Вы вернетесь победителями - Токаев вручил государственный флаг казахстанским олимпийцам
Фото: Акорда
Астана. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг членам сборной команды Казахстана, участвующим в ХХХІІІ летних Олимпийских играх, сообщает Акорда.
Он подчеркнул, что защита чести страны - ответственная и почетная обязанность.
Мы возлагаем на вас большие надежды и будем всем народом болеть за вас. Отечественная спортивная школа всегда пользовалась высоким авторитетом. Наши спортсмены непременно возвращались на Родину с наградами. Уверен, вы с честью продолжите этот славный путь, а ваши достижения станут победой всего Казахстана", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что ценность Олимпийских игр выходит далеко за рамки просто спортивных достижений.
Олимпийские игры выступают ярким олицетворением равенства, взаимного уважения и честной конкуренции как отдельных спортсменов, так и целых государств", - заявил Токаев.
Он пожелал казахстанским спортсменам успехов.
Все вы приложили невероятные усилия, чтобы завоевать путевки на эту Олимпиаду. Убежден, вы покажете свою лучшую форму и добьетесь хороших результатов. Вас будет поддерживать весь Казахстан. Конечно, стать чемпионом непросто. Народная мудрость гласит: "Тот, кто хранит честь, достигнет любой цели". Уверен, вы вернетесь победителями", - сказал глава государства.
Государственный флаг Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев вручил капитану национальной сборной Асланбеку Шымбергенову.
Основная часть сборной Казахстана приняла участие во встрече в режиме видеосвязи из олимпийского центра "Акбулак" в Алматинской области, где спортсмены проводят завершающие тренировочные сборы перед Играми в Париже.
Напомним, сборная Казахстана завоевала 92 путевки на Олимпиаду по 25 видам спорта. Честь страны в Париже будут защищать 80 спортсменов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Для Казахстана это будет восьмое подряд выступление на летних Олимпийских играх за постсоветскую эпоху.