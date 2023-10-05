Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды
Фото: Sports.kz
Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 10-го соревновательного дня на Азиатских играх в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Сборная Казахстана находится на 13-м месте в медальном зачете. На первом месте - Китай, на втором - Япония, на третьем - Корея.
Напомним, вчера велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Казахстанец проехал дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив спортсменов из Китая и Гонконга. Это 4-я медаль Азиатских игр в карьере Алексея.
Данил Мусабаев стал серебряным призером Азиады-2023 в батутной гимнастике.
Еще 2 комплекта серебряных медалей сборной Казахстана принесли гребцы на байдарках и каноэ: Тимофей и Сергей Емельяновы в гребле на каноэ на 1000 м, а также Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева в гребле на каноэ на 200 м.
Бронзовые медали выиграли:
Рината Султанова - велошоссе (индивидуальная гонка);
Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту;
Каролайн Чепкоеч Кипкируи - бег на 5000 м;
Мария Бровкова - гребля на байдарках и каноэ (WС1, 200 м);
Асланбек Шымбергенов - бокс (71 кг).
Боксер Камышбек Кункабаев вышел в финал весовой категории +92 кг, уверенно одолев соперника из Индии.
Сегодня казахстанские спортсмены принимают участие в следующих видах соревнований:
7:00 - Стрельба из лука
8:00 - Бадминтон. 1/8 финала
8:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг)
8:00 - Велошоссе. Групповая гонка. Женщины. Финал.
9:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Квалификация
12:15 - Бокс. Ибрагимова Карина - М.Самадонова (Таджикистан), 57 кг. Полуфинал
12:30 - Волейбол. Женщины. Казахстан - Таиланд
13:00 - Шахматы. Командные соревнования. Раунд 6
13:00 - Водное поло. Мужчины. Казахстан - Сингапур
15:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг). Финалы
17:00 - Бокс. Богданова Наталья - Сувана Фенг (Таиланд), 66 кг. Полуфинал
17:00 - Тяжелая атлетика. Мужчины, 81 кг. Группа А
18:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Плей-офф.
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.