Казахстанский дзюдоист Адилет Алмат завоевал золото на чемпионате Азии

Глава государства отметил, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли его тренеры

Фото: Акорда

Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в резиденции "Акорда" наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в резиденции "Акорда" наградил чемпиона ХІV зимних Паралимпийских игр Ербола Хамитова и его тренеров, сообщает пресс-служба главы государства.





Это историческое достижение для отечественного параспорта. Ербол продемонстрировал всему миру стойкость, мужество и доблесть казахского народа. Поэтому хотел бы в первую очередь выразить искреннюю благодарность тебе и тренерскому штабу. Перед отъездом на Паралимпийские игры я вручил тебе бирюзовое знамя нашей страны. Ты полностью оправдал высокое доверие и вернулся в Казахстан с победой. Достигнут выдающийся результат, который вывел нашу страну на 18-е место в общем командном зачете. Очень непросто стать лучшим среди лучших и завоевать титул чемпиона. Несомненно, этот успех достигнут благодаря многолетней упорной подготовке, неустанному, самоотверженному труду", - заявил президент.





Он также выразил благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами. Глава государства отметил, что в олимпийском успехе Ербола Хамитова особую роль сыграли его тренеры.





Вы передали ему свои знания и опыт, сумели укрепить чемпионский характер, выдержку и стремление к высоким целям, превратили его в известного, видного спортсмена, вписавшего свое имя в Олимпийскую летопись. Хотел бы выразить Вам благодарность. Пользуясь возможностью, выражаю благодарность тренерам, спонсорам, докторам, всем специалистам, которые работают с параспортсменами", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.





По его словам, принятая недавно новая Конституция стала наглядной демонстрацией созидательного потенциала нашей страны.





Подготовленная вместе с народом и для народа новая Конституция олицетворяет силу национального духа, стремление к единству, нашу толерантность, наше общее желание жить в обществе, где главенствующее положение занимают закон, порядок, образование, наука, культура, технологии, природолюбие и, конечно, спорт. Сердцевина Основного закона - это такие важнейшие принципы, как Независимость, суверенитет и территориальная целостность нашего государства; законные права и свободы граждан; трудолюбие, ответственность, патриотизм; всестороннее развитие человеческого капитала, - отметил глава государства.









Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что государство оказывает всестороннюю поддержку паралимпийской сфере.





В прошлом году в стране начали функционировать 4 современных инклюзивных спортивных комплекса. В предстоящий период еще больше таких центров распахнут свои двери во всех регионах. Считаю, что наши спонсоры не должны оставаться в стороне от этой очень важной работы. В целом государство стало уделять особое внимание поддержке паралимпийского движения, увеличен объем финансирования данного направления. Решительный характер и несгибаемая воля наших параспортсменов - образец для многих и пример для подрастающего поколения. Каждый член национальной паралимпийской сборной доказал всему миру, что Казахстан - страна безграничных возможностей. В этой связи мною подписан указ о награждении вас высокими государственными наградами, которые я с удовольствием хотел бы вручить сегодня. Поздравляю! Желаю вам благополучия и успехов!" - сказал президент.









В свою очередь Ербол Хамитов выразил признательность за высокое доверие Касым-Жомарту Токаеву, который перед отъездом на Паралимпийские игры вручил ему государственный флаг.





Я с огромной ответственностью участвовал в играх. Благодаря вашей поддержке мы добились победы. Большой вклад в общее дело внесли все специалисты и тренеры. Ваша поддержка придала силы и энергию каждому спортсмену. Мы не остановимся на достигнутом", - добавил чемпион Паралимпиады.



