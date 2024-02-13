Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Абу-Даби  

Фото: ktf.kz

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Абу-Даби. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Победой Елены Рыбакиной завершился в Абу-Даби турнир категории WTA 500. Об этом - Победой Елены Рыбакиной завершился в Абу-Даби турнир категории WTA 500. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана.





В финале она уверенно обыграла россиянку Дарью Касаткину, занимающую 14-ю строчку в рейтинге женской теннисной ассоциации. Счет поединка 6:1, 6:4. За час с небольшим игрового времени казахстанке удалось 4 раза подать на вылет и реализовать 6 брейк-поинтов из десяти. Перед отчетным матчем счет личных встреч был 2:2.





A few words from the champ 🎤



Elena Rybakina 🏆 #MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/r4mZCTgQZW — wta (@WTA) February 11, 2024





Свой первый титул в WTA-туре Рыбакина выиграла в 2019 году - на турнире WTA 250 в Бухаресте. В 2020 году она победила на турнире WTA 250 в Хобарте. В 2022 году Елена стала чемпионкой Уимблдона. 2023 год принес казахстанке два трофея WTA 1000: сначала в Индиан-Уэллсе, а после - в Риме. В начале 2024 года Елена выиграла турнир WTA 500 в Брисбене. Таким образом, после победы в Абу-Даби у Рыбакиной уже семь титулов WTA.





Елена Рыбакина в обновленном рейтинге WTA поднимется на четвертую строчку.