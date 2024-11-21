Нарушение принципа равенства перед законом - эксперт прокомментировал скандал вокруг правил присвоения спортивных разрядов и званий Эксклюзив КТ
Проблема, с которой столкнулись в настоящее время спортсмены, несомненно, стоит внимания. Новые правила действительно исключают акробатику и спортивную гимнастику, ставя под угрозу карьеру многих юных спортсменов, что прямо нарушает принцип равенства всех перед законом. Сейчас спортсмены, занимающиеся данными видами спорта, ущемлены в своих возможностях участвовать в соревнованиях и получать звания, что служит прямым основанием для юридических претензий", - заявил Петр Кодаш.
Однако нельзя сказать, что акробатика и спортивная гимнастика являются малопопулярными видами спорта. Названные направления спортивной деятельности, особенно в контексте Олимпийских игр, получают значительное внимание и поддержку. Эти виды спорта имеют сильные традиции и прославили уже немало десятков тысяч спортсменов с разных стран", - отмечает специалист.
Также возможно и обращение в организацию, напрямую занимающуюся вопросами спорта, для лоббирования изменений. Создание общественного движения или кампании, например, петиции, может помочь привлечь внимание к проблеме и оказать давление на ответственный в данной отрасли орган. При таком исключении вышеназванных видов спорта из единого утвержденного перечня, должна была быть тогда инициирована процедура их аккредитация и присвоение разрядов по ним в виде отдельного документа", - пояснил эксперт.
Если Министерством туризма и спорта РК они не разработаны, то это не повод прибегнуть к исключению их в принципе. Юридически это значительный недостаток научной и методической базы для оценки спортсменов в данных дисциплинах спорта. Может быть и то, что акробатика и спортивная гимнастика требуют более глубокой экспертизы в плане подготовки тренеров и судей, что также может требовать времени для интеграции в новые нормы, которые в дальнейшем будут опубликованы. В настоящий момент не ясно то, что хоть министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов отметил, что действующие квалификационные правила действительно имеют свои недостатки и что за последние 6 месяцев ни один казахстанец не смог добиться звания мастера спорта международного класса, так как для этого необходимо одержать две подряд победы на чемпионатах мира, до поднятия проблемы родителями юных спортсменов сейчас - никто не задавался решением данного вопроса о несправедливости на протяжении 6 месяцев", - добавил специалист.
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Объединение часовых поясов в Казахстане дополнительно увеличит стоимость на электроэнергию Эксклюзив КТ
Любой, кто живет на свете, знает, что мы живем по биологическому времени. Наиболее удобное часовое деление тем лучше, чем ближе к биологическому времени. То есть ночь должна наступать тогда, когда реально темнеет, а утро - когда светает. Если в Казахстане по географии 3 или даже 4 часовых пояса, то по-хорошему должно быть хотя бы три часовых деления. Все остальное - ненаучно и не соответствует биологии и медицинским показаниям. Можно выдумывать все, что угодно; министр здравоохранения может говорить, что нужны какие-то скрупулезные исследования. Но понятно, что солнце зашло - ночь, а солнце встало - день. Других вариантов нет, это наиболее комфортная среда для человека", - сказал энергетик.
Самый большой пик - вечерний. Он начинается, когда солнце заходит и становится темно. Какой в это время часовой пояс установлен - никакой роли не играет. А вот сколько продолжается этот пик - зависит от часового деления. Он продолжается столько, сколько люди бодрствуют, сколько промышленность работает, пока все не улягутся спать. Чем ближе часовое деление к естественному, географическому, тем короче продолжительность пикового периода. Чем больше эта разница, тем длиннее продолжительность пикового периода. Это совершенно очевидно", - объяснил эксперт.
Во все остальное время своих генерирующих мощностей у энергетики Казахстана достаточно, а вот пиковой мощности - нет. Этот недостаток покрывается только перетоками из России, которые каждый год растут пугающим темпом. Например, если два года назад это было 500 мегаватт, то прошлой зимой было уже 1,5 тысячи мегаватт. А этой зимой, по всей видимости, выйдет на 2 тысячи, если не на больше. Это примерно более 10% от всей генерации приходится покупать у России. Покупать (придется. - Прим. ред.) тем больше, чем длиннее этот вечерний пик", - рассказал энергетик.
