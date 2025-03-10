09.03.2025, 15:31 6916
Казахстанский гимнаст завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане
Фото: olympic.kz
Рассказать друзьям
Баку. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Зейнолла Идрисов завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира в Азербайджане, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Он успешно выступил в финале упражнений на коне. Идрисов получил от судей 14,400 балла", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что теперь в активе команды Казахстана три медали.
Напомним, в прошлом году скандал разгорелся вокруг правил присвоения спортивных разрядов и званий, из-за которых родители юных спортсменов по акробатике и гимнастике намерены судиться с Министерством туризма и спорта.
Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Для этого нужны две победы на чемпионатах мира подряд.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш подчеркнул, что родители юных спортсменов имеют полное право на подачу коллективного иска с требованием о внесении изменений в действующий приказ.
новости по теме
02.03.2025, 19:01 44451
Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже
Фото: НОК Казахстана
Рассказать друзьям
Париж. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Виктор Друзин завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по артистическому плаванию в Париже (Франция), сообщили в НОК Казахстана.
Спортсмен показал первый результат в произвольной программе. Друзин набрал 127,2000 балла. Следом за нашим спортсменом расположился Мариос Критсас (Греция) - 126,6701. Бронзовую медаль завоевал Стылянос Фускис (Греция) - 123,9413.
Ранее Эдуард Ким стал вторым в технической программе.
25.02.2025, 13:37 73581
Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате Азии по велоспорту на треке
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Астана. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Кирилл Курдиди завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии по велоспорту на треке, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета.
Представитель команды Казахстана по велоспорту на треке Кирилл Курдиди стал бронзовым призером чемпионата Азии в Малайзии. Спортсмен завоевал бронзовую медаль в гите. Он преодолел 1000 метров за 1 минуту 0,666 секунды", - говорится в сообщении НОК.
Золотую медаль взял Рюто Итида из Японии. Следом за ним финишировал Ци Лю (Китай).
Ранее казахстанцы стали третьими в командной гонке преследования.
24.02.2025, 09:29 82711
Казахстанский конькобежец завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Польше
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по конькобежному спорту Евгений Кошкин завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Томашув-Мазовецком (Польша), сообщает НОК Казахстана.
Спортсмен показал высокий результат на дистанции 500 метров. Его финишное время составило 34,52.
Второе место занял Лорен Дюбрель из Канады - 34,70. Бронзовую медаль завоевал Марек Каниа (Польша) - 34,76.
Напомним, что Кошкин на недавних Азиатских играх-2025 в Харбине стал вторым на дистанции 100 метров.
Женская команда Казахстана по конькобежному спорту стала третьей в общем зачете Кубка мира. Надежда Морозова, Кристина Силаева, Дарья Важенина в командном спринте финишировали пятыми.
По итогам трех ЭКМ, на которых разыгрывались медали и очки в этой дисциплине, наши спортсменки заняли третье место в общем зачете.
23.02.2025, 09:02 93411
Казахстанский гимнаст завоевал золотую медаль этапа Кубка мира
Фото: НОК
Рассказать друзьям
Берлин. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в Германии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Казахстанец стал лучшим в вольных упражнениях. В финале Карими набрал 14,133 балла. Этот результат позволил ему занять итоговое первое место", - проинформировали в комитете.
Следом финишировал японский спортсмен Кацуки Минами - 13,666 балла. Замкнул тройку лучших итальянский гимнаст Никколо Вануччи - 13,533.
Ранее Казахстан взял бронзу на Чемпионате Азии по велоспорту на треке.
22.02.2025, 19:57 99611
Казахстан взял бронзу на Чемпионате Азии по велоспорту на треке
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Кабул. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по велоспорту на треке отметилась бронзовой медалью на чемпионате Азии в Нилае (Малайзия), сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Илья Карабутов, Максим Хорошавин, Дмитрий Носков и Алишер Жумакан стали третьими в командной гонке преследования. На финише наши спортсмены показали время 03:59.215", - проинформировали в НОК РК.
Первое место заняла Южная Корея. Япония финишировала на второй строчке.
Ранее сообщалось, что казахстанский фигурист завевал золото на Чемпионате четырех континентов.
22.02.2025, 15:37 102336
Второй после Тена: казахстанский фигурист завевал золото на чемпионате четырех континентов
Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме
Фото: НОК РК
Рассказать друзьям
Сеул. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле, сообщает Olympic.kz.
Казахстанец удерживал лидерство после короткой программы. В итоге ему удалось сохранить преимущество, завоевал в итоге золото. За свою произвольную программу Шайдоров получил от судей 190.37. В сумме он набрал 285,10 балла. Фигуристу удалось установить личные рекорды по количеству баллов за произвольную программу и по общей сумме", - проинформировали в Национальном олимпийском комитете РК.
Второе место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи - 265.02. Третьим завершил чемпионат Джимми Ма из США - 245.01.
