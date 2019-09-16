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Казахстанский чемпион WBC отправил в нокдаун и нокаутировал непобежденного американца в США

15.09.2019, 10:00 7588
Лас-Вегас. 15 сентября. Kazakhstan Today - 22-летний казахстанский чемпион WBC Искандер Харсан отправил в нокдаун и нокаутировал непобежденного американца в США Исидро Очоа, передает Kazakhstan Today.
 
Казахстанский боксер Искандер Харсан (6-0, 5 КО) стал одним из участников вечера бокса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), сообщает Sports.kz
 
Его соперником по бою во втором легчайшем весе был американец Исидро Очоа (7-0, 3 КО). Бой, рассчитанный на восемь раундов, завершился победой Харсана в пятом, он отправил соперника в нокдаун, а затем в перерыве тренер американца снял своего боксера. Таким образом, Искандер одержал седьмую победу на профи-ринге, а Очоа потерпел первое поражение в карьере.
 
Напомним, 22-летний казахстанец за семь боев в профессионалах уже успел завоевать два чемпионских пояса: в сентябре 2017 года он стал обладателем титула WBB во втором легчайшем весе, а в декабре прошлого года в этом же дивизионе выиграл "молодежный" пояс WBC Intercontinental. 

 

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