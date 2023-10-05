04.10.2023, 16:45 14571

Казахстанские борцы завоевали серебро и бронзу на Азиаде  

В активе Казахстана 11 серебряных медалей
Казахстанские борцы завоевали серебро и бронзу на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Борцы греко-римского стиля завоевали серебряную и бронзовую медали на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.

Казахстанский борец греко-римского стиля Мейржан Шермаханбет выиграл серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу. В финале весовой категории до 67 казахстанец в упорной борьбе уступил японцу Кацуаки Эндо.


Это одиннадцатая серебряная медаль для сборной Казахстана на XIX летних Азиатских играх.

Борец греко-римского стиля Азат Садыков (77 кг) завоевал бронзовую медаль. Его соперником в схватке за третье место должен был стать Сопхак Кео из Камбоджи, который в итоге не вышел на ковер. Таким образом, победа досталась Садыкову.

Напомним, в активе Казахстана на сегодняшний день 5 золотых медалей.
 
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Теги:БорьбаАзиатские игры

новости по теме

05.10.2023, 08:34 2051

Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх

Анонс выступления казахстанских спортсменов на Азиатских играх
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства туризма и спорта РК, 5 октября казахстанские спортсмены принимают участие в следующих видах спорта на Азиатских играх:

5:00 - Легкая атлетика. Марафон. Финал

6:30 - Каратэ

6:40 - Стрельба из лука. Женщины

7:00 - Джиу-джитсу

7:00 - Скалолазание

7:30 - Гребной слалом

8:00 - Греко-римская борьба

8:00 - Женская борьба

8:00 - Велошоссе. Групповая гонка. Финал

11:00 - Гандбол. Женщины. Матч за 3 место. Казахстан - Китай

11:50 - Скалолазание

12:00 - Стрельба из лука. Мужчины

12:30 - Волейбол. Женщины. Казахстан - Тайбэй

13:00 - Гребной слалом

13:00 - Тяжелая атлетика

13:00 - Шахматы. Командные соревнования. Раунд 7

14:30 - Водное поло. Мужчины. Четвертьфинал. Казахстан - Южная Корея

17:00 - Тяжелая атлетика.

17:00 - Бокс. Ибрагимова Карина - Лин Ю Тинг (Тайбэй), 57 кг. Финал

19:15 - Бокс. Кункабаев Камшыбек - Джалолов Баходир (Узбекистан), +92 кг. Финал.

Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
 
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Теги:Азиатские игры
04.10.2023, 20:09 11396

Казахстанский штангист завоевал бронзу Азиатских игр - 2023

Александр Уваров показал третий результат в весе до 81 кг
Казахстанский штангист завоевал бронзу Азиатских игр - 2023
Фото: НОК РК
Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский тяжелоатлет Александр Уваров завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в китайском Ханчжоу, сообщает Olympic.kz.

Уваров показал третий результат в весе до 81 кг. В сумме двоеборья он поднял 348 (154+194) кг.

Золотую медаль завоевал Чонгсон Ри из Северной Кореи - 364 (169+195) кг. Он установил рекорд Азиатских игр. Второе место занял представитель Узбекистана  Мухаммадкодир Тоштемиров - 351 (159+192) кг.

Казахстанец Еламан Сейтказы завершил выступление на четвертом месте - 343 (154+189) кг.

Ранее казахстанские борцы греко-римского стиля завоевали серебряную и бронзовую медали на Азиатских играх в Ханчжоу.
 
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Теги:казахстанецмедальАзиатские игры
04.10.2023, 08:25 21796

Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды

Всего в копилке Казахстана 47 медалей, сборная находится на 13-м месте в медальном зачете
Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды
Фото: Sports.kz
Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 10-го соревновательного дня на Азиатских играх в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Сборная Казахстана находится на 13-м месте в медальном зачете. На первом месте - Китай, на втором - Япония, на третьем - Корея.

Напомним, вчера велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Казахстанец проехал дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив спортсменов из Китая и Гонконга. Это 4-я медаль Азиатских игр в карьере Алексея.

Данил Мусабаев стал серебряным призером Азиады-2023 в батутной гимнастике.

Еще 2 комплекта серебряных медалей сборной Казахстана принесли гребцы на байдарках и каноэ: Тимофей и Сергей Емельяновы в гребле на каноэ на 1000 м, а также Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева в гребле на каноэ на 200 м.

