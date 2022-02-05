Система Orphus

Олимпиада-2022: анонс второго дня соревнований

04.02.2022, 11:43 4896
Олимпиада-2022: анонс второго дня соревнований
Фото: gazeta.ru
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Во второй день Олимпиады казахстанцы примут участие во второй официальной тренировке по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщили в пресс-службе НОК Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тренировка начнется в 16.00 по времени Нур-Султана, в ней примут участие Сергей Ткаченко и Даниил Васильев.
 
Сегодня состоится торжественная церемония открытия Олимпийских игр. 
 
Казахстанцы смогут увидеть прямую трансляцию Церемонии на телеканалах Qazaqstan, Qazsport и "Хабар", которая начнется в 17.55 по времени Нур-Султана.
 
Ранее сообщалось, что 3 февраля на Олимпийских играх в Пекине выступили казахстанские фристайлисты, состоялась первая квалификация в могуле у женщин и мужчин. 
 

новости по теме

Токаев посетил церемонию открытия XXIV Зимних Олимпийских игр

04.02.2022, 19:56 2461
Фото: Акорда
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, которая состоялась на национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Наряду с лидером Казахстана и председателем КНР Си Цзиньпином гостями торжественной церемонии стали президенты Аргентины, Египта, Кыргызстана, Польши, России, Сингапура, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, эмир Катара, премьер-министры Боснии и Герцеговины, Греции, Монголии, Пакистана, король Камбоджи, наследный принц Саудовской Аравии, наследный принц Абу-Даби, принц Монако, великий герцог Люксембурга, принцесса Таиланда, генеральный секретарь ООН, президент МОК, генеральный директор ВОЗ, генеральный секретарь ШОС, а также ряд других официальных лиц, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Государственный флаг Казахстана во время прохода команд-участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова. Касым-Жомарт Токаев приветствовал национальную команду Казахстана с ВИП-ложи.

 
В составе казахстанской сборной за награды главных зимних стартов четырехлетия будут бороться 34 атлета, завоевавшие 87 лицензий. Они примут участие в соревнованиях по восьми видам спорта: лыжным гонкам, фристайлу, горнолыжному спорту, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, биатлону, конькобежному спорту и шорт-треку. 
 
Всего за 16 соревновательных дней Игр будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Пекин. 5 февраля Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин проведут переговоры, в ходе которых предполагается обсудить перспективы развития всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. 
 

Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине

03.02.2022, 20:15 7776
Итоги выступления казахстанцев на Олимпиаде в Пекине
Фото: НОК Казахстана
ПЕКИН. 3 ФЕВРАЛЯ - На Олимпийских играх в Пекине сегодня выступили казахстанские фристайлисты, состоялась первая квалификация в могуле у женщин и мужчин, сообщили в пресс-службе Национального олипийского комитета РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 февраля на Олимпийских играх в Пекине состоялась первая квалификация в рамках соревнований по фристайлу-могул среди женщин. Согласно регламенту, десять лучших спортсменок по итогам отбора проходили в финальную часть соревнований. Остальные участницы будут принимать участие во второй квалификации", - информирует Olympic.kz.

 
Отмечается, что команда Казахстана показала следующие результаты: Олеся Граур (57.18 балла) - 23-е место; Аяулым Амренова (66.82 балла) - 16-е место и Анастасия Городко не завершила дистанцию и сошла с трассы.
 
Таким образом, все казахстанки будут принимать участие во второй квалификации, которая состоится 6 февраля, уточнили в НОК РК.
 
Мужскую команду в этом виде спорта представляют Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд.
 

Колмаков по итогам своего выступления набрал 74,09 балла. Этого результата хватило, чтобы занять 17-е место. Рейхерд финишировал 12-м, набрав 75,43 балла. Оба спортсмена будут выступать во второй квалификации, котоая пройдет 5 февраля. Также в этот день состоится и финальная часть соревнований", - сообщили в комитете.

 
4 февраля пройдет торжественная церемония открытия Олимпиады, а также будут сыграны матчи в керлинге (смешанные пары) и хоккее (женщины), пройдут командные соревнования в фигурном катании (мужчины, короткая программа; танцы на льду, ритм-танец; спортивные пары, короткая программа), информирует sports.kz.
 
