотую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде.
Васильев одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине. В первой попытке он занял первое место с показателем 127.2, а в финальном раунде стал вторым (130.1). В сумме двух подходов казахстанец показал наилучший результат 257.3, опередив австрийцев Максимиллиана Линхера (251.4) и Тимона Паскаля Кахофера (248.8), сообщает Sports.kz.
Другие представители Казахстана показали следующие результаты: Сергей Ткаченко - седьмой (220.9), Никита Девяткин - девятый (216.2), Святослав Назаренко - 20-й (147.3), Магжан Амангельдыулы - 21-й (144.5).
Медаль Васильева стала второй для Казахстана на текущей Универсиаде. Ранее золото в биатлоне завоевал Вадим Куралес.
16.01.2023, 11:17 36196
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу над Великобританией
Фото: icehockey.kz
Рассказать друзьям
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В третьем матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана одержала победу над командой Великобритании со счетом 15:1.
Счет в матче открыл Батырлан Муратов, после чего британцы ответили шайбой Сэмюэла Роджерса. Затем Казахстан ушел в отрыв, забросив до первого перерыва еще пять шайб - Муратов оформил дубль, также отличились Максим Мухаметов, Всеволод Логвин, Иван Гавриленко и Артем Королев, сообщает Sports.kz.
Во втором периоде разгром продолжился, и шайба еще семь раз попала в сетку ворот британцев. Голы на свой счет записали Данил Бутенко, Алихан Омирбеков, Муратов (хет-трик), Руслан Демин, Али Касенов, Кирилл Полохов и Гавриленко (дубль).
В третьем отрезке Полохов забросил свою вторую шайбу за матч, сделав счет 14:1. Точку в матче поставил Мухаметов - 15:1 в пользу студенческой сборной Казахстана.
Ранее казахстанские хоккеисты разгромили сборные Южной Кореи (5:1) и Венгрии (9:1). Также в своей группе Казахстан сыграет со Словакией и США.
15.01.2023, 09:50 40886
Казахстан завоевал золото Универсиады
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Вашингтон. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Копилка сборной Казахстана пополнилась первой золотой медалью Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США).
Это случилось в биатлоне, в индивидуальной гонке на 15 км у мужчин. Казахстан представляли Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков, сообщает Sports.kz.
Лучший результат показал Вадим Куралес - он финишировал первым и тем самым принес стране золотую медаль. Куралес преодолел дистанцию за 42:37.4, допустив на огневых рубежах лишь один промах (0+1+0+0).
Серебряным призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг (+42.6), бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье (+1:16.5).
Читаемое
19.01.2023, 09:05После уголовного дела на "КазАвтоЖол" в Алматинской области обсудили вопросы состояния дорог 19.01.2023, 09:2939051Минздрав Казахстана сообщил о восстановлении доступа к сайту ВОЗ 19.01.2023, 09:4038396Часть жилых домов в Экибастузе временно отключат от отопления 19.01.2023, 12:0132506Досаев ответил на вопрос о сносе домов для пробивки проспекта Рыскулова 19.01.2023, 12:3331451По программе "АртСпорт" в Алматы похищено 2,5 млрд тенге 16.01.2023, 11:55220196Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53215521В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26207346Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 17.01.2023, 14:56176956В Павлодарской области полицейского уволили после жалобы сельчан 18.01.2023, 10:12170811В этот день 80 лет назад была прорвана блокада Ленинграда 01.01.2023, 00:40228961Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55220196Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53215521В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26207346Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 29.12.2022, 14:18194821В колонии Актобе осужденный распространял радикальную идеологию
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?