В вечерний пик, в самый напряженный момент, если у нас все работает, мы выдаем 15 тысяч мегаватт. А стандартная вечерняя пиковая нагрузка зимой - 16,5 тысячи мегаватт. Разница в 1500 мегаватт. Эти мощности, а иногда и больше, всю прошлую зиму мы каждый вечер стабильно тащили из России. Сюда надо добавить 400-500 мегаватт - настолько, по всей видимости, вырастет нагрузка, а ввода новых мощностей не будет. Следовательно, всю добавку будем опять же тащить из России. И будем тащить тем длиннее по времени, чем дольше будет длиться рабочий день в темное время суток", - уточнил спикер.
Мало того что решение принято неразумно, так теперь еще и власти сопротивляются и говорят вместо реальных доводов всякую ерунду, демонстрируя, что они беспомощные. Мне трудно дать объяснение. Я могу просто предположить, что, возможно, решение принято на таком уровне, на котором чиновникам просто пришлось его принять к сведению и подчиняться. Они не могут и не осмеливаются сами его (объединение часовых поясов. - Прим. ред.) отменить, потому что уровень не их. Это лишний раз говорит о том, что у нас в стране нет ответственного правительства. Напомню, что президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что кабмин должен самостоятельно отвечать за все свои решения. Поэтому правительству в любом случае не надо оглядываться на кого-то, а наконец-то принять разумное решение и вернуть нормальное часовое деление", - сказал эксперт.
Пытаясь решить проблему как изношенности, так и дефицита, правительство выдвигает политику "тариф в обмен на инвестиции", пытается собрать необходимые деньги для обновления энергетики через тарифы. Речь идет о частных инвестициях - частники вкладывают свои деньги (в энергетические объекты. - Прим. ред.), чтобы потом все вложения вместе с прибылью получить через тариф. Следовательно, эта политика автоматически ведет к повышению тарифов, что уже наблюдается", - рассказал энергетик.
Если вы посмотрите статистику, стоимость коммунальных услуг за год выросла чуть ли не на 30%. Все выросло гораздо больше, чем инфляция, потому правительство все-таки пытается через эту политику выбить деньги на обновление энергообъектов. Их явно недостаточно, чтобы реально обновить, но вполне достаточно, чтобы тарифы росли, пугая население", - заключил эксперт.
Тем временем в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.
Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и вырос брак.
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- сельское, лесное и рыбное хозяйство - 109,2% (по республике - 112,7%);
- обрабатывающая промышленность - 101,3% (по республике - 104,8%);
- строительство - 120,0% (по республике - 110,2%);
- транспорт и транспортно-логистическая инфраструктура - 109,5% (по республике - 107,9%);
- информация и связь - 105,1% (по республике - 105,7%);
- торговля - 103,5% (по республике - 107,3%).
Правозащитник подверг жесткой критике игнорирование мнения общества при смене часового пояса Эксклюзив КТ
Выданные банками займы должны быть списаны с жертв мошенничества - депутат Эксклюзив КТ
На банках должна быть ответственность за утечки персональных данных, проблемы с информационной безопасностью, из-за которых люди могут легко стать жертвами мошенников. Займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны", - прокомментировал мажилисмен.
Нужна градация - небольшие займы должны быть доступны быстрее, с минимальным промежутком, в то время как более крупные можно подождать. Это может быть барьером для мошенников, которые получают доступ к личным кабинетам клиентов", - считает Никита Шаталов.
Сейчас тот массив данных о пользовательском поведении, который есть у банков, позволяет предупреждать мошеннические активности. Но и это не всегда работает, когда человек находится под влиянием преступников и готов сам отдать деньги им в руки", - сказал спикер.
У детей нет никакой защиты - эксперты рассказали о причинах детского суицида и пробелах в законодательстве Эксклюзив КТ
Их причиной становятся другие самоубийства, широко освещенные в СМИ или описанные в кино и литературе", - сообщают источники.
Когда есть кризис в государстве: экономический, политический, нестабильность, незащищенность молодых людей, это способствует суицидальным настроениям. Мы видим, что мир в целом нестабилен. Бытие определяет сознание", - говорит Зауре Калиакпарова.
