20.04.2024, 20:58 5781

Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки
Рыбакина обыграла первую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA-500
Фото: ktf.kz
Штутгарт. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина обыграла победительницу четырех турниров "Большого шлема" польку Игу Швентек в полуфинале турнира категории WTA-500 в немецком Штутгарте, сообщает Казахстанская Федерация тенниса.

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3 в пользу казахстанки.

Теннисистки провели на корте 2 часа и 49 минут. По ходу матча Рыбакина 10 раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 20-и. В личных встречах оппоненток Елена ведет со счетом 4:2", - рассказали в федерации


В своем первом в карьере финале турнира в Штутгарте Рыбакина сыграет с победительницей матча между Маркетой Вондроусовой (Чехия) - Мартой Костюк (Украина).

Ранее Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте.
 
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Теги:СпортПобедаТеннисРыбакина

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18.04.2024, 19:50 17006

Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут
Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Фото: пресс-службы ФТК
Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской сборной Казахстана Елена Рыбакина во втором круге турнира WTA 500 Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте (Германия) одолела россиянку Веронику Кудерметову (19 WTA) со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4, сообщает пресс-служба ФТК.

Продолжительность матча составила 2 часа и 35 минут. Рыбакина в этой встрече 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9 заработанных.

В четвертьфинале Елена сыграет с победительницей противостояния Ясмине Паолини (Италия) - Онс Жабер (Тунис).
 
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Теги:РыбакинаТеннисчерепаха
15.04.2024, 19:45 32781

Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе   

В решающей схватке Ержет Жарлыкасын оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки
Казахстанец завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе
Фото: olympic.kz.
Бишкек. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Ержет Жарлыкасын завоевал золотую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе в Бишкеке, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

В решающей схватке Ержет оказался сильнее борца из Японии Аяты Сузуки. Встреча завершилась со счетом 6:6", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: olympic.kz.

Также казахстанец Ибрагим Магомадов принес стране бронзовую медаль чемпионата Азии по греко-римской борьбе. Отмечается, что он успешно выступил в весовой категории до 77 килограммов.

Ранее Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина.
 
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Теги:РКБорьбаПобеда
26.03.2024, 13:32 85081

Казахстан завоевал 31 лицензию на Олимпиаду в Париже

До Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований, в которых примут участие казахстанские спортсмены
Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены завоевали 31 путевку на летние Олимпийские игры - 2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

Главное спортивное событие, которого с нетерпением ждут все болельщики, пройдет в этом году с 26 июля по 11 августа. В нем примут участие более 10 тысяч спортсменов из 205 стран мира. Будет разыграно 329 комплектов медалей по 32 видам спорта.

Национальная сборная Казахстана планирует принять участие в 20 видах спорта. В настоящее время в копилке казахстанской делегации 31 лицензия по 11 видам спорта парижской Олимпиады", - сообщает ведомство.


Из них:

  • бокс (мужчины) - 6;
  • пулевая стрельба - 5;
  • стрельба из лука - 4;
  • фехтование - 4;
  • велошоссе - 3;
  • современное пятиборье - 2;
  • тхэквондо - 2;
  • греко-римская борьба - 1;
  • вольная борьба - 1;
  • спортивная гимнастика - 1;
  • батутная гимнастика - 1;
  • бокс (женщины) - 1).

Если разделить количество лицензий на долю регионов, то лучший результат показывают Алматы, Шымкент и Жетысуская область. У каждого региона по пять путевок. На следующих местах расположились ВКО (4), город Астана (3), Жамбылская (2), СКО (2), Акмолинская (1), Кызылординская (1), Абайская (1), Карагандинская (1) и Туркестанская области (1). В остальных регионах нет ни одной путевки на Олимпиаду", - уточнили в министерстве.


Там отметили, что до Олимпийских игр еще более 50 лицензионных соревнований. В том числе чемпионаты мира, чемпионаты Азии и рейтинговые турниры, в которых примут участие казахстанские спортсмены.

Напомним, 31-ю путевку на Олимпиаду Казахстану принес гимнаст на батуте Данил Мусабаев.
 
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Теги:СпортРКЛицензияОлимпиадаПариж
25.03.2024, 17:24 88911

Казахстанский гимнаст на батуте завоевал еще одну путевку на Олимпиаду в Париже

Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже
Казахстанский гимнаст на батуте завоевал еще одну путевку на Олимпиаду в Париже
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский гимнаст на батуте Данил Мусабаев завоевал еще одну путевку на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает Министерство туризма и спорта РК.

