Казахстанский пловец Виталий Худяков получил путевку на Олимпиаду

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Казахстанский пловец, чемпион Азии 2019 года по плаванию на открытой воде, спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны Виталий Худяков получил путевку на Олимпиаду, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Он отправится в Токио 28 июля вместе со второй частью олимпийской команды, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Предполагалось, что звание чемпиона Азии означает допуск на Олимпийские игры. Однако подтверждения своей лицензии Виталий Худяков ждал вплоть до открытия. В результате спортсмену была выделена дополнительная квота", - отметили в пресс-службе.





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