Бронзовые медали выиграли:

Рината Султанова - велошоссе (индивидуальная гонка);

Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту;


Мария Бровкова - гребля на байдарках и каноэ (WС1, 200 м);


Боксер Камышбек Кункабаев вышел в финал весовой категории +92 кг, уверенно одолев соперника из Индии.

Сегодня казахстанские спортсмены принимают участие в следующих видах соревнований:

7:00 - Стрельба из лука

8:00 - Бадминтон. 1/8 финала

8:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг)

8:00 - Велошоссе. Групповая гонка. Женщины. Финал.

9:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Квалификация

12:15 - Бокс. Ибрагимова Карина - М.Самадонова (Таджикистан), 57 кг. Полуфинал

12:30 - Волейбол. Женщины. Казахстан - Таиланд

13:00 - Шахматы. Командные соревнования. Раунд 6

13:00 - Водное поло. Мужчины. Казахстан - Сингапур

15:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг). Финалы

17:00 - Бокс. Богданова Наталья - Сувана Фенг (Таиланд), 66 кг. Полуфинал

17:00 - Тяжелая атлетика. Мужчины, 81 кг. Группа А

18:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Плей-офф.

Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
 
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03.10.2023, 20:11 33471

Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль Азиады

Спортсменка показала третий результат в прыжках в высоту
Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль Азиады
Фото: Qazaqstan Olympic team
Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Qazaqstan Olympic team.

Спортсменка показала третий результат в прыжках в высоту. Вся тройка лучших показала одинаковый результат - 186 сантиметров. Места в итоге распределились согласно количеству затраченных попыток.

Первой стала Сафина Садуллаева из Узбекистана. Второе место у ее соотечественницы Светланы Радзивил. Надежда Дубовицкая отметилась бронзой.

Казахстанка Кристина Овчинникова финишировала на четвертом месте (183 сантиметра).

Ранее казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу в беге на 5000 метров.
 
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Теги:медальКазахстанАзиатские игры
03.10.2023, 19:03 35231

Азиада: казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала вторую бронзу

Несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров
Азиада: казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала вторую бронзу
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу в беге на 5000 метров, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.

Первой финишировала Парул Чаудхари из Индии (15:14.75), второй - Ририка Хиронака из Японии (15:15.34). Результат Кипкируи - 15:23.12.

Отметим, что несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров.

Ранее казахстанец Данил Мусабаев завоевал серебряную медаль Азиатских игр в батутной гимнастике.
 
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Теги:казахстанкамедальАзиатские игры
03.10.2023, 18:01 36446

Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль на Азиаде

В активе сборной Казахстана уже 44 медали
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль на Азиаде
Фото: Telegram/Qazaqstan Olympic team
Пекин. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Данил Мусабаев завевал серебряную медаль Азиатских игр в батутной гимнастике, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.

Второе место в финале ему принесли 57.270 балла. Золотую медаль завоевал китаец Лангю Ян - 59.850 балла. Японец Хирото Ямада показал третий результат - 57.100 балла", - проинформировали в комитете.


Отмечается, что в активе сборной Казахстана уже 44 медали.

Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы завоевали серебряную медаль на Азиаде.
 
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Теги:РКгимнастикамедаль
03.10.2023, 13:26 41871

Пятое золото Азиатских игр завоевал для Казахстана велогонщик Алексей Луценко  

Ранее спортсмен становился чемпионом Азиады в 2014 и 2018 годах
Пятое золото Азиатских игр завоевал для Казахстана велогонщик Алексей Луценко
Фото: Министерство туризма и спорта РК
Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик  Алексей Луценко завоевал пятую золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.  

Нашему спортсмену не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Алексей прошел дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив велосипедистов из Китая (50:05.83) и Гонконга (50:17.76)", - говорится в сообщении ведомства.



Это пятая золотая медаль для Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу. Отметим, что Алексей Луценко становился чемпионом Азиады в 2014 и 2018 годах.

Сегодня казахстанские спортсменки Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева выиграли серебро в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров).  

Таким образом в копилке Казахстана 5 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей.  
 
03.10.2023, 10:30 45186

Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 4 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей

Сегодня сборная Казахстана завоевала девятую серебряную медаль
Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 4 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей
Фото: olympic.kz
Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу завоевала 4 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.

Сегодня сборная Казахстана завоевала девятую серебряную медаль. Ее стране принесли Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева. Спортсменки стали вторыми в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров). Финишное время казахстанок составило 46.627.

Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы завоевали серебряную медаль на Азиаде.
 
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Теги:медалиРКАзиатские игры

 

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      По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?

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