04.10.2023, 20:09 11396
Казахстанский штангист завоевал бронзу Азиатских игр - 2023
Фото: НОК РК
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Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский тяжелоатлет Александр Уваров завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.
Уваров показал третий результат в весе до 81 кг. В сумме двоеборья он поднял 348 (154+194) кг.
Золотую медаль завоевал Чонгсон Ри из Северной Кореи - 364 (169+195) кг. Он установил рекорд Азиатских игр. Второе место занял представитель Узбекистана Мухаммадкодир Тоштемиров - 351 (159+192) кг.
Казахстанец Еламан Сейтказы завершил выступление на четвертом месте - 343 (154+189) кг.
Ранее казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали серебряную и бронзовую медали на Азиатских играх в Ханчжоу.
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05.10.2023, 08:34 2051
Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства туризма и спорта РК, 5 октября казахстанские спортсмены принимают участие в следующих видах спорта на Азиатских играх:
5:00 - Легкая атлетика. Марафон. Финал
6:30 - Каратэ
6:40 - Стрельба из лука. Женщины
7:00 - Джиу-джитсу
7:00 - Скалолазание
7:30 - Гребной слалом
8:00 - Греко-римская борьба
8:00 - Женская борьба
8:00 - Велошоссе. Групповая гонка. Финал
11:00 - Гандбол. Женщины. Матч за 3 место. Казахстан - Китай
11:50 - Скалолазание
12:00 - Стрельба из лука. Мужчины
12:30 - Волейбол. Женщины. Казахстан - Тайбэй
13:00 - Гребной слалом
13:00 - Тяжелая атлетика
13:00 - Шахматы. Командные соревнования. Раунд 7
14:30 - Водное поло. Мужчины. Четвертьфинал. Казахстан - Южная Корея
17:00 - Тяжелая атлетика.
17:00 - Бокс. Ибрагимова Карина - Лин Ю Тинг (Тайбэй), 57 кг. Финал
19:15 - Бокс. Кункабаев Камшыбек - Джалолов Баходир (Узбекистан), +92 кг. Финал.
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
04.10.2023, 16:45 14571
Казахстанские борцы завоевали серебро и бронзу на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Борцы греко-римского стиля завоевали серебряную и бронзовую медали на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Казахстанский борец греко-римского стиля Мейржан Шермаханбет выиграл серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу. В финале весовой категории до 67 казахстанец в упорной борьбе уступил японцу Кацуаки Эндо.
Это одиннадцатая серебряная медаль для сборной Казахстана на XIX летних Азиатских играх.
Борец греко-римского стиля Азат Садыков (77 кг) завоевал бронзовую медаль. Его соперником в схватке за третье место должен был стать Сопхак Кео из Камбоджи, который в итоге не вышел на ковер. Таким образом, победа досталась Садыкову.
Напомним, в активе Казахстана на сегодняшний день 5 золотых медалей.
04.10.2023, 08:25 21796
Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды
Фото: Sports.kz
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Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 10-го соревновательного дня на Азиатских играх в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Сборная Казахстана находится на 13-м месте в медальном зачете. На первом месте - Китай, на втором - Япония, на третьем - Корея.
Напомним, вчера велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Казахстанец проехал дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив спортсменов из Китая и Гонконга. Это 4-я медаль Азиатских игр в карьере Алексея.
Данил Мусабаев стал серебряным призером Азиады-2023 в батутной гимнастике.
Еще 2 комплекта серебряных медалей сборной Казахстана принесли гребцы на байдарках и каноэ: Тимофей и Сергей Емельяновы в гребле на каноэ на 1000 м, а также Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева в гребле на каноэ на 200 м.
Бронзовые медали выиграли:
Рината Султанова - велошоссе (индивидуальная гонка);
Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту;
Каролайн Чепкоеч Кипкируи - бег на 5000 м;
Мария Бровкова - гребля на байдарках и каноэ (WС1, 200 м);
Асланбек Шымбергенов - бокс (71 кг).
Боксер Камышбек Кункабаев вышел в финал весовой категории +92 кг, уверенно одолев соперника из Индии.
Сегодня казахстанские спортсмены принимают участие в следующих видах соревнований:
7:00 - Стрельба из лука
8:00 - Бадминтон. 1/8 финала
8:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг)
8:00 - Велошоссе. Групповая гонка. Женщины. Финал.
9:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Квалификация
12:15 - Бокс. Ибрагимова Карина - М.Самадонова (Таджикистан), 57 кг. Полуфинал
12:30 - Волейбол. Женщины. Казахстан - Таиланд
13:00 - Шахматы. Командные соревнования. Раунд 6
13:00 - Водное поло. Мужчины. Казахстан - Сингапур
15:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг). Финалы
17:00 - Бокс. Богданова Наталья - Сувана Фенг (Таиланд), 66 кг. Полуфинал
17:00 - Тяжелая атлетика. Мужчины, 81 кг. Группа А
18:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Плей-офф.
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
03.10.2023, 20:11 33471
Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль Азиады
Фото: Qazaqstan Olympic team
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Qazaqstan Olympic team.
Спортсменка показала третий результат в прыжках в высоту. Вся тройка лучших показала одинаковый результат - 186 сантиметров. Места в итоге распределились согласно количеству затраченных попыток.
Первой стала Сафина Садуллаева из Узбекистана. Второе место у ее соотечественницы Светланы Радзивил. Надежда Дубовицкая отметилась бронзой.
Казахстанка Кристина Овчинникова финишировала на четвертом месте (183 сантиметра).
Ранее казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу в беге на 5000 метров.
03.10.2023, 19:03 35231
Азиада: казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала вторую бронзу
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу в беге на 5000 метров, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Первой финишировала Парул Чаудхари из Индии (15:14.75), второй - Ририка Хиронака из Японии (15:15.34). Результат Кипкируи - 15:23.12.
Отметим, что несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров.
Ранее казахстанец Данил Мусабаев завоевал серебряную медаль Азиатских игр в батутной гимнастике.
03.10.2023, 18:01 36446
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль на Азиаде
Фото: Telegram/Qazaqstan Olympic team
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Пекин. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Данил Мусабаев завевал серебряную медаль Азиатских игр в батутной гимнастике, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Второе место в финале ему принесли 57.270 балла. Золотую медаль завоевал китаец Лангю Ян - 59.850 балла. Японец Хирото Ямада показал третий результат - 57.100 балла", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что в активе сборной Казахстана уже 44 медали.
Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы завоевали серебряную медаль на Азиаде.
03.10.2023, 13:26 41871
Пятое золото Азиатских игр завоевал для Казахстана велогонщик Алексей Луценко
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал пятую золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Нашему спортсмену не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Алексей прошел дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив велосипедистов из Китая (50:05.83) и Гонконга (50:17.76)", - говорится в сообщении ведомства.
Это пятая золотая медаль для Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу. Отметим, что Алексей Луценко становился чемпионом Азиады в 2014 и 2018 годах.
Сегодня казахстанские спортсменки Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева выиграли серебро в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров).
Таким образом в копилке Казахстана 5 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей.
03.10.2023, 10:30 45186
Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 4 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей
Фото: olympic.kz
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу завоевала 4 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Сегодня сборная Казахстана завоевала девятую серебряную медаль. Ее стране принесли Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева. Спортсменки стали вторыми в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров). Финишное время казахстанок составило 46.627.
Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы завоевали серебряную медаль на Азиаде.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?