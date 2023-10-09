Казахстан завершил Азиаду еще двумя медалями

Фото: Sports.kz

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Ханчжоу. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране еще две медали Азиатских игр в китайском Ханчжоу. Они завоевали серебро и бронзу в индивидуальном многоборье. Об этом - Казахстанские гимнастки Эльжана Таниева и Милана Парфилова принесли стране еще две медали Азиатских игр в китайском Ханчжоу. Они завоевали серебро и бронзу в индивидуальном многоборье. Об этом сообщили в Национальном Олимпийском комитете РК.





Таниева финишировала на втором месте. В сумме она набрала 130.700 балла. Парфилова в свою очередь показала третий результат - 130.050 балла. Победу праздновала Тахмина Икромова (Узбекистан) с результатом 131.300 балла.





По итогам предпоследнего дня Азиатских игр в Ханчжоу сборная Казахстана опустилась в медальном зачете с 10-го места на 11-е, сообщает Sports.kz





За день до окончания континентальных соревнований у Казахстана 78 медалей: 10 золотых, 21 серебряная и 47 бронзовых. Абсолютным лидером медального зачета является Китай, у которого уже 382 медали (200 золотых, 111 серебряных и 71 бронзовая). На втором месте - Япония - 185 медалей (51 золотая, 65 серебряных и 69 бронзовых). На третьей строчке медального зачета - Южная Корея - 189 медалей (41 золотая, 59 серебряных и 89 бронзовых).





Наивысшую позицию из стран постсоветского пространства занимает Узбекистан - 5-е место (70 медалей; 21-18-31). Ниже Казахстана расположились Кыргызстан - 18-е место (15 медалей; 4-2-9), Таджикистан - 24-е место (7 медалей; 2-1-4) и Туркменистан - 29-е место (5 медалей; 0-1-6).





Сегодня казахстанские спортсмены завоевали десять медалей на Азиатских играх - одну золотую, три серебряные и шесть бронзовых.





Напомним, золото выиграла каратистка Софья Берульцева (весовая категория до 68 килограммов).





Серебряными призерами стали гимнастка Эльжана Таниева (художественная гимнастика, четыре предмета - обруч, мяч, булавы, лента), гребчиха Анастасия Ананьева (каноэ, гребной слалом) и каратист Данияр Юлдашев (весовая категория до 86 килограммов).





Бронзовые медали выиграли женская команда по шахматам (Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова, Динара Садуакасова и Алуа Нурманова), джитсерша Мариан Урдабаева (весовая категория до 63 килограммов), гимнастка Милана Парфилова (художественная гимнастика, четыре предмета - обруч, мяч, булавы, лента), каратист Дидар Амирали (весовая категория до 67 килограммов), синхронистки Ясмин Туякова и Арина Пушкина и мужская сборная по водному поло.