Еще Карл Маркс говорил, когда появляется новый инструмент производства, меняется формация общества. Я говорю про интернет. Он не был настолько доступным. Это даже не часть нашей жизни, это вся наша жизнь. В 80-е годы такой проблемой был алкоголизм, потом наркотики, и я говорила, что воспитывать детей в 20 лет, запрещать им не пить и не курить, уже поздно. Воспитывать надо с пеленок. Интернет - это инструмент. Им нужно уметь пользоваться. Вы же, заходя в винно-водочный отдел, можете спокойно пройти мимо полок с алкоголем. А есть люди, которые не могут. Это культура. То же самое с интернетом. Им нужно уметь пользоваться, чтобы не впасть в зависимость", - поясняет специалист.
Парный суицид - не первый случай в Казахстане. И утверждение о том, что у нас суицид "помолодел" до 11-13 лет - ошибка. Уже в 2002 году американские исследователи зафиксировали суицид пятилетнего ребенка. И это был не единственный случай", - заявляет Калиакпарова.
Прежде чем совершить суицид, человек транслирует эти мысли в течение плюс-минус двух лет, к этому готовится, вынашивает идею. Это не происходит спонтанно. Это запланированный акт. Нам кажется, что человек ушел неожиданно. Значит, у нас просто не было никакого эмоционального контакта с ним. Я недавно общалась с мамой двоих детей, спрашивала ее, какие фильмы смотрит ее ребенок, какие книги читает, какие подкасты слушает, с кем общается? Она отвечает: не знаю. При этом утверждает, что занимается им, водит на занятия. Но практически ничего о нем не знает. Сколько раз я наблюдала в кафе: родитель сидит в телефоне, ребенок преданно смотрит на него, а внимания ему - ноль. Ему не с кем поделиться эмоциями", - рассказывает глава центра семейной психологии Сауле Чарышева.
А что происходит в школе? СОРы, СОЧи - это постоянное давление, напряжение. Очень многие педагоги в бюджетных школах слабые, темы толком не объясняют. На контрольных задают вопросы, которые не изучали. Дети получают низкие баллы, приходят домой, и там на них давят родители, поскольку ребенок не соответствует их ожиданиям. И он опять остается наедине с собой и своими проблемами. Сколько из-за этого конфликтов! Моя дочь за 2 месяца в обычной школе впала в депрессию. Вся эта система не нацелена на то, чтобы поддерживать детей. Добавьте к этому буллинг. Ребенка могут затравить за то, что он не пришел в школу в брендовой одежде, не курит айкос. И ни родители не знают об этой травле, ни педагоги, и сами дети боятся рассказать", - поясняет специалист.
У нас был случай суицида 19-летней девочки, которая пережила развод родителей, переехала жить к отцу, оказалась ему не нужна, вернулась к матери. А та вышла повторно замуж, сразу родила ребенка. Оба родителя занялись своей жизнью, а девочка в течение 5-6 лет была предоставлена сама себе. И вот эти скандалы, разборки, конфликты, насилие в семье - физическое, эмоциональное, сексуальное, финансовое, которое замалчивается, постепенно ведут к суициду", - говорит психолог.
Дети в такой группе состоят от нескольких месяцев до года и более. А родители об этом не знают. Если родитель разговаривает с ребенком, общается с ним, обсуждает просмотренные мультфильмы, фильмы, спрашивает, как прошел день, то эта информация легко выходит. Когда мы на наших психологических программах обсуждаем с детьми разные темы, они все рассказывают. Дети открытые, делятся. Даже своими сексуальными фантазиями, темой закрытой и табуированной. И про суицид говорят. Потому что чувствуют себя в безопасности", - рассказывает Зауре Калиакпарова.
Ребенок - биологическое выражение психологических проблем родителей, - говорит Зауре Калиакпарова. - Если он совершил суицид, по статистике, 50-70% причин этого кроется в семейных проблемах. А социум их просто усугубляет. Никто никому не нужен, ни у кого нет психологической защиты. Раньше молодых специалистов поддерживали, распределяли, давали работу. Сейчас у них нет поддержки. Когда в семье "гуляют" растерянность перед жизнью, неумение себя защитить, финансовая безграмотность, ребенок это считывает, и проявляет то, что подавляют в себе родители. Родители не признают проблем, считают, что у них все отлично, отказываются работать над собой, пытаются отправить в терапию только ребенка. А это так не работает".
