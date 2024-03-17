15.03.2024, 13:54 5461
Казахстан впервые завоевал золото на Кубке мира по прыжкам с трамплина
Фото: sports.kz
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Данил Васильев впервые стал победителем Кубка FIS, сообщает Министерство туризма и спорта Казахстана.
Казахстанский лыжник Данил Васильев завоевал золотую медаль в прыжках с большого трамплина (Large Hill HS 140) на лыжном Кубке FIS, который проходит в польском городе Закопане.
Эта победа стала первой на взрослых стартах Кубка FIS в истории отечественных прыжков на лыжах с трамплина. Еще один наш соотечественник - чемпион зимней юношеской Олимпиады Канвон - 2024 Илья Мизерных занял 15-место", - рассказали в Минспорта.
Второе и третье место разделили соответственно Мартин Хамам из Германии и спортсмен из Австрии Ульрих Волгенант.
Соревнования, в которых принимают участие 78 спортсменов из 13 стран, завершатся сегодня.
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11.03.2024, 11:35 15376
Казахстанская гимнастка завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании
Фото: instagram/kazgymfederation
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Мадрид. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер сборной Казахстана по художественной гимнастике Эльжана Таниева завоевала золотую медаль на этапе Гран-при в Испании, сообщили в пресс-службе Казахстанской федерации гимнастики.
Гимнастка в финале упражнения с мячом набрала 33.400 балла и поднялась на высшую ступень пьедестала", - проинформировали в пресс-службе.
Серебряную медаль турнира завоевала Тахмина Икромова, Екатерина Веденеева замкнула тройку лучших.
Напомним, в прошлом году Таниева стала серебряным призером кубка мира по художественной гимнастике.
07.03.2024, 10:48 28561
Казахстанские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали на ЧА по водным видам спорта
Фото: instagram/qaz_olympics
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Нью-Кларк-Сити. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсменки завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Азии по водным видам спорта в филиппинском Нью-Кларк-Сити, сообщает пресс-служба дирекции по развитию спорта.
Дуэт Даяны Джаманчаловой и Софии Ищенко занял первое место на ЧА по артистическому плаванию. Нашим спортсменкам не было равных в произвольной программе", - проинформировали в пресс-службе.
Также спортсменки Ясмин Туякова и Арина Пушкина завоевали серебряную медаль чемпионате Азии в группе 15-19 лет.
Ранее казахстанские спортсменки также завоевали золото на чемпионате Азии по водным видам спорта.
04.03.2024, 18:59 38791
Казахстанцы триумфально завершили выступление на "Играх будущего" в Казани
Фото: МТС РК
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казани состоялась торжественная церемония закрытия "Игр будущего". Первый международный мультиспортивный турнир объединил 21 инновационную фиджитал-дисциплину. Участниками стали более 2 тысяч человек в возрасте 12-62 лет, сообщает пресс-служба МТС РК.
Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. В Играх приняло участие 48 казахстанцев в 13 дисциплинах. Отечественные спортсмены привезли с "Игр будущего" набор медалей из разных дисциплин.
Триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD, они продемонстрировали выдающиеся навыки и добилась победы на чемпионате "Игры будущего 2024" по игре Counter-Strike 2 и лазертагу.
Кроме того, казахстанцы в составе разных международных команд по Dota2 смогли пройти от 1/16 до 1/4 финала турнира, фиджитал-хоккеисты из Казахстана (Cyber Barys) прошли до 1/8 финала, тренер команды Young Алим Рахметов смог привести свою команду к первому месту. Станислав Штыренко, игрок команды Rise в дисциплине "Мир танков", закончил выступление на этапе 1/4 финала. Адиль Елдосов, участник команды Absolute, стал победителем в дисциплине Standoff.
Напомним, 21 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в Казахстане.
29.02.2024, 17:12 52311
В Бурабае лыжным забегом отметили 30-летие победы казахстанца Владимира Смирнова на Олимпиаде в Лиллехаммере
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Кокшетау. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурабае прошел лыжный забег, посвященный 30-летнему юбилею завоевания золотой медали казахстанским лыжников Владимиром Смирновым на Олимпиаде в Лиллехаммере, сообщили в акимате Акмолинской области.