Завтра выступление казахстанских спортсменов на Олимпиаде не планируется. Они выступят 5 февраля в пяти видах спорта: прыжки с трамплина, лыжные гонки, конькобежный спорт, фристайл-могул и шорт-трек.

Напомним, команда Казахстана по фристайлу-могул сегодня провела предолимпийские тренировки в Китае.
 

Назначены новые тренеры сборных РК по тяжелой атлетике

03.02.2022, 12:59 9361
Назначены новые тренеры сборных РК по тяжелой атлетике
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - Назначены главные тренеры сборных Республики Казахстан по тяжелой атлетике. Мужскую команду возглавил Нуржан Смаханов Нуржан, женскую - Иван Сивохин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее федерацией по согласованию с НОК и Комитетом культуры и спорта РК было принято решение разделить национальную сборную Казахстана на две команды - мужскую и женскую.
 

В первую очередь хочу поздравить Нуржана Дауренбековича и Ивана Павловича с назначением! Они оба являются специалистами высокого профиля, имеют опыт работы в национальной сборной команде, а главное - результаты", - сказал Генеральный секретарь ФТА РК Алдияр Нуралинов.

 
Команды уже приступили к первым сборам в этом году. 
 

К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране по состоянию здоровья не все атлеты смогли присоединиться, но мы надеемся, что ко второму сбору, который стартует 13 февраля, коллективы будут в полном составе", - рассказали в федерации.

 
Напомним, широкий резонанс вызвала смерть 24-летнего казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера в сентябре 2021 года. В тот же день полиция возбудила уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса (Доведение до самоубийства). 
 
После смерти спортсмена казахстанские тяжелоатлеты заявили о тяжелой психологической обстановке в федерации. Спортсмены Михаил Макеев и Фархат Самарханов выбросили свои медали. 
 
После публичного заявления о проблемах в тяжелой атлетике спортсменам стали поступать угрозы. 

Федерация тяжелой атлетики РК инициировала создание комиссии, в состав которой вошли эксперты и ветераны спорта. Было принято решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова до выяснения обстоятельств. 
 
 
В декабре 2021 года мать погибшего тяжелоатлета сообщила, что дело о доведении до самоубийства было закрыто.
 

Казахстанские спортсмены стартуют на Олимпиаде в Пекине

03.02.2022, 08:40 10386
Фото: НОК Казахстана
ПЕКИН. 3 ФЕВРАЛЯ - Команда Казахстана по фристайлу-могул провела предолимпийские тренировки в Китае. Спортсмены опробовали олимпийскую трассу и готовятся к первому старту, который состоится уже сегодня, 3 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На соревнованиях по фристайлу-могул на Олимпийских играх в Пекине выступят шесть казахстанцев. Отметим, что квота формировалась согласно рейтингу FIS - фристайлист должен находиться в топ-30, а также иметь больше 80 баллов, сообщает Olympic.kz.
 
В активе нашей страны шесть лицензий на двоих мужчин и четырех женщин. На белой Олимпиаде выступят Юлия Галышева, Аяулым Амренова, Олеся Граур, Анастасия Городко, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков.
 
В этом виде спорта будут разыграны 13 комплектов медалей.
 
Подготовка команд проходит на той же трассе, где пройдут состязания. Мужские и женские тренировки проводятся отдельно.
 
Добавим, что могулисты проживают и тренируются в горном Чжанцзякоу, который является третьим и самым дальним кластером на олимпийской карте. 
 
Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина. 4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр". 
 
Ранее сообщалось, казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире. Старт нашей команды состоится сегодня в 16.00 по времени Нур-Султана. 
 

Казахстанский боец впервые в истории ММА стал трехкратным чемпионом мира

30.01.2022, 13:17 18576
Казахстанский боец впервые в истории ММА стал трехкратным чемпионом мира
Фото: пресс-служба Казахстанской объединенной федерации ММА
АЛМАТЫ. 30 ЯНВАРЯ - Казахстанский боец Багдат Жубаныш вошел в историю Международной федерации смешанных боевых искусств (IMMAF), завоевав в третий раз звание чемпиона мира, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Третье "золото" Багдат Жубаныш выиграл на чемпионате мира в Абу-Даби (ОАЭ), победив в финале российского бойца Фархода Рахмоналиева.
 
