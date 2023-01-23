22.01.2023, 09:30 11696
Казахстан выиграл серебро в биатлоне на Универсиаде-2023
Фото: Sports.kz
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Вашингтон. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский биатлонист Александр Мухин стал вторым в масс-старте, завоевав восьмую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид.
Он допустил четыре промаха на огневых рубежах (0+2+2+0) и уступил лидеру 24.8 секунды", - сообщает Sports.kz.
Победителем гонки стал француз Аксель Гарнье. Бронзой награжден норвежский биатлонист Эрьян Мосенг.
Ранее сообщалось о призовых местах Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина и по шорт-треку.
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23.01.2023, 08:15 2181
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады - 2023
Фото: Sports.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Лейк-Плэсиде подошла к концу зимняя Универсиада 2023 года, участие в которой приняли казахстанские спортсмены.
По ее итогам сборная Казахстана расположилась на 11-м месте с 11 медалями - тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми, сообщает Sports.kz.
Победителем медального зачета стала Япония - 48 медалей (21-17-10), на втором месте расположилась Южная Корея - 29 (12-8-9), замкнула тройку лучших Канада - 13 (6-1-6).
Напомним, что золото сборной Казахстана на Универсиаде-2023 принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков и "летающий лыжник" Данил Васильев.
Серебро выиграли биатлонист Александр Мухин, "летающие лыжники" Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных соревнованиях), команда по шорт-треку в смешанной эстафете (Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов) и мужская сборная по шорт-треку (Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко).
Бронзовыми призерами Универсиады стали биатлонист Александр Мухин, лыжница Ксения Шалыгина, женская сборная по лыжным гонкам (Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина) и мужская сборная по хоккею.
Вчера студенческие сборные Казахстана и Японии по хоккею встретились в матче за третье место на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США). Казахстан одержал крупную победу - 8:1. Таким образом, хоккеисты сборной Казахстана выиграли бронзу. Ранее студенческая сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1), Словакию (4:0) и Японию (8:1) и проиграла США (1:4) и Канаде (1:4).
22.01.2023, 12:28 9671
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч против первой ракетки мира Иги Швентек в рамках 1/8 финала Australian Open в одиночном разряде.
До начала встречи казахстанку считали андердогом, однако занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина выиграла обе партии (6:4, 6:4) и одержала сенсационную победу", - информирует Sports.kz.
За выход в полуфинал Елена сыграет с победительницей матча между Еленой Остапенко и Коко Гауфф.
Отмечается, что Рыбакина остается единственной представительницей Казахстана на Australian Open - 2023 как в «одиночке», так и в парном разряде, где она выступает с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Ранее казахстанка одержала победу над соперницей из Словении.
21.01.2023, 09:36 19166
Казахстан выиграл шестую медаль зимней Универсиады - 2023 Дополнено
Фото: Sports.kz
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Вашингтон. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завоевала шестую медаль зимней Универсиады - 2023 в Лейк-Плэсиде.
Как сообщает Sports.kz, серебро в прыжках на лыжах с трамплина в командных мужских соревнованиях выиграли Данил Васильев и Сергей Ткаченко. С результатом 470.3 они уступили австрийцам (470.5) и обошли первую команду Японии (452.9).
Вторая команда Казахстана в составе Святослава Назаренко и Никиты Девяткина заняла седьмое место из восьми участниц, набрав 381.7 балла.
Дополнено 21.01.2023, 11.50
Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль зимней Универсиады - 2023, информирует Sports.kz.
Казахстанцы стали вторыми в смешанной эстафете с результатом 2:47.757, уступив французам (2:50.946) и опередив Японию (2:48.561). В составе казахстанской команды выступили: Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов.
Ранее сообщалось, что Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023.
20.01.2023, 08:18 25291
Астана примет матч за звание чемпиона мира по шахматам FIDE 2023
Фото: unsplash.com
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Астана. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года впервые пройдет матч за звание чемпиона мира по шахматам.
За шахматную корону будут бороться Ян Непомнящий и Дин Лижэнь, сообщается на сайте FIDE.
Призовой фонд составит 2 млн евро, 60% из которых достанутся победителю, а 40% - претенденту, занявшему второе место.
Сообщается, что 31 октября 2022 года действующий чемпион мира Магнус Карлсен официально подтвердил свой отказ участвовать в матче. Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место в турнире претендентов, получил возможность сыграть за наивысшее признание в шахматном мире.
