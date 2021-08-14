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Резерва нет: в НОК РК не знают, кто будет выступать за Казахстан на Олимпиаде в Париже

13.08.2021 7885
Резерва нет: в НОК РК не знают, кто будет выступать за Казахстан на Олимпиаде в Париже
Фото: footballua.tv
НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - В ходе брифинга в СЦК генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков заявил о необходимости срочно начать подготовку резерва для Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Из-за пандемии КВИ подготовка резерва была приостановлена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня финансирование резерва остановлено, потому что пандемия отвлекла средства, была приостановлена вся деятельность. Но сегодня мы с вами, рассуждая о Париже, должны понять, кто там будет выступать. И резерв ближайший мы сейчас по многим видам спорта не видим, а он должен быть. Поэтому первейшая задача - срочно восстановить тренировочный процесс и выступление резерва на соревнованиях. Это сейчас главная задача. К сожалению, пока он приостановлен", - сказал Крюков. 

 
В свою очередь, вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов назвал основные причины провала казахстанской сборной на Олимпиаде в Токио. 
 

Причинами явились: первое, слабое недостаточное развитие массового и в первую очередь детско-юношеского спорта в нашей стране как основы пирамиды, на вершине которой находится спорт высших достижений. Слабое и недостаточное развитие инфраструктуры спорта, которое также влияет на процесс подготовки спортсменов и развитие массового спорта в нашей стране. Слабое и недостаточное развитие тренерской базы, преподавательской базы, медицины спортивного направления. Вот эти все факторы тоже, безусловно, оказали свое влияние на итоги нашей Олимпиады", - сказал вице-министр. 

 
Ранее государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев в ходе встречи с призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио, тренерами казахстанской сборной и вручения государственных наград и призовых сертификатов отметил, что Олимпиада в Токио продемонстрировала необходимость незамедлительной реформы всей системы отечественного спорта.
 

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