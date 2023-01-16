15.01.2023, 09:50 4851
Казахстан завоевал золото Универсиады
Фото: Sports.kz
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Вашингтон. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Копилка сборной Казахстана пополнилась первой золотой медалью Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США).
Это случилось в биатлоне, в индивидуальной гонке на 15 км у мужчин. Казахстан представляли Александр Мухин, Вадим Куралес, Кирилл Бауэр и Бекентай Турлубеков, сообщает Sports.kz.
Лучший результат показал Вадим Куралес - он финишировал первым и тем самым принес стране золотую медаль. Куралес преодолел дистанцию за 42:37.4, допустив на огневых рубежах лишь один промах (0+1+0+0).
Серебряным призером стал норвежский биатлонист Эрьян Мосенг (+42.6), бронзовую медаль выиграл француз Аксель Гарнье (+1:16.5).
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14.01.2023, 11:05 9851
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала разгромную победу над Венгрией
Фото: КХФ
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Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во втором матче группового этапа Всемирной Универсиады сборная Казахстана противостояла Венгрии и одержала победу со счетом 9:1.
В первом же периоде наши хоккеисты забросили пять безответных шайб. За быстрой шайбой Артема Королева последовали дубль Абая Мангисбаева, голы Максима Мусорова и Олега Бойко. Во втором отрезке игры еще три шайбы побывали в воротах соперника, отличились Саян Данияр, Станислав Александров, большинство реализовал Максим Мусоров. В третьем периоде еще один гол забил Саян Данияр, сопернику удалось отыграть одну шайбу в концовке встрече. 9:1 - вторая победа сборной Казахстана на турнире", - сообщает Казахстанская федерация хоккея.
Казахстан - Венгрия 9:1 (5:0, 3:0, 1:1)
02:13 - 1:0 - Королев (Демин)
04:31 - 2:0 - Мангисбаев (Демин)
07:01 - 3:0 - Мусоров (Данияр, Демин)
12:08 - 4:0 - Бойко (Королев) ГБ
16:29 - 5:0 - Мангисбаев (Омирбеков)
25:23 - 6:0 - Александров (Диханбек)
29:17- 7:0 - Данияр (Демин, Диханбек)
34:11 - 8:0 - Мусоров (Демин) ГБ
49:34 - 9:0 - Данияр (Мусоров, Полохов) ГБ
54:26 - 9:1 - Ковач (Наги)
Вратари: Каратаев - Саги
Следующий матч подопечные Галыма Мамбеталиева проведут против Великобритании 16 января в 07.00 по времени Астаны.
Как сообщалось ранее, сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Кореей.
13.01.2023, 09:19 14576
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею одержала победу над Кореей
Фото: КФХ
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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Лэйк-Плэсид (США) проходит Универсиада-2023. Сборная Казахстана по хоккею до 22 лет провела свой первый матч и одержала победу со счетом 5:1 над Кореей.
В своем первом матче зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с Кореей. В первом периоде счет открыли наши хоккеисты, гол забил Алдияр Нурлан. На старте второго отрезка матча сопернику удалось сравнять, но спустя 4 минуты Максим Мусоров вернул преимущество своей команды. До конца периода казахстанские хоккеисты забросили еще три шайбы, две из которых в большинстве. Дубль оформил Кирилл Полохов, точку поставил Максим Мухаметов", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Корея - Казахстан 1:5 (0:1, 1:4, 0:0)
05:21 - 0:1 - Нурлан (Касенов)
20:07 - 1:1 - Чан (Чон)
25:42 - 1:2 - Мусоров (Сулейменов)
34:27 - 1:3 - Полохов (Мусоров, Данияр)
36:35 - 1:4 - Полохов (Мусоров) ГБ
38:06 - 1:5 - Мухаметов (Муратов, Бутенко) ГБ
Вратари: Ли - Калмыков
Следующий матч студенческая сборная Казахстана проведет уже сегодня против Венгрии в 20:30 по времени Астаны.
Также сборная Казахстана сыграет в группе с командами Великобритании, Словакии и США. Из группы в плей-офф попадут команды, занявшие первое и второе места, сообщает Sports.kz.