Напомним, в Алматы 25-30 декабря 2022 года состоялся чемпионат мира по быстрым и молниеносным шахматам.
19.01.2023, 08:36 35706
Универсиада-2023: сборная Казахстана по хоккею вышла в полуфинал
Фото: КФХ
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с США и потерпела поражение со счетом 1:4. Несмотря на поражение, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал.
Первыми забили американцы, но через три минуты Батырлан Муратов сравнял счет. В концовке первого периода соперник вновь вышел вперед. Во втором отрезке игры американцы забросили еще две шайбы.
США - Казахстан 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
1:0 - 00:55 - Хэйнуолл (Акуаро, Палмер)
1:1 - 04:06 - Муратов
2:1 - 19:33 - МакЧесни (Уолински, Шихи)
3:1 - 24:13 - Хэйнуолл (Мулера)
4:1 - 28:14 - Грин
Вратари: Кенни - Шутов
Несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа зимней Универсиады от США, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал. Исходя из регламента соревнований, если сборные Казахстана, Словакии и США наберут одинаковое количество очков, лидеры будут определены по разнице шайб в очных встречах. Соперник нашей команды определится по итогам оставшихся матчей", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.
Ранее сборная Казахстана одержала четыре разгромные победы над сборными Южной Кореи (5:1), Венгрии (9:1), Великобритании (15:1) и Словакии (4:0).
19.01.2023, 08:27 36186
Казахстан выиграл третье золото на Универсиаде-2023
Фото: Sports.kz
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошел спринт на 10 километров. Казахстанский спортсмен Бекентай Турлубеков выиграл золото.
Казахстан представляли Александр Мухин, Кирилл Бауэр, Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков. Золото выиграл Бекентай Турлубеков - он не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и показал время 27:51.5. Серебряным призером стал американец Бьорн Уэстервелт, уступивший Турлубекову 8.3 секунды. Обладателем бронзовой медали стал еще один казахстанец - Александр Мухин: он уступил лидеру 22.2 секунды и дважды промахнулся на втором огневом рубеже (0+2), сообщает Sports.kz.
Биатлон. Мужчины
Спринт. 10 км.
1. Бекентай Турлубеков (Казахстан) - 27:51.5 (0+0)
2. Бьорн Уэстервелт (США) - +8.3 (1+1)
3. Александр Мухин (Казахстан) - +22.2 (0+2).
Сборная Казахстана вышла на третье место в медальном зачете Универсиады-2023 в Лэйк-Плэсид (США). Теперь у Казахстана три золотые медали и одна бронзовая, и он поднялся на третье место в медальном зачете. Лидирует с большим отрывом Япония - у нее 14 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые медали. На втором месте - Финляндия - три золота, одно серебро и одна бронза.
Напомним, ранее чемпионами Универсиады-2023 в составе сборной Казахстана стали биатлонист Вадим Куралес и "летающий лыжник" Данил Васильев.
18.01.2023, 18:07 44091
Казахстанская теннисистка победила соперницу из Словении на Australian Open
Игра продолжалась 59 минут
Фото: ФТК
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила соперницу из Словении на Australian Open, сообщает Федерация тенниса Казахстана.
25-я ракетка мира казахстанка Елена Рыбакина разгромила словенку Кайю Йуван, занимающую 104-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 6:2, 6:1 во втором круге Australian Open", - проинформировали в федерации.
Отмечается, что игра продолжалась 59 минут. Счет в личных встречах стал 1:0 в пользу Елены. Следующая соперница Рыбакиной в Мельбурне определится по итогам матча между чешкой Каролиной Муховой и американкой Даниэль Коллинс.
Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.
17.01.2023, 19:53 51176
Казахстанка одержала победу в первом круге Australian Open - 2023
В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира)
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) дебютировала в Australian Open - 2023 одиночного разряда в Мельбурне и одержала волевую победу, сообщает Sports.kz.
Юлия Путинцева встретилась на корте с представительницей Румынии Сораной Кырстя (42-я ракетка мира) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась один час и 53 минуты.
Во время игры казахстанка исполнила три подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и три гейма подряд.
Этот матч проходил на стадии 1/64 финала австралийского турнира. В следующем круге Путинцева встретится с чешкой Каролиной Плишковой (31-я ракетка мира).
Ранее казахстанская теннисистка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open - 2023.В матче первого круга соревнований наша теннисистка обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.
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