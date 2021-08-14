НОК считает неправильным измерять состояние спорта олимпийскими медалями

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В ходе брифинга в СЦК генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков подчеркнул, что измерять медалями состояние спорта в стране неправильно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Измерять простыми медалями состояние спорта во всей стране - не совсем правильно. Если бы мы гипотетически заработали три золотых медали, это значит все у нас в стране хорошо и проблем не существует? Наверное, это не так. Мы, профессионалы, должны мыслить неэмоционально, объективными категориями", - сказал Андрей Крюков.

Он добавил, что в ближайшее время НОК РК совместно с республиканскими федерациями и МКС проведет анализ результата выступления и подготовки национальных сборных команд РК на ОИ.

К концу сентября мы подведем окончательные итоги выступления на Олимпийских играх, после чего начнется уже другая работа над ошибками и подготовка к следующему олимпийскому циклу", - отметил генеральный секретарь НОК.

Андрей Крюков добавил, что в Токио поехала хорошая и сбалансированная команда и, несмотря на результаты, можно гордиться казахстанскими атлетами, прошедшими сложнейший период подготовки в условиях пандемии.

Также в ходе брифинга Крюков заявил о необходимости срочно начать подготовку резерва для Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Из-за пандемии КВИ подготовка резерва была приостановлена.

Ранее государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев в ходе встречи с призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио, тренерами казахстанской сборной и вручения государственных наград и призовых сертификатов отметил , что Олимпиада в Токио продемонстрировала необходимость незамедлительной реформы всей системы отечественного спорта.

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