Когда мы берем на программу ребенка, сразу предупреждаем: ты будешь неделю без гаджетов. Некоторые отказываются ехать, потому что не представляют себе жизни без телефона. Был один мальчик, у которого мы забрали телефон, и у него начались сильнейшие боли в животе и высокая температура. Выяснилось, что дома он целыми днями играет в компьютерные игры. У ребенка были все симптомы ломки, как у наркомана: температура, боль в суставах, животе, головные боли. Он не мог подняться, открыть глаза. Так работает синдром отмены компьютерных игр. Мы в таких случаях даем обильное питье, просим отлежаться, и через сутки ребенок приходит в себя", - рассказывает Сауле Чарышева.
Как-то в поезде со мной в купе оказалась мама с малышом. Она утверждала, что врачи поставили ее ребенку аутизм. А я наблюдаю за ним и вижу, что аутизма нет. Начинаю разговаривать с мамой, выясняется, что она малышу дает с рождения телефон. Ей так удобно. Ребенок молчит, а она все успевает сделать по дому", - приводит пример Калиакпарова.
Раньше кормящая мать всегда была на страже своего ребенка. Он просыпался ночью от того, что замерз или хотел есть, мать сразу просыпалась вместе с ним. Она могла на утро не вспомнить даже, что вставала к малышу, но делала все, что нужно: кормила, переодевала, укрывала. Сейчас из-за того, что дети в памперсах, многие на искусственном вскармливании, этот сторожевой инстинкт исчезает. Или мать везет ребенка в коляске по улице, и даже не смотрит на него, не улыбается ему, не общается, не "гулит", а смотрит в телефон. Т.е. физически она присутствует рядом, но ментально и эмоционально ее нет. Соответственно, это общее "поле" матери и ребенка исчезает. Раньше она могла через это поле почувствовать, что с ребенком что-то не так, во сне увидеть, понять через какие-то подсказки, а сейчас такого нет, матери все реже чуют ребенка сердцем", - поясняют специалисты.
Работа с педагогами, которые порой больше времени проводят с детьми, чем их собственные родители, тоже нужна. Нужно учить конфликтологии. Тогда они могли бы считывать, что с ребенком что-то не так, были более отзывчивыми. Знания, которые дает школа, мало кто помнит. Школа нужна для социализации, для умения адаптироваться в разных условиях. Это должно быть не первом месте. Детей нужно учить именно этому. Задайте себе вопрос: вы сами умеете просить об эмоциональной помощи в семье? Если нет, как ваш ребенок научится о ней просить? Он думает, что так и надо. И наоборот: если в семье друг другу доверяют, слушают и слышат, у ребенка есть связь с родителями, его практически невозможно втянуть в "группу смерти", он сам из нее выйдет", - заявляют психологи.
Пусть это будет совместный завтрак, или ужин, прогулка или просмотр мультфильмов. Если нет возможности в течение недели, то хотя бы в выходной нужно провести день вместе. Уже это будет оздоравливать ситуацию в семье. И заведите правило: хотя бы час в день без телефона. Если у вас семейный ужин, пусть хоть сам президент звонит в это время, вы не берете трубку. Нельзя быть рабом телефона", - говорят специалисты.
В части законодательного урегулирования в Казахстане существует ряд законов, регулирующих защиту прав детей. В частности, уголовное законодательство Республики Казахстан, а также закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". В соответствии со статьей 16 данного закона РК государством прямо регламентировано о том, какая информация относится к запрещенной для детей, а именно - побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к самоубийству; провоцирующая детей на антиобщественные и противоправные действия", - сообщил эксперт.
Здесь следует понимать, что это есть распространяемая и (или) размещаемая в любой форме информация1, способствующая к побуждению у неограниченного круга лиц решимости совершить самоубийство, а также информация о способах совершения самоубийства и информация о призывах к совершению самоубийства", - пояснил Петр Кодаш.
Неограниченный доступ детей к информации на интернет-ресурсах и социальных сетях может прямо сказаться на их поведении. Тем не менее, установить, что это именно следствие информации, а не неблагополучная семейная обстановка подтолкнула ребенка к суициду, весьма проблематично", - сообщил специалист.
Разве это действительно такой большой срок, если учесть, что речь идет о потере человека, которого довели до самоубийства, и которого уже невозможно вернуть? Интересно также и то, что для администраторов сайтов уголовная ответственность по данной статье возникает лишь в случае, если жертве угрожали или с ней жестоко обращались. С юридической точки зрения - это правовой пробел", - заявил эксперт.
