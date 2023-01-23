Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023

Фото: КФХ

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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вчера в заключительном матче группового этапа хоккейного турнира зимней Универсиады сборная Казахстана сыграла с США и потерпела поражение со счетом 1:4. Несмотря на поражение, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал.





Первыми забили американцы, но через три минуты Батырлан Муратов сравнял счет. В концовке первого периода соперник вновь вышел вперед. Во втором отрезке игры американцы забросили еще две шайбы.









США - Казахстан 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)





1:0 - 00:55 - Хэйнуолл (Акуаро, Палмер)





1:1 - 04:06 - Муратов





2:1 - 19:33 - МакЧесни (Уолински, Шихи)





3:1 - 24:13 - Хэйнуолл (Мулера)





4:1 - 28:14 - Грин





Вратари: Кенни - Шутов





Несмотря на поражение в заключительном матче группового этапа зимней Универсиады от США, сборная Казахстана обеспечила себе выход в полуфинал. Исходя из регламента соревнований, если сборные Казахстана, Словакии и США наберут одинаковое количество очков, лидеры будут определены по разнице шайб в очных встречах. Соперник нашей команды определится по итогам оставшихся матчей", - сообщили в Казахстанской федерации хоккея.



