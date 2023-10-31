30.10.2023, 11:22 12691
Казахстан завоевал историческую золотую медаль на чемпионате мира по каратэ
Фото: olympic.kz
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Будапешт. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка Молдир Жанбырбай завоевала историческую золотую медаль на чемпионате мира по каратэ в Будапеште, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Впервые в истории казахстанские каратисты принесли стране золотую награду. Золото чемпионата мира завоевала Молдир Жанбырбай", - проинформировали в комитете.
На втором месте завершил свое выступление Кайсар Алпысбай. Третьим на ЧМ стал Дидар Амирали.
Ранее казахстанская сборная приняла участие в Азиатских играх в Ханчжоу. После завершения всех соревнований отечественные спортсмены завоевали 80 медалей (10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых). Тем самым в итоговом медальном зачете Казахстан расположился на 11-й строчке.
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28.10.2023, 18:13 29311
Казахстан завершил Азиатские параигры с 41 медалью
Фото: Sports.kz
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Ханчжоу. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан завершил IV Азиатские параигры в Ханчжоу и занял 11-е место в командном зачете с 8 золотыми, 12 серебряными и 21 бронзовой медалями, сообщает Министерство культуры и спорта РК.
В соревнованиях 131 спортсмен Казахстана принял участие в 14 видах спорта. Казахстанцы установили 3 рекорда Азии и 4 рекорда Азиатских параигр.
Призовые места достались по следующим видам спорта:
- По параканоэ Бибарыс Спатай завоевал два серебра в категориях KL2 и VL3, Жалгас Тайкенов стал также серебряным призером в категории KL3. А Жаныл Балтабаева в категории KL3 Максим Богатырев в категории KL1 стали бронзовыми призерами.
- В парапауэрлифтинге Давид Дегтярев завоевал первую золотую медаль для страны на Азиатских параиграх. В весовой категории 54 кг, он побил рекорд Азии и Азиатских параигр, подняв груз 186 кг. Серебряные медали завоевали Турсунай Кабыл в категории 41 кг и Раушан Койшыбаева в категории 73 кг. Бронзовую медаль завоевали Гулим Курманбаева в весовой категории до 88 кг и Рахметжан Хамаев в весовой категории до 45 кг.
- По парадзюдо золотые медали завоевали наши земляки Акмарал Науатбек (45 кг/ J2), Ергали Шамей (73 кг/ J1) и Олжас Оразалыулы (73 кг/ J2). Серебряными призерами стали Асылан Нурдаулетов (73 кг/ J1), Жанбота Аманжол (-90 кг/ J2), Зарина Раифова (70 кг/ J2) и Ерлан Утепов (+90 кг/ J2). А Бауыржан Арстанбек (-90 кг/ J1) , Даяна Федосова (52 кг/ J2), Динара Куджулова (70 кг/ J1), Галымжан Смагулулы (-90 кг/ J2), Ерлан Конкиев (+90 кг/ J2), Талгат Ажгалиев (+90 кг / J2) и Ануар Сариев (60 кг / J2) стали бронзовыми призерами. Сборная заняла второе место в командном зачете по дзюдо.
- В паралегкой атлетике казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали в толкании ядра. Его результат -15,74 метра, побил рекорд Азии и Азиатских параигр. Также в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
- В параплавании Нурдаулет Жумагали, показав время 1:05.92 секунды на 100 м брассом, завоевал золото, а в комплексном плавании, проплыв дистанцию на 200 м за 2:16:74 секунды, завоевал вторую золотую медаль и побил рекорд Азиатских параигр. Также Диас Кенжебек, преодолев дистанцию 100 м за 1: 05: 42, побил рекорд Азии и Азиатских параигр и завоевал золотую медаль. А бронзовые медали завоевали Зульфия Габидуллина, Сиязбек Далиев, Наталья Звягинцева и Айсултан Кулкаев, выступавшие в 100-метровом смешанном комплексном плавании в эстафете 4х50, и Роман Потапов - в 100-метровом брассе.
- В паратаеквондо серебряными призерами стали Нышан Омирали (80 кг) и Камиля Досмалова (57 кг), бронзовыми призерами стали Мариям Салимгереева (65 кг), Нурлан Донбаев (80 кг) и Алишер Гариполлаев (+80 кг).
- Мужская шахматная команда завоевала бронзовую медаль. В составе команды выступили Алимжан Аяпов и Серик Солтанов.
- В паравелоспорте бронзовым призером стали Сейтжан Кенжегуль и его пилот Антон Лаврентьев. В личном зачете Сейтжан также завоевал бронзовую медаль.
- В волейболе сидя спортсмены национальной сборной завоевали серебряные медали. Наши спортсмены в полуфинале обыграли хозяев игр сборную Китая со счетом 3:2, а в финальной встрече уступили многократному чемпиону мира и Азии Ирану со счетом 3:0.
В ведомстве напомнили, что на Азиатских параиграх 2018 года в Индонезии сборная Казахстана завоевала 33 медали (5 золотых, 15 серебряных, 13 бронзовых) и заняла 13-е место.
IV Азиатские параигры проходили с 22 по 28 октября в городе Ханчжоу (Китай). В соревнованиях приняли участие порядка 4000 спортсменов из 43 азиатских стран.
27.10.2023, 18:15 40531
Казахстанец стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу
Фото: gov.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Нурдаулет Жумагали стал двукратным чемпионом Азиатских параигр в Ханчжоу, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Спортсмен стал обладателем золотой медали по параплаванию. Он проплыл дистанцию 200 метров за 2:16:74 и обновил рекорд Азиатских параигр.