Блокировка - это наиболее распространенная мера противодействия таким сообществам, однако она не является достаточной для устранения опасности", - считает Кодаш.
Однако такие случаи довольно редки, требуют значительных доказательств, а исход дел стараются не афишировать. Именно такая ситуация сложилась в школьные годы у сотрудницы нашей компании. Она училась в 7 классе, когда появились первые инциденты по "Синему киту". И в ее гимназии произошла трагедия с одноклассницей-соседкой по парте, которая совершила суицид из-за этой игры. Данный инцидент нигде афишировали и даже не возбудили уголовного дела, сотрудники абсолютно не проявили инициативу проверить прямо указанного в предсмертной записке обидчика школьницы. Историю забыли окружающие, педагоги, друзья, а для семьи человека уже не вернуть", - резюмировал эксперт.
Родителям нельзя перекладывать ответственность за воспитание ребенка на государство и школы или, тем более, доверять это гаджетам", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
- указания на самоубийство как на способ решения проблемы;
- положительную оценку либо одобрение совершения самоубийства либо действий, направленных на самоубийство, или намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица совершить самоубийство;
- аргументы, побуждающие к совершению самоубийства, включающие утверждения, не содержащие прямого либо явного побуждения, но способные склонить к принятию решения о совершении самоубийства, в том числе посредством приведения конкретных примеров, популяризирующих действия других людей, которые уже совершили самоубийство, и (или) содержащих утверждения о преимуществах, которые получили лица, совершившие самоубийство, в том числе представление самоубийства как приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе поступка;
- осуждение, высмеивание неудавшейся попытки совершить самоубийство, в том числе включая описание отношений, чувств и обсуждение темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства;
- объявления о знакомстве с целью совершения самоубийства (попытки совершения самоубийства), в том числе группового и (или) ассистированного, осуществляемого с чьей-либо помощью, либо в чьем-то присутствии, либо под чьим-то наблюдением;
- опрос, тест, рейтинг на предмет выбора способа совершения самоубийства, в том числе наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа самоубийства.
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Грубое нарушение наших прав: алматинцы возмущены введением Face ID в программе Damu Bala
Алматинцы массово жалуются в Министерство культуры и информации на незаконные действия властей Алматы, которые обязали поставщиков услуг по программе Damu Bala установить в помещениях Face ID контроль.
"Обращаем внимание профильного министерства на вопиющие факты злоупотребления должностными полномочиями и в некоторых случаях - превышение должностных полномочий работниками управления культуры города Алматы", - говорится в письме, которое поставщики программы прислали в редакцию Kazakhstan Today.
В свою очередь в управлении культуры опровергли эту информацию, заявив, что управление не финансирует поставщиков Damu Bala и письма родителям не отправляло. Поставщиков финансируют районные акиматы города Алматы.
По словам поставщиков, от них в ультимативной форме потребовали до 26 сентября 2024 года обеспечить сбор персональных данных со всех родителей, чьи дети посещают бесплатные кружки в рамках государственной программы, и установить систему опознавания и контроля доступа в помещения на основе биометрической идентификации.
"Как поставщики, так и сообщество родителей не согласны с такими требованиями, поскольку считаем их незаконными и противоречащими требованиям ряда действующих законов Республики Казахстан", - пишут авторы письма.
Они подчеркивают, что для идентификации в системе будут использовать фотографии несовершеннолетних детей без согласия их родителей, опекунов и законных представителей.
"Данные нормы прямо прописаны в Законе РК "О персональных данных и их защите". Со стороны родителей есть четкая позиция - с учетом имевших место и продолжающихся публичных скандалов, связанных с утечкой персональных данных граждан РК (в том числе и за границу), родители не намерены давать свое согласие на сбор, обработку и использование данных детей для внедрения их в систему идентификации. Однако сотрудники акимата не желают принимать данный аргумент и ставит условие - аннулировать ваучеры родителей, не согласных с данным нововведением. Подобный подход является не просто незаконным, он кощунственен по отношению к родителям, которые просто реализуют свое право, предоставленное ему самим государством. Это прямое посягательство на конституционные права гражданина РК, которая дает ему право за законную защиту своих прав и интересов любым законным путем", - пишут активисты.