Отмечается, что Михаил Шайдоров стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен. Элизабет Турсынбаева в 2019-м отметилась серебром.
Напомним, в Китае завершились IX Азиатские зимние игры. Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами.
14.02.2025, 17:40 146096
В Китае завершились IX Азиатские зимние игры
Фото: telegram/ QR Turizm jane sport ministrl?g?
Рассказать друзьям
Пекин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском городе Харбине завершились Азиатские игры - 2025, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
Сборная Казахстана отметилась на континентальном мультиспортивном событии 20 наградами", - проинформировали в комитете.
В частности, в активе спортсменов четыре золотые медали. Первыми стали биатлонист Владислав Киреев, а также мужские команды по хоккею, шорт-треку и фристайл-акробатике.
Отмечается, фристайлисты впервые в истории поднялись на первую ступень пьедестала Азиады. В борьбе за золотую медаль они обошли мировых лидеров из Китая.
Также исторического результата добились и шорт-трекисты. Ранее никогда в этом виде спорта у Казахстана не было золотой награды.
Что касается мужского хоккея, то наша сборная в пятый раз смогла выиграть Азиатские игры. Вторыми в Харбине стали Евгений Кошкин, женская и смешанная команды Казахстана по шорт-треку, казахстанские хоккеистки, лыжник Константин Борцов, женская сборная по лыжным гонкам, биатлонист Вадим Куралес, мужская команда по биатлону и фристайлисты в соревнованиях среди смешанных команд", - сообщили в НОК.
По данным комитета, сборная Казахстана завершила игры с семью бронзовыми медалями.
Их авторами стали Олжас Климин, конькобежки в командном спринте, фигурист Михаил Шайдоров, мужская команда Казахстана по лыжным гонкам, Аяна Жолдас, женская команда по фристайл-акробатике в синхронных прыжках и биатлонистки в эстафете", - добавили в пресс-службе.
Напомним, IX Зимние Азиатские игры стартовали 7 февраля на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в городе Харбин в Китае.
14.02.2025, 14:14 146226
Двадцать медалей завоевали казахстанские атлеты на Азиаде-2025
Фото: ht.me/Turizm_jane_sport_ministrligi
Рассказать друзьям
Харбин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Харбин. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В китайском Харбине завершились зимние Азиатские игры - 2025. По итогам соревнований в копилке сборной Казахстана находится 20 медалей.
По итогам Азиады-2025 казахстанские атлеты выиграли 20 медалей: четыре золотых, девять серебряных и семь бронзовых, сообщает Sports.kz.
Абсолютным лидером медального зачета стал Китай - 85 наград (32 золота, 27 серебряных и 26 бронзовых), следом расположились Южная Корея - 45 (16-15-14) и Япония - 37 (10-12-15).
Золото Азиады-2025 для Казахстана выиграли: мужские сборные по хоккею и шорт-треку, биатлонист Владислав Киреев и дуэт фристайлистов Роман Иванов, Шерзод Хаширбаев.
Серебряными призерами стали: Евгений Кошкин (конькобежный спорт), женская и смешанная команды по шорт-треку, женская сборная по хоккею, женская команда в лыжной эстафете, индивидуальный лыжник Константин Борцов, Вадим Куралес (биатлон), смешанная команда по фристайл-акробатике и мужская команда по биатлону в эстафете.
Бронза по итогам соревнований досталась: женской команде конькобежек в спринте, фигуристу Михаилу Шайдорову, лыжнику Олжасу Климину и мужской команде лыжников в эстафете, фристайлистке Аяне Жолдас (индивидуальная акробатика) и паре Аяна Жолдас и Ардана Маханова (синхронные прыжки), а также женской сборной по биатлону (эстафета).
Сухим разгромом завершился матч сборной Казахстана по хоккею за золото Азиады-2025.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.03.2025, 09:29Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в большинстве регионов Казахстана 10.03.2025, 09:4518876Крупный пожар произошел в трехэтажном здании в районе Байконыр в Астане 10.03.2025, 13:4117366В столичном аэропорту из-за метели задерживаются рейсы 10.03.2025, 13:1512131При ликвидации аварии на месторождении "Западная Прорва" пострадали два работника 10.03.2025, 10:0511281В Туркестанской области задержали подозреваемых в распространении экстремистских материалов 03.03.2025, 08:14335976Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане в понедельник 03.03.2025, 09:43329046В Казахстане на мартовские праздники запустят дополнительные авиарейсы 03.03.2025, 20:44Юрист требует привлечь к ответственности вырубивших деревья на территории Алматинского областного детдома254131Юрист требует привлечь к ответственности вырубивших деревья на территории Алматинского областного детдома 03.03.2025, 20:05247776Избиение подростка в Семее: казахстанцы купили квартиру для мальчика 03.03.2025, 13:53240471Новый авиарейс запустят из Алматы во Вьетнам 27.02.2025, 16:17578466В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13529556Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44495236Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11488426Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 01.03.2025, 08:00484946Что ждет казахстанцев в марте
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?