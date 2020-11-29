Алматы. 28 января. Kazakhstan Today - Дмитрий Баландин завоевал золото чемпионата Казахстана по плаванию, который проходил в Актобе, передает Kazakhstan Today.

В рамках республиканского первенства стартовали соревнования среди мужчин. Дмитрий Баландин стал чемпионом Казахстана на дистанции 200 метров брассом, сообщает Olympic.kz

На втором месте расположился Нурдаулет Жумагали из Жамбылской области. Бронзовую медаль завоевал актюбинский пловец Константин Корольков.

С очередной победой знаменитого казахстанского спортсмена поздравил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Поздравляю олимпийского чемпиона Дмитрия Баландина с очередной победой - золотом чемпионата страны! Алматы гордится тобой. Новых побед!" - написал аким города в Twitter .

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства