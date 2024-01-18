17.01.2024, 18:00 5601

Казахстанский военнослужащий завоевал золото на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

Казахстанские спортсмены набрали 140 очков
Казахстанский военнослужащий завоевал золото на чемпионате Азии по стендовой стрельбе
Фото: olympic.kz
Эль-Кувейт. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Военнослужащий Вооруженных сил Казахстана Алишер Айсалбаев завоевал золото на чемпионате Азии по стендовой стрельбе, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

В финале смешанного упражнения "трап/микс" среди взрослых рядовой срочной службы Алишер Айсалбаев выступал в паре с Марией Дмитриенко. В упорной борьбе казахстанские спортсмены набрали 140 очков. Второе место заняла иранская пара со 137 баллами, третье - китайские спортсмены со 136 баллами", - проинформировали в пресс-службе.


Ранее казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в индонезийской Джакарте.
 
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Теги:ЗолотострельбаРК

новости по теме

17.01.2024, 14:09 6766

Всемирные игры кочевников пройдут в Астане в начале осени  

В соревнованиях примут участие около четырех тысяч участников из более 100 стран мира
Всемирные игры кочевников пройдут в Астане в начале осени
Фото: worldnomadgames.com
Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Игры кочевников пройдут в столице с 8 по 14 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.

В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.


В рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.

В их числе - конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта", - рассказали в ведомстве.


Непосредственно в Астане будет открыт этноаул "Вселенная кочевников", где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц. Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.

V Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом "Ұлы Дала дүбірі" - "Встреча в Великой степи".
 
13.01.2024, 19:56 20731

Золото и серебро завоевали казахстанские стрелки на чемпионате Азии   

Таким образом, у наших спортсменов уже 5 лицензий для участия в Олимпийских играх в Париже
Золото и серебро завоевали казахстанские стрелки на чемпионате Азии
Фото: Минтуризма и спорта РК
Джакарта. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали золото и серебро на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в индонезийской Джакарте.

Золотую медаль завоевал казахстанец Никита Чирюкин, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Минтуризма и спорта РК

В упражнении Rapid fire Pistol Man в финал Никита Чирюкин вошел под номером 1 с результатом 584, тем самым завоевав олимпийскую квоту. В упорнейшей борьбе финала спортсмен смог удержать свою первую позицию и золотую медаль", - говорится в информации.


Минтуризма и спорта РК

Никита Чирюкин родом из Шымкента, он является членом штатной Национальной сборной команды Казахстана.

Серебряную награду завоевала женская сборная Казахстана в соревнованиях по стрельбе из винтовки с трех позиций.

За Казахстан выступали Александра Ле, Елизавета Безрукова и Арина Алтухова. Казахстанки уступили только сборной Индии, третье место заняли представители Республики Корея.

Минтуризма и спорта РК

На этом же чемпионате Азии Александра Ле и Никита Чирюкин выиграли олимпийские лицензии для участия в Олимпийских играх в Париже. Таким образом, у отечественных стрелков уже 5 олимпийских лицензий: ранее права выступать на главных стартах четырехлетия добились Ислам Сатпаев, Арина Алтухова и Константин Малиновский.

Лицензионный чемпионат Азии по пулевой стрельбе проходит с 5 по 18 января, в соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 29 стран.
 
08.01.2024, 11:22 37991

Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Австралии

Теннисистка поднялась с четвертого места на третье
Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Австралии
Фото: пресс-служба ФТК
Канберра. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поднялась на третье место в мировом рейтинге после победы в Брисбене.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свое положение после триумфального выступления на турнире в Брисбене, поднявшись с четвертого места на третье", - сообщает prosports.kz.


Вторая ракетка страны Юлия Путинцева опустилась с 63-й строчки на 64-ю. Первую позицию за собой сохранила полька Ига Швентек, а вторую - белоруска Арина Соболенко.

Напомним, ранее Елена Рыбакина победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко в финале турнира в Брисбене и завоевала шестой титул WTA в карьере.

Свой первый титул в туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире в Бухаресте (Румыния). В 2020-м она стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). В 2022-м Рыбакина сотворила громкую сенсацию, выиграв Уимблдон. 2023 год принес казахстанке два трофея: сначала она победила на турнире в Индиан-Уэллс (США), после чего выиграла в Риме (Италия).
 
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Теги:РКТеннисРейтинг
07.01.2024, 13:20 41996

Рыбакина выиграла первый титул в сезоне

Для теннисистки это шестой титул WTA в карьере
Рыбакина выиграла первый титул в сезоне
Фото: ktf.kz
Астана. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) победила соперницу из Беларуси Арину Соболенко (2-е место) в финале турнира в Брисбене (Австралия) и завоевала шестой титул WTA в карьере, сообщает Sports.kz.

Свой первый титул в туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире в Бухаресте (Румыния). В 2020-м она стала победительницей турнира в Хобарте (Австралия). В 2022-м Рыбакина сотворила громкую сенсацию, выиграв Уимблдон. 2023 год принес казахстанке два трофея: сначала она победила на турнире в Индиан-Уэллс (США), после чего выиграла в Риме (Италия). Таким образом, после победы в Брисбене у Рыбакиной стало шесть титулов WTA.
 
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Теги:РыбакинаТурнирПобеда
24.12.2023, 10:49 71206

13-летний подросток из Актау стал чемпионом Азии по шахматам

Чемпионат собрал 630 спортсменов из 40 стран
13-летний подросток из Актау стал чемпионом Азии по шахматам
Фото: lada.kz
Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Абсолютный чемпион Казахстана по шахматам 13-летний Эдгар Мамедов завоевал золото на чемпионате Азии по рапиду и стал серебряным медалистом по классике, сообщает "Лада".

Чемпионат Asian Youth Rapid Chess Championships 2023 прошел с 12 по 22 декабря в ОАЭ в возрастной категории до 14 лет. Участниками стали 630 спортсменов из 40 стран.

В категории до 14 лет (U14) по рапиду (быстрые шахматы) было заявлено 59 участников. По итогу семи туров Эдгар Мамедов уверенно обыграл своих соперников и стал обладателем золотой награды. Следом ему предстояло сразиться по классическим шахматам также в категории до 14 лет (U14), где в шахматных баталиях приняли участие 54 человека.

В борьбе за золото он немного уступил россиянину и стал серебряным медалистом.
 
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Теги:Чемпионказахстанецшахматы
14.12.2023, 20:48 98441

Токаев приехал поддержать национальную сборную по футзалу   

Встреча проходит в рамках квалификации ЧМ-2024 по футзалу
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства приехал поддержать национальную сборную Казахстана по футзалу в матче против Нидерландов.

Встреча проходит в рамках квалификации ЧМ-2024 по футзалу.

 
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Теги:ТокаевподдержкаСборная
21.11.2023, 08:15 165616

Сборная Казахстана проиграла Словении в отборочном турнире Евро-2024  

Казахстанские футболисты в гостях проиграли сборной Словении со счетом 1:2
Сборная Казахстана проиграла Словении в отборочном турнире Евро-2024
Фото: Sports.kz
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана завершила выступление в отборочном турнире чемпионата Европы-2024 по футболу, сообщает Sports.kz.

В заключительном матче казахстанские футболисты в гостях проиграли сборной Словении - 1:2. Такой результат не позволил подопечным Магомеда Адиева попасть на Евро-2024 через отбор - казахстанцев устраивала только победа. В итоге сборная Казахстана заняла четвертое место в турнирной таблице группы Н, набрав 18 очков. Путевки на континентальное первенство получили сборные Дании и Словении.


Впрочем, у сборной Казахстана еще будет шанс побороться за выход на Евро-2024: для этого подопечным Магомеда Адиева нужно успешно выступить в плей-офф Лиги наций в дивизионе С. В полуфинале Казахстан сыграет со сборной Греции, а во второй полуфинальной паре встретятся Грузия и Люксембург.

Напомним, в нынешнем отборочном цикле сборная Казахстана одержала шесть побед и потерпела четыре поражения.
 
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Теги:Футбол
18.11.2023, 09:10 183606

Сборная Казахстана по футболу одержала убедительную победу над Сан-Марино   

Казахстанские футболисты выиграли со счетом 3:1
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана одержала убедительную победу над командой Сан-Марино в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 года по футболу в Астане, сообщает Министерство туризма и спорта РК.


В первом тайме счет открыл Ислам Чесноков. Затем он же забил второй мяч в ворота противника. На 60-й минуте казахстанцы пропустили мяч от команды Сан-Марино, который в ворота отправил Симоне Франчози. И наконец третий гол в серии пенальти забил Абат Аймбетов. Таким образом, казахстанская команда выиграла со счетом 3:1.


Поддержать казахстанскую сборную в матче против Сан-Марино пришел глава государства Касым-Жомарт Токаев, а также именитые спортсмены, ветераны спорта и деятели культуры: народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, главный тренер сборной Казахстана по мини-футболу Паулу Рикарду Фигейра Силва, заслуженные ветераны футбола Михаил Гурман и Вахид Масудов, футбольный тренер Дмитрий Огай, олимпийские чемпионы Ольга Рыпакова, Дмитрий Баландин и другие.


Сейчас у Казахстана 18 очков, он на третьем месте в группе H. Шансы на выход в финальную стадию Евро-2024 остаются, и в ночь с понедельника на вторник Казахстан проведет заключительный матч отбора в гостях против Словении.
 
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Теги:СпортЧемпионатПобедаРКФутбол

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