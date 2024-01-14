Золото и серебро завоевали казахстанские стрелки на чемпионате Азии   

Фото: lada.kz

Рассказать друзьям

Актау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Абсолютный чемпион Казахстана по шахматам 13-летний Эдгар Мамедов завоевал золото на чемпионате Азии по рапиду и стал серебряным медалистом по классике, сообщает " - Абсолютный чемпион Казахстана по шахматам 13-летний Эдгар Мамедов завоевал золото на чемпионате Азии по рапиду и стал серебряным медалистом по классике, сообщает " Лада ".





Чемпионат Asian Youth Rapid Chess Championships 2023 прошел с 12 по 22 декабря в ОАЭ в возрастной категории до 14 лет. Участниками стали 630 спортсменов из 40 стран.





В категории до 14 лет (U14) по рапиду (быстрые шахматы) было заявлено 59 участников. По итогу семи туров Эдгар Мамедов уверенно обыграл своих соперников и стал обладателем золотой награды. Следом ему предстояло сразиться по классическим шахматам также в категории до 14 лет (U14), где в шахматных баталиях приняли участие 54 человека.





В борьбе за золото он немного уступил россиянину и стал серебряным медалистом.