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Казахстанская сборная выехала на XXXIII летние Олимпийские игры в Париж
Фото: Минтуризма и спорта РК
Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области состоялась официальная церемония проводов национальной сборной Казахстана на XXXIII летние Олимпийские игры, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Казахстан будут представлять 80 атлетов, которые поборются за 81 комплект медалей по 25 видам спорта. Следует отметить, что наша сборная под своим флагом принимает участие в летних Олимпийских играх в восьмой раз", - сообщает ведомство.
Главные старты четырехлетия пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.
Сборная Казахстана впервые выступит в таких видах олимпийской программы, как брейкинг и бадминтон. В брейкинге от Казахстана примет участие Амир Закиров, а в бадминтоне - Дмитрий Панарин.
Перед вами стоит почетная и очень ответственная задача - представлять нашу страну на Играх в Париже. Уверен, что ваш чемпионский характер, упорство, воля к победе, мастерство совместно с кропотливым трудом тренеров, врачей, массажистов приведут к большим результатам. За годы независимости наша страна воспитала 79 призеров летних и зимних Олимпийских игр, в том числе 15 олимпийских чемпионов. Олимпийские достижения - это имидж всей страны в мире, показатель благосостояния государства, ну и самое главное - это будет итогом вашего многолетнего и упорного труда!" - отметил глава ведомства Ермек Маржикпаев.
Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля на реке Сена в Париже. В соревнованиях примут участие более 10 тыс. спортсменов из 205 стран. Они разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта", - рассказали в министерстве.