Универсиада-2023 проходит в Лэйк-Плэсид (США) с 12 по 22 января. На Универсиаде-2023 спортсмены выступят в 12 видах спорта (горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, лыжное двоеборье, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноубординг, конькобежный спорт). Всего будет разыграно 86 комплектов медалей. Стоит также добавить, что предыдущая Универсиада была запланирована на 2021 год в Люцерне (Швейцария), однако турнир пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
30.12.2022, 19:28 43046
Казахстанка стала чемпионкой мира по шахматам Дополнено
Фото: unsplash.com
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Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Известная 18-летняя казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева выиграла чемпионат мира по блицу, который проходит в Алматы.
Асаубаева выиграла свой последний матч на турнире, в то время как ее главная конкурентка - представительница Китая Тань Чжунъи в своей встрече потерпела поражение. Эта победа для Бибисары стала второй подряд на чемпионате мира, сообщает Sports.kz.
18-летней казахстанской спортсменке удалось стать чемпионкой мира, после того как она занимала 12-е место после первого дня соревнований. Асаубаева также является чемпионкой мира среди юниоров.
30 декабря шахматист Магнус Карлсен стал чемпионом мира по блицу в Алматы. 28 декабря Магнус Карлсен четвертый раз стал чемпионом мира. Это уже четвертая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах.
Дополнено 30.12.2022, 20.01
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил прославленную шахматистку Бибисару Асаубаеву, ставшую чемпионкой мира по шахматам среди женщин в дисциплине блиц, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подчеркнул, что триумф Бибисары, которая во второй раз подряд стала обладательницей золотой медали, в очередной раз продемонстрировал ее высокое мастерство и несгибаемую волю к победе.
По его словам, столь ощутимые достижения отечественных спортсменов на мировом первенстве представляют нашу страну как интеллектуальную нацию, способствуют популяризации шахмат в стране и вдохновляют тысячи юных казахстанцев.
Президент также пожелал Бибисаре Асаубаевой новых ярких побед и дальнейших успехов на мировой шахматной арене.
30.12.2022, 08:23 45591
Ушел из жизни Пеле Дополнено
Фото: Sports.kz
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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 82 лет ушел из жизни легендарный бразильский футболист Пеле.
В официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн" сообщается, что причиной смерти стал "множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки".
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, в соответствии с которым в стране был объявлен трехдневный траур.
Опечален смертью хорошего человека, который через футбол нес имя Бразилии всему миру. Он превратил футбол в искусство и радость", - написал политик в своем Twitter.
По данным ТАСС, в сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.
Дополнено, 31.12.2022, 09.33
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле.
Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире. По его словам, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявшим уровень этого вида спорта на величайшую высоту.
Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос", вместе с "Сантосом" он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.
Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В 1999 году Международная федерация футбола (ФИФА) с целью определить лучшего игрока XX века провела опрос среди спортивных чиновников, журналистов и тренеров, в нем Пеле занял первое место. Однако по итогам голосования болельщиков в интернете победителем стал аргентинец Диего Марадона. В результате ФИФА приняла решение разделить награду "Игрок столетия" между двумя футболистами. В 1999 году журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей XX века.
Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх. Он стал первым человеком, который пронес олимпийский огонь по территории Латинской Америки. Это произошло в 2004 году, в преддверии Игр в Афинах. "Король футбола" был первым, кто дал старт эстафете, выбежав с факелом со стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Отвечая незадолго до этого на вопрос корреспондента ТАСС относительно того, легче ли олимпийский факел, чем чемпионские кубки, трехкратный чемпион мира с улыбкой заметил: "Вес здесь не играет роли. Важно то значение, которое имеет это историческое мероприятие".
29.12.2022, 09:07 51796
Магнус Карлсен в четвертый раз стал чемпионом мира по рапиду
Фото: fide.com
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Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Норвежский шахматист Магнус Карлсен принял участие в мировом первенстве по рапиду, которое проходило на арене алматинского Дворца спорта имени Балуана Шолака. Он в четвертый раз стал чемпионом мира.
Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 годах, сообщает Sports.kz.
Карлсен набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка.
