Генсеком Национального олимпийского комитета РК назначен Андрей Крюков

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Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Приказом президента Национального олимпийского комитета Казахстана вице-президент НОК по вопросам международного сотрудничества Андрей Крюков назначен временно исполняющим обязанности генерального секретаря организации, передает Kazakhstan Today.

Ранее занимавший должность генерального секретаря Сакен Мусайбеков с 6 мая прекратил свои полномочия в связи с назначением вице-министром культуры и спорта РК. Таким образом, Андрей Крюков будет исполнять возложенные на него обязанности до следующего заседания Генеральной ассамблеи НОК Казахстана, сообщает Olympic.kz .

Андрей Крюков является вице-президентом по вопросам международного сотрудничества НОК Казахстана с 2015 года. Кроме этого, в настоящее время он также является членом Бюро Международной федерации плавания FINA, членом Совета учредителей Всемирной антидопинговой организации (ВАДА), членом Медицинской комиссии Ассоциации национальных олимпийских Комитетов (АНОК), членом правовой комиссии Олимпийского совета Азии (ОСА), вице-президентом Азиатской федерации плавания (AASF).

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