Казахстанские спортсмены предлагают приравнять статус тренера к статусу педагога

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане прошло собрание Казахстанского союза спортсменов, на котором обсуждались проблемные вопросы в спортивном законодательстве, передает Kazakhstan Today.

В состав рабочей группы вошли олимпийская чемпионка по легкой атлетике, депутат мажилиса парламента РК Ольга Шишигина, двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин, заслуженный тренер РК по боксу Кайрат Манашев, пятикратный чемпион СССР по боксу Болат Темиров и чемпион Азии, Азиатских и Восточно-Азиатских игр по боксу Нуржан Каримжанов.

В настоящий момент в спортивном законодательстве отсутствуют социальные статусы спортсмена и тренера, соответственно, отсутствуют права и социальные условия. По итогам обсуждения данного вопроса, принято решение направить в мажилис обращение для того, чтобы на законодательном уровне приравнять статус "Тренер" к статусу "Педагог" с вытекающими правами и обязанностями.

Кроме того, Заслуженный тренер РК по боксу Кайрат Манашев выразил свою позицию по поводу надбавок за почетное звание. По словам Манашева, будучи заслуженным тренером, он получает всего около 5000 тенге.

Также затронут вопрос статуса "Ветеран спорта". Данный термин отсутствует в законе РК "О физической культуре и спорте". Отдельно была поднята проблема пенсионных выплат для этой категории граждан.

Для того чтобы выйти на пенсию, спортсмен должен заниматься спортивной деятельностью 20 лет. Это нереально", - отметил заслуженный мастер спорта РК Илья Ильин.

Вместе с тем остается нерешенным вопрос обязательного страхования жизни и здоровья спортсменов не только в период соревнований.

Во время подготовки к соревнованиям, спортсмены подвергаются высоким нагрузкам, получают травмы, с которыми они живут и после завершения спортивной карьеры всю жизнь. Зачастую реабилитацию и восстановление они проходят за собственные средства. Необходимо, чтобы у спортсменов была медицинская страховка, по которой они могли бы бесплатно получать медицинские услуги", - отметил председатель Казахстанского Союза Спортсменов Азамат Карлыгашев.

Прославленная спортсменка Ольга Шишигина инициировала вопрос о самостоятельном планировании в общеобразовательных учреждениях дисциплин по физической культуре, в зависимости от сезона, в рамках отведенных часов. По словам народной избранницы, школьная программа не адаптирована под локальные климатические условия.

РОО "Казахстанский союз спортсменов" - добровольная некоммерческая общественная организация, объединяющая членов из числа звезд спорта, действующих и бывших спортсменов, имеющие спортивные заслуги и звания, а также спортивных функционеров и меценатов.

Деятельность союза нацелена на поддержку и развитие детско-юношеского спорта, защиту прав ветеранов спорта и на внесение законодательных инициатив.

В Казахстане по состоянию на 2019 год только официально числятся более 15 тыс. спортсменов. В разы больше тех, кто не состоит в штатных командах. Их права и намерен защищать Казахстанский союз спортсменов, информирует пресс-служба союза.

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