Ранее в IMMAF Багдата Жубаныша называли "восходящей звездой ММА". 
 
Международная федерация MMA на своей странице в Instagram поздравила казахстанского бойца с достижением.
 

Первый трехкратный чемпион мира IMMAF. Багдат Жубаныш, прими поклон! Историческая победа Казахстана, Багдат победил россиянина Фархода Рахмоналиева", - сообщили в федерации.


 

Казахстанские спортсмены заселились в олимпийскую деревню

29.01.2022, 10:16 21896
Казахстанские спортсмены заселились в олимпийскую деревню
Фото: olympic.kz
ПЕКИН. 29 ЯНВАРЯ - Казахстанские спортсмены прибыли в Китай и заселились в олимпийскую деревню. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В столичной олимпийской деревне разместились команды Казахстана по конькобежному спорту и шорт-треку. Самым дальним регионом на олимпийской карте стал горный Чжанцзякоу, который находится в соседней провинции Хэбэй. Там будут проживать команды по фристайлу, прыжкам с трамплина, лыжным гонкам, биатлону и лыжному двоеборью. В Яньцине остановится команда по горнолыжному спорту.
 

Сразу по прибытию в Пекин и сдачи обязательных ПЦР-тестов, мы отправились в олимпийские деревни. Дорога между Пекином и Чжанцзякоу занимает три часа, вчера здесь разместились наши команды по фристайлу-могул, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Ждем другие команды. Все идет по плану. Погода здесь ясная, но холодно. У атлетов хороший настрой", - заявил генеральный секретарь Национальной лыжной ассоциации РК Аскар Валиев.


Отмечается, что первыми из спортсменов команды Казахстана на Олимпиаде выступят могулисты. Квалификационные соревнования начнутся 3 февраля, еще до официального открытия Игр.

Ранее сообщалось, казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире.
 

Сборная Казахстана отправилась на зимние Олимпийские игры в Пекин

28.01.2022, 09:59 24631
Фото: НОК РК
АЛМАТЫ. 28 ЯНВАРЯ - 27 января казахстанская делегация отправилась на зимние Олимпийские игры по маршруту Нур-Султан - Алматы - Пекин, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все спортсмены и тренеры последние недели перед вылетом провели в условиях карантина - они жили и тренировались в так называемых "пузырях" без прямых контактов с третьими лицами. В Китай их доставят на специальном рейсе Air Astana, с учетом всех мер безопасности. На этом рейсе вылетают казахстанские команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу-могул, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью", - проинформировали в НОК.

 
Отмечается, что команды, которые проходят финальные сборы за рубежом - это сборные по биатлону, лыжным гонкам и фристайл-акробатике - отправятся в Китай по индивидуальному маршруту. 
 

Мы вылетаем на Олимпийские игры. Это очень волнующее событие для всех нас. Мы настроены оптимистично и готовы стараться изо всех сил на таких важных соревнованиях. Хочу выразить большую благодарность главе государства и нашему правительству, Национальному олимпийскому комитету за все созданные условия и заботу о спортсменах в такое непростое время. Мы не прерывали свою подготовку, несмотря ни на что", - сказал знаменосец команды Казахстана и лидер команды по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

 
Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.



 

Казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире

27.01.2022, 14:54 27081
Казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире
Фото: olympic.kz
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - Казахстанцы смогут увидеть XXIV Зимние Олимпийские игры в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan, Qazsport, Хабар и El arna, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства информации и общественного развития, все соревнования на телеканалах Qazaqstan и Qazsport будет обслуживать команда опытных комментаторов.
 

Все спортивные трансляции на телеканале Qazaqstan будут комментироваться на государственном языке. Прогнозы экспертов на спортивные соревнования каждого конкретного дня и подведение итогов будут даваться ежедневно: утром и вечером в прямом эфире студийной программы Бейжін-2022", - отметили в ведомстве.

 
Помимо телевизионной трансляции болельщики смогут посмотреть Олимпиаду на официальных сайтах телеканалов www.qazaqstan.tv и www.qazsporttv.kz и в мобильных приложениях.
 
Ранее сообщалось, что участие сборной Казахстана в Олимпиаде-2022 обойдется в 228 млн тенге.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов