Казахстанский военнослужащий завоевал золото на чемпионате Азии по стендовой стрельбе

В соревнованиях примут участие около четырех тысяч участников из более 100 стран мира

Фото: worldnomadgames.com

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Игры кочевников пройдут в столице с 8 по 14 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба Минтуризма и спорта РК.





В соревнованиях примут участие около 4 тысяч участников из более 100 стран мира. Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.









В рамках спортивной программы V Всемирных игр кочевников в Астане запланировано проведение состязаний по 20 соревновательным и 10 показательным видам спорта.





В их числе - конные скачки, национальные виды борьбы, традиционные интеллектуальные игры, соревнования по видам единоборств, стрельбе из лука, национальным видам охоты с птицами, состязания на лошадях, народные игры, а также показательные выступления по этническим видам спорта", - рассказали в ведомстве.





Непосредственно в Астане будет открыт этноаул "Вселенная кочевников", где каждый посетитель сможет ознакомиться с культурой и традициями казахского народа, а также самобытной культурой стран-участниц. Ежедневно этноаул смогут посещать до 30 тысяч жителей и гостей столицы.





V Всемирные игры кочевников в Астане пройдут под девизом "Ұлы Дала дүбірі" - "Встреча в Великой степи".