Поздравляю Нурдаулета с этим успехом! Сегодня нашему чемпиону не было равных. Желаю ему продолжить победный путь под флагом нашей страны и радовать соотечественников яркими выступлениями!" - отметил министр туризма с спорта Ермек Маржикпаев.
Ранее Нурдаулет Жумагали проплыл брассом дистанцию 100 метров за 1:05:92.
27.10.2023, 14:05 43486
Сборная Казахстана по параволейболу завоевала серебряную медаль на Азиатских играх
Команда Казахстана уступила сборной Ирана
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завоевала серебряную медаль по волейболу сидя на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
В борьбе за золотую медаль сборная Казахстана уступила команде из Ирана.
В ведомстве отметили, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут в следующем году в Париже.
27.10.2023, 08:39 47646
Какое место занимает Казахстан в медальном зачете Азиатских параигр
Фото: Sports.kz
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Пекин. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В настоящее время в активе казахстанских спортсменов 38 медалей Азиатских параигр - 2023: семь золотых, 11 серебряных и 20 бронзовых.
С этим результатом Казахстан остается на десятой строчке общекомандного зачета.
На первом месте Китай - 397 (158-129-110), за ним располагаются Иран - 100 (33-37-30) и Япония - 105 (30-33-42).
Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях в следующих видах спорта:
09.00 - Парапулевая стрельба. Р5 Квалификация. Р5 Финал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.30 - Паранастольный теннис. 1/4 финала
10.00 - Шахматы. Рапид
10.20 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.26 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
13.30 - Волейбол сидя (Казахстан - Иран) Групповой раунд
15.30 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала.
Напомним, вчера казахстанец Диас Кенжебек завоевал седьмую золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае.
Азиатские параигры завершатся 28 октября.
26.10.2023, 18:20 56816
Казахстан обновил рекорд и завоевал седьмую золотую медаль Азиатских параигр
Фото: НОК
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Пекин. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Диас Кенжебек завоевал золотую медаль по параплаванию на Азиатских параиграх в Китае, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Он проплыл дистанцию в 100 метров за 1:05:42 и обновил рекорд Азии и Азиатских параигр.
На Азиаде сборная Казахстана традиционно показывает очень хорошие результаты в этом виде спорта, и сегодняшний успех - яркое тому подтверждение. Отдельная благодарность тренерскому штабу команды. Страна гордится вашим трудом!" - заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Ранее сообщалось, что казахстанский атлет завоевал золото на параиграх в Китае.
26.10.2023, 15:17 59591
Казахстанский атлет завоевал золото на параиграх в Китае
Фото: t.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по паралегкой атлетике на Азиатских параиграх в Ханчжоу, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
В толкании ядра результат казахстанского атлета составил 15,74 метра. Это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских параиграх.
Кроме того, в этой категории казахстанец Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 метра, а второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
Вместе с тем Рахметжан Хамаев завоевал бронзовую медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории до 88 кг, он поднял 203 кг.
Первое место досталось спортсмену, поднявшему 242 кг, а второе место занял китаец с результатом 225 кг.
26.10.2023, 10:47 62541
Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую и серебряную медали на Азиатских параиграх
Фото: Минтуризма и спорта
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали бронзовую и серебряную медали на Азиатских параиграх.
Раушан Койшибаева завоевала серебряную медаль по парапауэрлифтингу. Выступая в весовой категории 73 кг, она подняла 119 кг.
Бронзу завоевали паравелосипедисты Кенжегул Сейтжан и Антон Лаврентьев. Их показатель времени 25:19:49.
Анонс выступления казахстанских спортсменов 26 октября.
26.10.2023, 08:31 57851
Казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей по итогам пятого дня Азиатских параигр
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Ханчжоу. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам пятого дня Азиатских параигр казахстанские спортсмены завоевали 10 медалей: 4 серебряных и 6 бронзовых. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Серебро завоевали Зарина Райфова, Жанбота Аманжол, Ерлан Утепов - парадзюдо; Нышан Омирали - паратаеквондо.
Бронза - Галымжан Смагулулы, Ерлан Конкиев, Талгат Ажгалиев - парадзюдо; Нурлан Домбаев, Алишер Гариполлаев - паратаеквондо; эстафета 4х50 метров комбинированный, микс (Кулкаев Айсултан, Сиязбек Далиев, Зульфия Габидуллина, Наталья Звягинцева) - параплавание.
В активе Казахстана на данный момент 32 медали: пять золотых, десять серебряных и 17 бронзовых.
Лидером общекомандного зачета является Китай - 312 медалей (124-101-87). На втором месте Иран - 74 медали (25-30-19), на третьем - Япония - 73 медали (20-22-31).
СОРЕВНОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ КОМАНДЫ КАЗАХСТАНА (26 ОКТЯБРЯ)
09.00 - Бочча. Групповой раунд
09.00 - Парастрельба из лука. Полуфинал
09.00 - Паравелоспорт. Квалификация. Полуфинал. Финал
09.00 - Шахматы. 7 раунд
09.30 - Паранастольный теннис. 1/8, 1/16 финала
09.44 - Паралегкая атлетика. Квалификация. Полуфинал. Финал
10.00 - Параакадемическая гребля Квалификация
10.40 - Параплавание. Квалификация. Полуфинал. Финал
11.00 - Парапауэрлифтинг. Выступление до финала
12.00 - Волейбол сидя (Казахстан - Китай) Груповой раунд
Напомним, с 22 по 28 октября в Ханчжоу проходят Азиатские параигры - 2023.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?