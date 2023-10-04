Пятое золото Азиатских игр завоевал для Казахстана велогонщик Алексей Луценко  

Всего в копилке Казахстана 47 медалей, сборная находится на 13-м месте в медальном зачете

Фото: Sports.kz

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Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 10-го соревновательного дня на Азиатских играх в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.





Сборная Казахстана находится на 13-м месте в медальном зачете. На первом месте - Китай, на втором - Япония, на третьем - Корея.





Напомним, вчера велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Казахстанец проехал дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив спортсменов из Китая и Гонконга. Это 4-я медаль Азиатских игр в карьере Алексея.





Данил Мусабаев стал серебряным призером Азиады-2023 в батутной гимнастике.





Еще 2 комплекта серебряных медалей сборной Казахстана принесли гребцы на байдарках и каноэ: Тимофей и Сергей Емельяновы в гребле на каноэ на 1000 м, а также Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева в гребле на каноэ на 200 м.





Бронзовые медали выиграли:

















Мария Бровкова - гребля на байдарках и каноэ (WС1, 200 м);









Боксер Камышбек Кункабаев вышел в финал весовой категории +92 кг, уверенно одолев соперника из Индии.





Сегодня казахстанские спортсмены принимают участие в следующих видах соревнований:





7:00 - Стрельба из лука





8:00 - Бадминтон. 1/8 финала





8:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг)





8:00 - Велошоссе. Групповая гонка. Женщины. Финал.





9:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Квалификация





12:15 - Бокс. Ибрагимова Карина - М.Самадонова (Таджикистан), 57 кг. Полуфинал





12:30 - Волейбол. Женщины. Казахстан - Таиланд





13:00 - Шахматы. Командные соревнования. Раунд 6





13:00 - Водное поло. Мужчины. Казахстан - Сингапур





15:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг). Финалы





17:00 - Бокс. Богданова Наталья - Сувана Фенг (Таиланд), 66 кг. Полуфинал





17:00 - Тяжелая атлетика. Мужчины, 81 кг. Группа А





18:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Плей-офф.





Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.