Они подчеркивают, что в правилах государственной программы подушевого финансирования нет требования к поставщикам о наличии системы контроля доступа, работающей по принципу обработки персональных данных.
Более всего поставщики и родители обеспокоены вопросом безопасности и сохранности персональных данных, а также тем, кто будет нести ответственность в случае их утечки.
В новой публичной оферте говорится, что в случае утечки данных из-за хакерской атаки, вирусов, сбоя в работе сайта или технических неисправностей пользователь не должен иметь претензий к исполнителю. Таким образом, считают родители, акиматы сразу снимают с себя всю ответственность.
telegram/almatydamubala
"За разглашение и незаконное распространение персональных данных действующим законодательством предусмотрены большие штрафы и наказание вплоть до привлечения к уголовной ответственности. В случае утечки данных из-за внешнего воздействия, системного сбоя или иных факторов (человеческий, технический), виноватым окажется поставщик, которого заставили установить оборудование и собирать данные против его воли. Мы считаем, что в ситуации, когда сами государственные структуры систематически допускают утечку персональных данных из-за отсутствия и недостаточности механизмов цифровой защиты, массовый переход на подобную систему недопустим и является преждевременным", - написали авторы письма.
Они настаивают, что акиматы не вправе предъявлять к поставщикам и родителям те требования, которые законодательно не закреплены в соответствующих нормативных актах.
Нововведение вызвало также огромное возмущение родителей. Сейчас они массово пишут обращения в Генпрокуратуру РК и Министерство культуры и информации с требованием отменить незаконное решение.
"Где можно увидеть официальное сообщение о необходимости предоставления биометрических данных детей?";
"С какой целью обязуете пройти Face ID? Есть какое-то основание в виде постановления, приказа от государства? И это при том, что Даму бала, как исполнитель не несет никакой ответственности за сохранность персональных данных, и в случае хакерских атак, взлома и утечки, якобы вы не несете никакой ответственности и претензий пострадавшее лицо не может предъявить?";
"Добрый день, представители дамубала. Если против фэйс айди, то тогда получается мы не сможем посещать бесплатно кружки? Это ведь нарушает наши права как родителей и права детей!!! Куда можно обратиться? Такая программа классная и вот так взять и загадить все. Зачем государству фото детей в неизвестной системе, которая, уверена, принадлежит не нашему государству, а как обычно, иностранцам";
"Добрый день. Я вообще против биометрии моих детей. Т.к. в соглашении сказано, что сам сайт никакой ответственности не несет за утечку данных! Если уже банковские сайты взламывают, что уж говорить о сайте, который виснет при малейшей перегрузке и выдает ошибку";
"Придумайте что-то другое, более безопасное для наших детей! Если честно, Даму бала уже доходит до абсурда. Эти несчастные 20 000 на одного ребенка выделяются. Обойдемся тогда без вас. Но биометрию своих детей не собираюсь выставлять", - пишут родители в Telegram-чате Damu Bala.
Родителей также возмутило, что теперь пропущенные занятия нельзя отработать в другой день, а за 3 пропущенных подряд занятия ребенка лишают ваучера. Они также отмечают, что, несмотря на освобождающиеся места в секциях и кружках, с января 2024 года по сегодняшний день в системе нет возможности поставить детей на очередь, якобы из-за отсутствия необходимого финансирования.
Родители подчеркивают, что сроки действия ваучеров действительны до 18 лет, однако в связи с предлагаемым ограничением срока действия новой публичной оферты до 31.12.2024 для поставщиков услуг, ваучеры могут быть аннулированы.
Резюмируя вышеизложенное, авторы письма просят профильное министерство:
отменить внедрение в помещениях поставщиков услуг, осуществляющих деятельность в рамках государственной программы подушевого финансирования;
указать ответственным работникам управления на недопустимость принуждения поставщиков к сбору персональных данных детей, родителей и получения их согласия угрожая исключением из программы и аннулированием действующих ваучеров;
открыть портал для постановки детей в очередь и выдачи новых ваучеров на освободившиеся места.
"Сообщество поставщиков в Алматы и родители - получатели услуг в данном вопросе занимают очень четкую и активную позицию и намерены добиваться соблюдения своих прав государственными органами", - резюмируют авторы.
