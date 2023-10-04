Еще две бронзовые медали завоевали на Азиатских играх казахстанские спортсмены
Фото: olympic.kz
Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Она стала третьей в индивидуальной гонке преследования с раздельным стартом. Султанова преодолела 18,3 километра за 25:36:10. Победу одержала Ольга Забелинская (Узбекистан) - 24:35:99. На втором месте расположилась японка Эри Енамине - 25:35:59.
Еще одну бронзу в копилку Казахстана принесла Мария Бровкова. Она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной программе соревнований по гребле на байдарках и каноэ WС1 200 м.
Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 3 октября:
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 06:40
Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины/женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Кто: Рината Султанова, Алексей Луценко
Начало: 07:00 (женщины), 12:00 (мужчины)
Вид спорта: Легкая атлетика, женщины. Квалификация, финалы
Кто: Аделина Земс, Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, Акбаян Нурмамет, Дэйзи Джепкемей, Каролин Кипкируи
Начало: 07:00, 17:00
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 08:00
Вид спорта: Прыжки в воду, мужчины/женщины
Кто: Назар Кожанов, Елизавета Даровская
Начало: 08:00
Вид спорта: Бадминтон, мужчины/женщины
Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова
Начало: 08:40
Вид спорта: Скалолазание, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 09:30
Вид спорта: Гандбол, женщины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 10:00
Вид спорта: Батутная гимнастика, мужчины
Кто: Пирмаммад Алиев, Данил Мусабаев
Начало 12:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины
Кто: Алибек Рахимберды
Начало: 13:00
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 14:00
Вид спорта: Бокс, мужчины. Полуфиналы
Кто: Асланбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев
Начало: 14:15, 19:00