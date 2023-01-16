Казахстан завоевал золото Универсиады

Фото: Sports.kz

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Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В возрасте 82 лет ушел из жизни легендарный бразильский футболист Пеле.





В официальном бюллетене клиники "Альберт Эйнштейн" сообщается, что причиной смерти стал "множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки".





Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару подписал указ, в соответствии с которым в стране был объявлен трехдневный траур.





Опечален смертью хорошего человека, который через футбол нес имя Бразилии всему миру. Он превратил футбол в искусство и радость", - написал политик в своем Twitter.





По данным ТАСС , в сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли. В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.





Дополнено, 31.12.2022, 09.33





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле.





Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире. По его словам, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявшим уровень этого вида спорта на величайшую высоту.





Пеле (настоящее имя - Эдсон Арантис ду Насименту) выступал на профессиональном уровне с 1956 по 1977 годы в составе бразильского "Сантоса" и американского клуба "Нью-Йорк Космос", вместе с "Сантосом" он стал пятикратным обладателем Кубка Бразилии, по два раза выиграл Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.





Пеле был неоднократно признан лучшим футболистом XX века по версиям спортивных СМИ, его включали в различные символические сборные столетия. В 1999 году Международная федерация футбола (ФИФА) с целью определить лучшего игрока XX века провела опрос среди спортивных чиновников, журналистов и тренеров, в нем Пеле занял первое место. Однако по итогам голосования болельщиков в интернете победителем стал аргентинец Диего Марадона. В результате ФИФА приняла решение разделить награду "Игрок столетия" между двумя футболистами. В 1999 году журнал Time включил футболиста в список ста наиболее влиятельных людей XX века.





Также в 1999 году Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом столетия, несмотря на то что тот ни разу не участвовал в Олимпийских играх. Он стал первым человеком, который пронес олимпийский огонь по территории Латинской Америки. Это произошло в 2004 году, в преддверии Игр в Афинах. "Король футбола" был первым, кто дал старт эстафете, выбежав с факелом со стадиона "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Отвечая незадолго до этого на вопрос корреспондента ТАСС относительно того, легче ли олимпийский факел, чем чемпионские кубки, трехкратный чемпион мира с улыбкой заметил: "Вес здесь не играет роли. Важно то значение, которое имеет это историческое мероприятие".