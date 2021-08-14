Резерва нет: в НОК РК не знают, кто будет выступать за Казахстан на Олимпиаде в Париже

Фото: footballua.tv
На сегодня финансирование резерва остановлено, потому что пандемия отвлекла средства, была приостановлена вся деятельность. Но сегодня мы с вами, рассуждая о Париже, должны понять, кто там будет выступать. И резерв ближайший мы сейчас по многим видам спорта не видим, а он должен быть. Поэтому первейшая задача - срочно восстановить тренировочный процесс и выступление резерва на соревнованиях. Это сейчас главная задача. К сожалению, пока он приостановлен", - сказал Крюков.
В свою очередь, вице-министр культуры и спорта РК Ерлан Кожагапанов назвал основные причины провала казахстанской сборной на Олимпиаде в Токио.
Причинами явились: первое, слабое недостаточное развитие массового и в первую очередь детско-юношеского спорта в нашей стране как основы пирамиды, на вершине которой находится спорт высших достижений. Слабое и недостаточное развитие инфраструктуры спорта, которое также влияет на процесс подготовки спортсменов и развитие массового спорта в нашей стране. Слабое и недостаточное развитие тренерской базы, преподавательской базы, медицины спортивного направления. Вот эти все факторы тоже, безусловно, оказали свое влияние на итоги нашей Олимпиады", - сказал вице-министр.
Ранее государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев в ходе встречи с призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио, тренерами казахстанской сборной и вручения государственных наград и призовых сертификатов отметил, что Олимпиада в Токио продемонстрировала необходимость незамедлительной реформы всей системы отечественного спорта.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства