Кушербаев принял участие в церемонии награждения госнаградами призеров Олимпиады

НУР-СУЛТАН. 13 АВГУСТА - Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев встретился с призерами XXXII летних Олимпийских игр в Токио, тренерами казахстанской сборной и вручил им государственные награды и призовые сертификаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил государственный секретарь, Олимпиада в Токио продемонстрировала необходимость незамедлительной реформы всей системы отечественного спорта, сообщает пресс-служба Акорды.

Прежде всего нам надо привлекать детей и юношей к физической культуре и спорту. Если мы не создадим условия для занятий спортом подрастающему поколению, то не будет больших результатов на крупных международных соревнованиях. Необходимо тщательно проанализировать состояние детских спортивных школ и кружков в каждом регионе страны и разработать комплексный план их поддержки и развития. Придерживаясь здорового образа жизни нации, надо развивать массовый спорт. Чем больше наших граждан будет заниматься спортом, тем выше будет качество нашего спорта. Мы должны заняться этими вопросами незамедлительно", - подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Выступая от имени членов казахстанской сборной, олимпийские призеры Елдос Сметов и Софья Берульцева поблагодарили президента страны за создание благоприятных условий, которые позволили спортсменам полноценно тренироваться, несмотря на пандемию.

Напомним , указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Елдос Сметов награжден орденом "Барыс" III степени, Зульфия Чиншанло - орденом "Достык" II степени, Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов, Игорь Сон, Софья Берульцева, Дархан Асадилов, Нурислам Санаев - орденом "Курмет".

Казахстан занял 83-е место в общекомандном зачете по итогам Олимпийских игр-2020, прошедших в Токио.

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