Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине

Фото: НОК Казахстана

ПЕКИН. 3 ФЕВРАЛЯ - На Олимпийских играх в Пекине сегодня выступили казахстанские фристайлисты, состоялась первая квалификация в могуле у женщин и мужчин, сообщили в пресс-службе Национального олипийского комитета РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

3 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялась первая квалификация в рамках соревнований по фристайлу-могул среди женщин. Согласно регламенту, десять лучших спортсменок по итогам отбора проходили в финальную часть соревнований. Остальные участницы будут принимать участие во второй квалификации", - информирует Olympic.kz .

Отмечается, что команда Казахстана показала следующие результаты: Олеся Граур (57.18 балла) - 23-е место; Аяулым Амренова (66.82 балла) - 16-е место и Анастасия Городко не завершила дистанцию и сошла с трассы.

Таким образом, все казахстанки будут принимать участие во второй квалификации, которая состоится 6 февраля, уточнили в НОК РК.

Мужскую команду в этом виде спорта представляют Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.

Колмаков по итогам своего выступления набрал 74,09 балла. Этого результата хватило, чтобы занять 17-е место. Рейхерд финишировал 12-м, набрав 75,43 балла. Оба спортсмена будут выступать во второй квалификации, котоая пройдет 5 февраля. Также в этот день состоится и финальная часть соревнований", - сообщили в комитете.

4 февраля пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады, а также будут сыграны матчи в керлинге (смешанные пары) и хоккее (женщины), пройдут командные соревнования в фигурном катании (мужчины, короткая программа; танцы на льду, ритм-танец; спортивные пары, короткая программа), информирует sports.kz

Завтра выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде не планируется. Они выступят 5 февраля в пяти видах спорта: прыжки с трамплина, лыжные гонки, конькобежный спорт, фристайл-могул и шорт-трек.



