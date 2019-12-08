Баландин завоевал золото на чемпионате по плаванию в США

Алматы. 7 декабря. Kazakhstan Today - Дмитрий Баландин завоевал золото открытого чемпионата по плаванию в США, передает Kazakhstan Today.

4 декабря в Атланте (США) стартовал открытый чемпионат США по плаванию. В турнире принимают участие казахстанские пловцы Дмитрий Баландин и Адильбек Мусин, пишет Olympic.kz

В рамках соревнования Баландин финишировал первым на дистанции 100 метров брассом. Его время составило 59,36.

Серебряную награду турнира завоевал американец Андрю Уилссон, показавший время 59,54. Тройку лидеров замкнул Коди Миллер (59,92).

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