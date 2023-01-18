17.01.2023, 08:22 8276
Казахстан завоевал второе золото Универсиады-2023
Фото: Sports.kz
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский "летающий лыжник" Данил Васильев выиграл золотую медаль зимней Универсиады-2023 в американском Лейк-Плэсиде.
Васильев одержал победу в соревнованиях по прыжкам на нормальном трамплине. В первой попытке он занял первое место с показателем 127.2, а в финальном раунде стал вторым (130.1). В сумме двух подходов казахстанец показал наилучший результат 257.3, опередив австрийцев Максимиллиана Линхера (251.4) и Тимона Паскаля Кахофера (248.8), сообщает Sports.kz.
Другие представители Казахстана показали следующие результаты: Сергей Ткаченко - седьмой (220.9), Никита Девяткин - девятый (216.2), Святослав Назаренко - 20-й (147.3), Магжан Амангельдыулы - 21-й (144.5).
Медаль Васильева стала второй для Казахстана на текущей Универсиаде. Ранее золото в биатлоне завоевал Вадим Куралес.
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17.01.2023, 19:53 2681
Казахстанка одержала победу в первом круге Australian Open - 2023
В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира)
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) дебютировала в Australian Open - 2023 одиночного разряда в Мельбурне и одержала волевую победу, сообщает Sports.kz.
Юлия Путинцева встретилась на корте с представительницей Румынии Сораной Кырстя (42-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 53 минуты.
Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и три гейма подряд.
Этот матч проходил на стадии 1/64 финала австралийского турнира. В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира).
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.В матче первого круга соревнований наша теннисистка обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.
17.01.2023, 12:40 5986
Казахстанская теннисистка установила рекорд на Australian Open - 2023
Следующий матч спортсменка проведет с теннисисткой из Словении Каей Юван
Фото: ФТК
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.
Как сообщает "Хабар 24", в матче первого круга соревнований теннисистка обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.
Отмечается, что во время этой игры первая ракетка страны исполнила самую быструю подачу на турнире среди женщин со скоростью 195 километров в час.
Следующий матч спортсменка проведет с теннисисткой из Словении Каей Юван, которая в первом круге нанесла поражение француженке Селене Яникижевич - 7:5, 6:1.
Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по хоккею одержала очередную крупную победу на Универсиаде-2023.
17.01.2023, 08:30 7726
Сборная Казахстана по хоккею одержала очередную крупную победу на Универсиаде-2023
Фото: icehockey.kz
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Четвертый матч группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана провела против команды Словакии и одержала победу со счетом 4:0.
Казахстан провел на хоккейном турнире четыре матча и одержал четыре победы с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 33:3. Сначала сборная Казахстана уверенно победила команду Южной Кореи (5:1), затем разгромила Венгрию (9:1), после чего вынесла с двузначным счетом Великобританию (15:1) и, наконец, одержала победу над Словакией (4:0), сообщает Sports.kz.
После четырех сыгранных матчей Казахстан занимает первое место в группе В, имея в активе 12 очков. В заключительном матче группового этапа казахстанские хоккеисты встретятся со сборной США.
Напомним, в копилке Казахстана уже есть две золотые медали. Золото в биатлоне завоевал Вадим Куралес. Вторую золотую медаль выиграл "летающий лыжник" Данил Васильев.
16.01.2023, 11:17 13816
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу над Великобританией
Фото: icehockey.kz
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В третьем матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана одержала победу над командой Великобритании со счетом 15:1.
Счет в матче открыл Батырлан Муратов, после чего британцы ответили шайбой Сэмюэла Роджерса. Затем Казахстан ушел в отрыв, забросив до первого перерыва еще пять шайб - Муратов оформил дубль, также отличились Максим Мухаметов, Всеволод Логвин, Иван Гавриленко и Артем Королев, сообщает Sports.kz.
Во втором периоде разгром продолжился, и шайба еще семь раз попала в сетку ворот британцев. Голы на свой счет записали Данил Бутенко, Алихан Омирбеков, Муратов (хет-трик), Руслан Демин, Али Касенов, Кирилл Полохов и Гавриленко (дубль).
В третьем отрезке Полохов забросил свою вторую шайбу за матч, сделав счет 14:1. Точку в матче поставил Мухаметов - 15:1 в пользу студенческой сборной Казахстана.
Ранее казахстанские хоккеисты разгромили сборные Южной Кореи (5:1) и Венгрии (9:1). Также в своей группе Казахстан сыграет со Словакией и США.
15.01.2023, 09:50 20271
Казахстан завоевал золото Универсиады
Фото: Sports.kz
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Вашингтон. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Копилка сборной Казахстана пополнилась первой золотой медалью Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США).
Это случилось в биатлоне, в индивидуальной гонке на 15 км у мужчин. Казахстан представляли Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков, сообщает Sports.kz.
Лучший результат показал Вадим Куралес - он финишировал первым и тем самым принес стране золотую медаль. Куралес преодолел дистанцию за 42:37.4, допустив на огневых рубежах лишь один промах (0+1+0+0).
Серебряным призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг (+42.6), бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье (+1:16.5).
14.01.2023, 11:05 25401
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу над Венгрией
Фото: КХФ
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во втором матче группового этапа Всемирной Универсиады сборная Казахстана противостояла Венгрии и одержала победу со счетом 9:1.
В первом же периоде наши хоккеисты забросили пять безответных шайб. За быстрой шайбой Артема Королева последовали дубль Абая Мангисбаева, голы Максима Мусорова и Олега Бойко. Во втором отрезке игры еще три шайбы побывали в воротах соперника, отличились Саян Данияр, Станислав Александров, большинство реализовал Максим Мусоров. В третьем периоде еще один гол забил Саян Данияр, сопернику удалось отыграть одну шайбу в концовке встрече. 9:1 - вторая победа сборной Казахстана на турнире", - сообщает Казахстанская федерация хоккея.
Казахстан - Венгрия 9:1 (5:0, 3:0, 1:1)
02:13 - 1:0 - Королев (Демин)
04:31 - 2:0 - Мангисбаев (Демин)
07:01 - 3:0 - Мусоров (Данияр, Демин)
12:08 - 4:0 - Бойко (Королев) ГБ
16:29 - 5:0 - Мангисбаев (Омирбеков)
25:23 - 6:0 - Александров (Диханбек)
29:17- 7:0 - Данияр (Демин, Диханбек)
34:11 - 8:0 - Мусоров (Демин) ГБ
49:34 - 9:0 - Данияр (Мусоров, Полохов) ГБ
54:26 - 9:1 - Ковач (Наги)
Вратари: Каратаев - Саги
Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут против Великобритании 16 января в 07.00 по времени Астаны.
Как сообщалось ранее, сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Кореей.
13.01.2023, 09:19 30126
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Кореей
Фото: КФХ
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Лэйк-Плэсид (США) проходит Универсиада-2023. Сборная Казахстана по хоккею до 22 лет провела свой первый матч и одержала победу со счетом 5:1 над Кореей.
В своем первом матче зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с Кореей. В первом периоде счет открыли наши хоккеисты, гол забил Алдияр Нурлан. На старте второго отрезка матча сопернику удалось сравнять, но спустя 4 минуты Максим Мусоров вернул преимущество своей команды. До конца периода казахстанские хоккеисты забросили еще три шайбы, две из которых в большинстве. Дубль оформил Кирилл Полохов, точку поставил Максим Мухаметов", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Корея - Казахстан 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
05:21 - 0:1 - Нурлан (Касенов)
20:07 - 1:1 - Чан (Чон)
25:42 - 1:2 - Мусоров (Сулейменов)
34:27 - 1:3 - Полохов (Мусоров, Данияр)
36:35 - 1:4 - Полохов (Мусоров) ГБ
38:06 - 1:5 - Мухаметов (Муратов, Бутенко) ГБ
Вратари: Ли - Калмыков
Следующий матч студенческая сборная Казахстана проведет уже сегодня против Венгрии в 20:30 по времени Астаны.
Также сборная Казахстана сыграет в группе с командами Великобритании, Словакии и США. Из группы в плей-офф попадут команды, занявшие первое и второе места, сообщает Sports.kz.
Универсиада-2023 проходит в Лэйк-Плэсид (США) с 12 по 22 января. На Универсиаде-2023 спортсмены выступят в 12 видах спорта (горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноубординг, конькобежный спорт). Всего будет разыграно 86 комплектов медалей. Стоит также добавить, что предыдущая Универсиада была запланирована на 2021 год в Люцерне (Швейцария), однако турнир пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
30.12.2022, 19:28 58211
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам Дополнено
Фото: unsplash.com
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Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Известная 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в Алматы.
Асаубаева выиграла свой последний матч на турнире, в то время как ее главная конкурентка - представительница Китая Тань Чжунъи в своей встрече потерпела поражение. Эта победа для Бибисары стала второй подряд на чемпионате мира, сообщает Sports.kz.
18-летней казахстанской спортсменке удалось стать чемпионкой мира, после того как она занимала 12-е место после первого дня соревнований. Асаубаева также является чемпионкой мира среди юниоров.
30 декабря шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу в Алматы. 28 декабря Магнус Карлсен четвертый раз стал чемпионом мира. Это уже четвертая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах.
Дополнено 30.12.2022, 20.01
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшую чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.
По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.
Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.
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