Перед заключительным туром, в котором Карлсен выиграл у Пархама Магсудлу, в турнирной таблице было троевластие. По 9 очков в активе также было у Винсента Каймера и Владислава Артемьева. Россиянину в 11-м туре удалось обыграть Карлсена, однако в заключительном матче он уступил американцу Фабиано Каруане.
Каруана в итоге обошел Артемьева в турнирной таблице, набрав 9,5 очка. Столько же у Каймера, сыгравшего вничью с Максимом Вашье-Лагравом. Даниил Дубов и Владимир Федосеев в заключительном туре разошлись миром и догнали Артемьева по очкам - по 9.
Напомним, в женском турнире Тан Чжунъи из Китая выиграла золото, победив на тай-брейке местную шахматистку Динару Садуакасову. Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду.
29.12.2022, 08:21 52386
Динара Садуакасова стала серебряным призером чемпионата мира по рапиду Дополнено
Фото: Минкультуры и спорта РК
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Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Динара Садуакасова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по рапиду. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.
По итогам 11 туров ЧМ-2022 в Алматы Динара Садуакасова и китаянка Тань Чжунъи набрали по 8,5 очка. Однако на тай-брейке казахстанская шахматистка уступила сопернице из Китая.
Добавим, что Жансая Абдумалик финишировала на пятом месте, а Бибисара Асаубаева - на 29-м.
Дополнено, 29.12.2022, 09.04
Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову с успешным выступлением на чемпионате мира по шахматам, завоевавшую серебряную медаль в дисциплине "рапид" на чемпионате мира по шахматам в Алматы.
Глава государства отметил, что в нашей стране гордятся достижениями казахстанских шахматистов на мировом первенстве. По его словам, успехи наших спортсменов на международных турнирах служат ярким свидетельством высокого уровня отечественной школы шахмат и вдохновляют молодежь активно заниматься этим видом спорта.
Президент пожелал талантливой шахматистке Динаре Садуакасовой новых побед и ярких свершений.
Кроме того, глава государства передал теплые пожелания Жансае Абдумалик, которая также добилась высокого результата на чемпионате мира в Алматы.
Напомним, в Алматы 25-30 декабря 2022 года проходит чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам.
Ранее сообщалось, что восьмилетний алматинец выиграл сеанс игры в шахматы у управляющего директора FIDE.
27.12.2022, 18:36 56736
Восьмилетний алматинец выиграл сеанс игры в шахматы у управляющего директора FIDE
Фото: instagram/kzchessfederation
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Алматы. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Восьмилетний казахстанец Карим Айтжан стал победителем в сеансе одновременной игры с управляющим директором FIDE.
Как сообщили в Казахстанской федерации шахмат, у доски 8-летнего Карима из школы шахмат Chessstar гроссмейстер Дана Рейзниеце-Озола задерживалась дольше обычного и подолгу обдумывала свои ходы. В итоге серебряный призер Казахстана до 8 лет и серебряный призер Азии по блицу выиграл партию у гроссмейстера.
Я не был уверен в победе, и видел преимущества игры гроссмейстера, и даже предложил ничью, но позже все же смог переломить ход игры. Конечно, это не было просто. Сложно играть с мастером", - рассказал юный шахматист.
Напомним, чемпионат мира по шахматам стартовал 25 декабря в Алматы во Дворце культуры и спорта имени Балуана Шолака. В борьбе за титулы участвуют ведущие шахматисты из 50 стран мира. Призовой фонд составляет 1 млн долларов. Участников чемпионата поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
25.12.2022, 16:35 65501
Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира
Фото: ФТК
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Абу-Даби. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина уверенно обыграла первую ракетку мира рейтинга WTA польку Игу Швёнтек в финале выставочного турнира World Tennis League со счетом 6:3, 6:1, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
Ига - лидер наших будущих соперниц по квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матчи между командами Казахстана и Польши пройдут 14-15 апреля 2023 года в Астане.
Таким образом, команда «Хоукс», где играет Рыбакина, повела в счете у команды «Кайтс» - 11:4.
Дополнено 25.12.2022, 17.27
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей выставочного турнира World Tennis League (WTL), который состоялся в Дубае.
Рыбакина выступала на турнире за команду Hawks, за которую также играли Александр Зверев, Доминик Тим и Анастасия Павлюченкова.
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