Примечание редакции: Авторская орфография и стилистика в письме и комментариях сохранены
Алматинцы требуют сохранить яблоневые сады как уникальный культурный ландшафт
Во-первых, генеральный план Алматы до 2040 года, в котором 6500 гектаров (садов. - Прим. ред.) сокращается до нуля, необходимо пересмотреть, потому что мы полагаем, что вопрос сохранения культурного ландшафта алматинских садов не рассматривался", - сообщил Ернар Сайлыбаев.
То есть за счет снижения площади садов вырастает жилье и рекреационное… Это неправильно. Потому что жилье, вы сами видите, к чему приводят. Сада больше нет. Земли рекреационного назначения подразумевает под собой строительство гостиниц, кемпингов, бань и так далее. Или это, допустим, лесопосадка. Но лесопосадка и продуктивный сад - это совершенно разные вещи. И еще, для этого в нашем земельном праве, достаточно прогрессивном на самом деле, в Земельном кодексе закреплены несколько основополагающих принципов. Во-первых, это принцип приоритета сельхозземель, первое. Во-вторых, это принцип целевого использования", - пояснил он.
Запрещается строить любые здания, которые не связаны с сельхозпроизводством. То есть уже не построишь баню, или особняк, или что-то еще. Поэтому мы просим, чтобы эти проекты детальной планировки были пересмотрены, чтобы земли сельхозиспользования были все-таки, остались здесь. Это самые первоочередные меры, которые нужно принять", - подчеркнул юрист.
Мы не видим материалов ревизии садов, допустим, алматинских. Какие сады сохранились, какие сорта есть, какая продуктивность, у кого что было, потому что все эти сады были в свое время как бы растащены в частную собственность (...) Все документы, с которыми мы ознакомились в ходе работы над этими земельными участками, показывают нам абсолютно четко, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев выведение из госсобственности было сделано с грубейшими нарушениями земельного права. То есть все эти сделки подлежат отмене", - добавил член ОО "Сенiм Адал".
Кроме того, даже если в генплане планируется только сокращение к 40-му году, в действующих проектах детальной планировки, которые были утверждены сразу после генплана, ни одного квадратного метра земли, отведенного под сельхозначение, нет. Все эти земли, которые вы сейчас видите своими глазами здесь, отведены под жилье и под рекреационное назначение, под так называемые лесополосы. Но мы говорим о том, что сад - это не лесопосадка. У сада есть его истинное сельскохозяйственное назначение. Поэтому мы просим общественность обратить внимание на то, что мы теряем сейчас наши алматинские сады. Мы видим, как их застраивают", - подчеркнул спикер.
Мы за то, чтобы сады были возвращены в полноценный сельскохозяйственный оборот. Соответствующая государственная политика о возврате садов в сельхозоборот существует. Президенты много раз говорили о том, что необходимо возрождать алматинские сады, алматинские апорты и так далее. Но мы видим, к чему сейчас ведет хищническая урбанизация. Все эти земли, которые вы сейчас видите, они все находятся в частной собственности. В свое время, когда институты частной собственности ввели на землю, кто-то смог воспользоваться этой возможностью и разными схемами вывели из госсобственности, изменили целевое назначение сельхоз на жилье в ряде случаев. И многие эти земли стали предметом залогового мошенничества. Поэтому мы с вами видим, что эти сады, сейчас за ними никакого ухода нет, они высыхают, их застраивают, сносят, вместо них строят жилые комплексы", - сообщил юрист.
Мы просим, чтобы общественность обратила внимание на это, что сады надо спасать, и такая деятельность ведется", - добавил спикер.
- ввести мораторий на изменение целевого назначения оставшихся земель сельхозназначения Алматы;
- повысить эффективность профилактической формы государственного контроля за использованием и охраной земель, вошедших в черту города Алматы по итогам 2014 года;
- провести детальную инвентаризацию земель садов горных и предгорных районов;
- дать оценку экономического потенциала алматинских горных садов и путей его увеличения;
- выявить и устранить все нарушения, допущенные в ходе вывода земель садов из государственной собственности и изменения целевого назначения;
- внести изменения в генплан Алматы до 2040 года в области сохранения и приумножения земель сельскохозяйственного использования (садов);
- внести в проекты детальной планировки Алматы зоны сельскохозяйственного использования (садов);
- внести изменения в "Правила организации и проведения конкурсқа по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства", которые наделят необходимыми полномочиями уполномоченные органы городов республиканского значения.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?