25-летний казахстанец завоевал путевку по итогам 5 этапов Кубка мира по батутной гимнастике. В этом году он занял лишь 47-е место, но ранее, в 2023-м году, занимал 9-е и 20-е места, именно эти результаты и пошли в зачет.

В октябре прошлого года Мусабаев впервые в карьере сумел завоевать серебряную медаль на Азиатских играх в Китае, сообщает meta-ratings.kz.

Теперь в копилке сборной Казахстана 31 лицензия на Олимпиаду в Париже.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.
 
22.03.2024, 12:06 98776

Сборная Казахстана по футболу c разгромным счетом проиграла Греции в матче Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу c разгромным счетом проиграла Греции в матче Лиги наций
Фото: Sposrts.kz
Афины. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана в полуфинальном матче Лиги наций в Афинах проиграла команде Греции с разгромным счетом.

Сборная Греции еще до перерыва забила в ворота Казахстана 4 гола, сообщает Sports.kz.

На второй тайм главный тренер сборной РК Магомед Адиев провел три замены, гости заиграли активнее, часто били по цели, в концовке спасал уже Шацкий, но не от удара Еркина Тапалова, который срезал мяч в свои ворота. 5:0 - заметно сильнее греки", - пишет издание.


Таким образом, 26 марта Казахстан встретится с другим неудачником полуфинала - Люксембургом, команды проведут товарищеский поединок.

Комментируя поражение сборной РК, Магомед Адиев отметил, что готов уйти в отставку.

Мы оказались в ошеломляющей ситуации в начале матча. Это обсуждалось, и мы понимали, что давление будет с первых минут. Не получилось сдержать давление. Соперник сделал большой гандикап, и мы не смогли вернуться в игру. С чем связано? Соперник был резче в своих выпадах. Но и думаю, что в плане психологии мы не смогли справиться со своим внутренним давлением и давлением соперника", - сказал главный тренер сборной.


Он ответил, что казахстанские спортсмены допустили много ошибок.

Нас хвалили и поддерживали много, за что я очень благодарен. Казахстан многое для меня сделал. С большим достоинством приму завтрашнюю критику. Поражение полностью лежит на мне. Я бы сегодня подал в отставку. Единственное, что меня сдерживает, - мое отношение к федерации. Я не могу просто так принять решение", - добавил Адиев.

 
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Теги:ФутболГрецияпроигрыш
15.03.2024, 13:54 112171

Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина

Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина
Фото: sports.kz
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Данил Васильев впервые стал победителем Кубка FIS, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.

Казахстанский лыжник Данил Васильев завоевал золотую медаль в прыжках с большого трамплина (Large Hill HS 140) на лыжном Кубке FIS, который проходит в польском городе Закопане.

Эта победа стала первой на взрослых стартах Кубка FIS в истории отечественных прыжков на лыжах с трамплина. Еще один наш соотечественник - чемпион зимней юношеской Олимпиады Канвон - 2024 Илья Мизерных занял 15-место", - рассказали в Минспорта.


Второе и третье место разделили соответственно Мартин Хамам из Германии и спортсмен из Австрии Ульрих Волгенант.

Соревнования, в которых принимают участие 78 спортсменов из 13 стран, завершатся сегодня.
 
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Теги:ПобедаЛыжиКубок мира
11.03.2024, 11:35 122086

Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании  

Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании
Фото: instagram/kazgymfederation
Мадрид. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании, сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации гимнастики.

Гимнастка в финале упражнения с мячом набрала 33.400 балла и поднялась на высшую ступень пьедестала", - проинформировали в пресс-службе.



Серебряную медаль турнира завоевала Тахмина Икромова, Екатерина Веденеева замкнула тройку лучших.

Напомним, в прошлом году Таниева стала серебряным призером кубка мира по художественной гимнастике.
 
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Теги:РКгимнастикаПобеда
07.03.2024, 10:48 134566

Казахстанские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали на ЧА по водным видам спорта  

Спортсменкам не было равных в произвольной программе
Казахстанские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали на ЧА по водным видам спорта
Фото: instagram/qaz_olympics
Нью-Кларк-Сити. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по водным видам спорта в филиппинском Нью-Кларк-Сити, сообщает пресс-служба дирекции по развитию спорта.

Дуэт Даяны Джаманчаловой и Софии Ищенко занял первое место на ЧА по артистическому плаванию. Нашим спортсменкам не было равных в произвольной программе", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: instagram/qaz_olympics

Также спортсменки Ясмин Туякова и Арина Пушкина завоевали серебряную медаль чемпионате Азии в группе 15-19 лет.

Ранее казахстанские спортсменки также завоевали золото на чемпионате Азии по водным видам спорта.
 
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Теги:РКмедальЧА

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