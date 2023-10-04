03.10.2023, 10:30 32261
Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 4 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей
Фото: olympic.kz
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Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу завоевала 4 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Сегодня сборная Казахстана завоевала девятую серебряную медаль. Ее стране принесли Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева. Спортсменки стали вторыми в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров). Финишное время казахстанок составило 46.627.
Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы завоевали серебряную медаль на Азиаде.
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04.10.2023, 16:45 971
Казахстанские борцы завоевали серебро и бронзу на Азиаде
Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi
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Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Борцы греко-римского стиля завоевали серебряную и бронзовую медали на Азиатских играх в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Казахстанский борец греко-римского стиля Мейржан Шермаханбет выиграл серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу. В финале весовой категории до 67 казахстанец в упорной борьбе уступил японцу Кацуаки Эндо.
Это одиннадцатая серебряная медаль для сборной Казахстана на XIX летних Азиатских играх.
Борец греко-римского стиля Азат Садыков (77 кг) завоевал бронзовую медаль. Его соперником в схватке за третье место должен был стать Сопхак Кео из Камбоджи, который в итоге не вышел на ковер. Таким образом, победа досталась Садыкову.
Напомним, в активе Казахстана на сегодняшний день 5 золотых медалей.
04.10.2023, 08:25 8131
Азиатские игры: в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды
Фото: Sports.kz
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Ханчжоу. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 10-го соревновательного дня на Азиатских играх в активе сборной Казахстана 5 золотых, 10 серебряных и 32 бронзовые награды. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Сборная Казахстана находится на 13-м месте в медальном зачете. На первом месте - Китай, на втором - Япония, на третьем - Корея.
Напомним, вчера велогонщик Алексей Луценко завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Казахстанец проехал дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив спортсменов из Китая и Гонконга. Это 4-я медаль Азиатских игр в карьере Алексея.
Данил Мусабаев стал серебряным призером Азиады-2023 в батутной гимнастике.
Еще 2 комплекта серебряных медалей сборной Казахстана принесли гребцы на байдарках и каноэ: Тимофей и Сергей Емельяновы в гребле на каноэ на 1000 м, а также Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева в гребле на каноэ на 200 м.
Бронзовые медали выиграли:
Рината Султанова - велошоссе (индивидуальная гонка);
Надежда Дубовицкая - прыжки в высоту;
Каролайн Чепкоеч Кипкируи - бег на 5000 м;
Мария Бровкова - гребля на байдарках и каноэ (WС1, 200 м);
Асланбек Шымбергенов - бокс (71 кг).
Боксер Камышбек Кункабаев вышел в финал весовой категории +92 кг, уверенно одолев соперника из Индии.
Сегодня казахстанские спортсмены принимают участие в следующих видах соревнований:
7:00 - Стрельба из лука
8:00 - Бадминтон. 1/8 финала
8:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг)
8:00 - Велошоссе. Групповая гонка. Женщины. Финал.
9:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Квалификация
12:15 - Бокс. Ибрагимова Карина - М.Самадонова (Таджикистан), 57 кг. Полуфинал
12:30 - Волейбол. Женщины. Казахстан - Таиланд
13:00 - Шахматы. Командные соревнования. Раунд 6
13:00 - Водное поло. Мужчины. Казахстан - Сингапур
15:00 - Греко-римская борьба (60 кг, 67 кг, 77 кг, 87 кг). Финалы
17:00 - Бокс. Богданова Наталья - Сувана Фенг (Таиланд), 66 кг. Полуфинал
17:00 - Тяжелая атлетика. Мужчины, 81 кг. Группа А
18:00 - Скалолазание. Скоростная эстафета. Плей-офф.
Напомним, Азиатские игры продлятся до 8 октября. Национальная сборная Казахстана в составе 525 человек примет участие в 30 видах спорта. В 9 видах будут разыграны лицензии на участие в Олимпийских играх - 2024 в Париже. Всего на Азиатских играх будет разыграна 481 медаль в 61 дисциплине.
03.10.2023, 20:11 19806
Казахстанская легкоатлетка завоевала бронзовую медаль Азиады
Фото: Qazaqstan Olympic team
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх в китайском Ханчжоу, сообщает Qazaqstan Olympic team.
Спортсменка показала третий результат в прыжках в высоту. Вся тройка лучших показала одинаковый результат - 186 сантиметров. Места в итоге распределились согласно количеству затраченных попыток.
Первой стала Сафина Садуллаева из Узбекистана. Второе место у ее соотечественницы Светланы Радзивил. Надежда Дубовицкая отметилась бронзой.
Казахстанка Кристина Овчинникова финишировала на четвертом месте (183 сантиметра).
Ранее казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу в беге на 5000 метров.
03.10.2023, 19:03 21566
Азиада: казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала вторую бронзу
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская спортсменка Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр в Ханчжоу в беге на 5000 метров, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Первой финишировала Парул Чаудхари из Индии (15:14.75), второй - Ририка Хиронака из Японии (15:15.34). Результат Кипкируи - 15:23.12.
Отметим, что несколько дней назад Каролин выиграла бронзу в беге на 10 километров.
Ранее казахстанец Данил Мусабаев завоевал серебряную медаль Азиатских игр в батутной гимнастике.
03.10.2023, 18:01 22776
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль на Азиаде
Фото: Telegram/Qazaqstan Olympic team
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Пекин. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Данил Мусабаев завевал серебряную медаль Азиатских игр в батутной гимнастике, сообщает Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан.
Второе место в финале ему принесли 57.270 балла. Золотую медаль завоевал китаец Лангю Ян - 59.850 балла. Японец Хирото Ямада показал третий результат - 57.100 балла", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что в активе сборной Казахстана уже 44 медали.
Ранее сообщалось, что казахстанские гребцы завоевали серебряную медаль на Азиаде.
03.10.2023, 13:26 28201
Пятое золото Азиатских игр завоевал для Казахстана велогонщик Алексей Луценко
Фото: Министерство туризма и спорта РК
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Алексей Луценко завоевал пятую золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Нашему спортсмену не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Алексей прошел дистанцию в 39,7 км за 48:05.75, опередив велосипедистов из Китая (50:05.83) и Гонконга (50:17.76)", - говорится в сообщении ведомства.
Это пятая золотая медаль для Казахстана на Азиатских играх в Ханчжоу. Отметим, что Алексей Луценко становился чемпионом Азиады в 2014 и 2018 годах.
Сегодня казахстанские спортсменки Маргарита Торлопова и Ульяна Киселева выиграли серебро в финале гребли на каноэ-двойке (200 метров).
Таким образом в копилке Казахстана 5 золотых, 9 серебряных и 29 бронзовых медалей.
03.10.2023, 09:27 34886
Казахстанские гребцы завоевали серебряную медаль на Азиаде
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские гребцы Тимофей и Сергей Емельяновы принесли стране серебряную медаль Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Братья финишировали вторыми в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 метров - 3:49.991.
Золотую медаль завоевал Узбекистан - 3:43.796. На третьем месте расположилась Индия - 3:53.329.
В активе сборной Казахстана 41 медаль.
Ранее две бронзовые медали завоевали казахстанки Рината Султанова и Мария Бровкова.
03.10.2023, 08:11 36166
Еще две бронзовые медали завоевали на Азиатских играх казахстанские спортсмены
Фото: olympic.kz
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Ханчжоу. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова стала бронзовым призером Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), сообщает Olympic.kz.
Она стала третьей в индивидуальной гонке преследования с раздельным стартом. Султанова преодолела 18,3 километра за 25:36:10. Победу одержала Ольга Забелинская (Узбекистан) - 24:35:99. На втором месте расположилась японка Эри Енамине - 25:35:59.
Еще одну бронзу в копилку Казахстана принесла Мария Бровкова. Она завоевала бронзовую медаль в индивидуальной программе соревнований по гребле на байдарках и каноэ WС1 200 м.
Национальный Олимпийский комитет представил анонс дня с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Азиатских играх в Ханчжоу (КНР) 3 октября:
Начало соревнований указано по времени Астаны.
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 06:40
Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины/женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
Кто: Рината Султанова, Алексей Луценко
Начало: 07:00 (женщины), 12:00 (мужчины)
Вид спорта: Легкая атлетика, женщины. Квалификация, финалы
Кто: Аделина Земс, Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, Акбаян Нурмамет, Дэйзи Джепкемей, Каролин Кипкируи
Начало: 07:00, 17:00
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 08:00
Вид спорта: Прыжки в воду, мужчины/женщины
Кто: Назар Кожанов, Елизавета Даровская
Начало: 08:00
Вид спорта: Бадминтон, мужчины/женщины
Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова
Начало: 08:40
Вид спорта: Скалолазание, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 09:30
Вид спорта: Гандбол, женщины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 10:00
Вид спорта: Батутная гимнастика, мужчины
Кто: Пирмаммад Алиев, Данил Мусабаев
Начало 12:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины
Кто: Алибек Рахимберды
Начало: 13:00
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Начало: 13:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины
Кто: Казахстан - Япония
Начало: 14:00
Вид спорта: Бокс, мужчины. Полуфиналы
Кто: Асланбек Шымбергенов, Камшыбек Кункабаев
Начало: 14:15, 19:00
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?