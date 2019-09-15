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Казахстанский боксер Елеусинов в первом раунде нокаутировал непобежденного американца в Нью-Йорке (ВИДЕО)

14.09.2019, 09:21 11665
Казахстанский боксер Елеусинов в первом раунде нокаутировал непобежденного американца в Нью-Йорке (ВИДЕО)
Нью-Йорк. 14 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанский боксер Данияр Елеусинов в первом раунде нокаутировал непобежденного американца в Нью-Йорке, передает Kazakhstan Today.

Казахстанский боксер Данияр Елеусинов (7-0, 3 КО) провел свой восьмой бой на профи-ринге, сообщает Sports.kz.
 
Он выступил в рамках вечера бокса Девин Хэни - Заур Абдуллаев в Нью-Йорке (США), на арене Madison Square Garden. Его соперником был непобежденный американец Решард Хикс (12-0-1, 6 КО). Бой в полусреднем весе завершился победой Елеусинова нокаутом в первом раунде, при этом до этого американец побывал в нокдауне.

 
Таким образом, теперь у Данияра восемь побед на профи-ринге, а Хикс потерпел первое поражение в профессиональной карьере.
 
Напомним, изначально Елеусинов должен был драться в июле с мексиканским боксером Оскаром Кортесом (27-4, 14 КО), однако тот бой сорвался - в итоге возвращение олимпийского чемпиона 2016 года на ринг было решено отложить до сентября.
 

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