30 лет назад Владимир Смирнов стал первым олимпийским чемпионом в Лиллехаммере. И это золото пока остается единственной медалью высшей пробы, завоеванной казахстанскими спортсменами на белых олимпиадах", - рассказали в областном акимате.
В спортивном мероприятии приняли участие более 400 спортсменов из разных уголков страны.
Открывая торжественную часть спортивного мероприятия, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил значимость этой победы для авторитета молодого государства.
Именно тогда благодаря Владимиру Михайловичу состоялся олимпийский дебют Казахстана и вся спортивная общественность мира узнала о нашей стране. На церемонии открытия зимней Олимпиады впервые появился государственный флаг независимого Казахстана. А на церемонии награждения нашего земляка впервые прозвучал гимн нашей страны. Это была историческая победа, настоящий триумф", - подчеркнул аким.
Марат Ахметжанов также отметил динамичное развитие спорта в регионе.
С каждым годом расширяется сеть спортивных объектов. Благодаря этому с каждым годом растет число людей, занимающихся спортом. В нашем регионе преобладают зимние виды спорта, представители которых успешно защищают честь нашей страны на крупных мировых спортивных соревнованиях. Сегодня молодежь идет по стопам известных спортсменов", - отметил аким.
Указом президента страны Владимир Смирнов был награжден орденом Дружбы 2-й степени.
Смирнов рассказал, что его спортивный путь начался со стадиона в Щучинске.
Большая гордость представлять страну на Олимпиаде, быть лидером, завоевать олимпийскую медаль. И приложу все усилия, чтобы представитель Акмолинской области представлял нашу страну на международных соревнованиях", - сказал олимпийский чемпион.
Участникам забега на финише были вручены памятные медали. В завершение была организована концертная программа с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов области.
В акимате добавили, что в регионе строится Дворец спорта в родном городе Владимира Смирнова, пять спортивных комплексов, оборудованы 62 спортивные площадки.
28.02.2024, 19:35 57816
Александр Бублик пробился в четвертьфинал теннисного турнира в ОАЭ
Фото: ФТК
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Дубаи. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В матче второго круга турнира категории ATP-500 в ОАЭ 23-я ракетка мира Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (28-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:2), сообщает пресс-служба ФТК.
Продолжительность матча составила 1 час и 49 минут. Бублик 22 раза подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных.
В следующем круге казахстанец сыграет с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) - Карен Хачанов (Россия).
27.02.2024, 18:46 65396
Казахстанские спортсменки завоевали золото на чемпионате Азии по водным видам спорта
Фото: комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК
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Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во второй день проходящего на Филиппинах XI чемпионата Азии по водным видам казахстанские спортсменки Диана Жумагулова и Анабелла Кочкина завоевали золото, сообщает пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Спортсменки стали чемпионками в синхронных прыжках в воду с вышки. Накануне они завоевали серебро в прыжках с трехметрового трамплина.
На сегодня в копилке сборной Казахстана 12 медалей: 4 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые.
26.02.2024, 20:27 75431
Казахстанка завоевала золото чемпионата Азии по плаванию
Фото: НОК РК
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представительница команды Казахстана по плаванию Аделаида Пчелинцева стала первой на чемпионате Азии в Нью-Кларк Сити (Филиппины), сообщает Olympic.kz.
Она стала лучшей в плавании на 100 метров брассом.
В плавании на 200 метров вольным стилем Диана Тасжанова показала второй результат. Также вторым стал и Арсен Кожахметов. Он завоевал серебро на дистанции 100 метров брассом.
26.02.2024, 16:26 76736
Казахстанские батутные гимнасты завоевали серебро на Кубке мира
Казахстанцы показали второй результат в синхронных прыжках
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Баку. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев завоевали серебро на этапе Кубка мира по батутной гимнастике в Баку, сообщили в Национальном олимпийском комитете Казахстана.
Казахстанские гимнасты показали второй результат в синхронных прыжках. Спортсмены набрали в финале 50.250 балла.
На первом месте завершили выступление атлеты из Китая. Команда США стала третьей.
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Казахстанцы жалуются на плохое содержания спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса “Медеу”. Считаете ли вы, что “Медеу” и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?