28.01.2023, 17:28 4506
Рыбакина проиграла в финале Australian Open
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Мельбурн. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение от представительницы Беларуси Арины Соболенко в финале Australian Open - 2023. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 4:6 в пользу Соболенко.
Отметим, что для казахстанки это была дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open. В 2022 году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
Казахстанка не смогла одолеть свою соперницу на официальных соревнованиях в четвертый раз подряд. Счет личных встреч на турнирах до этого был 3-0 в пользу Соболенко. При этом все победы были трехсетовыми: в Ухани-2019, Абу-Даби-2021 и на Уимблдоне-2021. А чуть больше месяца назад, 20 декабря 2022-го, Рыбакина выиграла матч выставочного соревнования мировой теннисной лиги - 0:6, 6:1, [10:6], сообщает "Чемпионат".
Общий призовой фонд Australian Open - 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.
новости по теме
27.01.2023, 14:22 10661
Сенсация в мире шахмат: казахстанка Бибисара Асаубаева победила знаменитого гроссмейстера Сергея Карякина
Фото: Дирекция по развитию спорта
Рассказать друзьям
Москва. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Известная казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева сенсационно обыграла знаменитого российского гроссмейстера Сергея Карякина.
На проходящем в Москве международном турнире "Шахматные звезды" случилось одна из главных сенсаций в этом виде спорта. Двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева в рапиде обыграла главного фаворита соревнований Сергея Карякина. Россиянин входит в топ сильнейших гроссмейстеров мира, на данный момент у него 2739 очков", - сообщает дирекция по развитию спорта.
По словам комментаторов турнира, игра стала украшением тура как по эмоциональной содержательности, так и по результативности. Ранее в своих интервью Асаубаева не раз подчеркивала, что больше всего на этом звездном турнире она хотела бы сыграть с Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.
В свою очередь российский гроссмейстер уже заявил, что ему не стыдно за единственную проигранную партию.
Я проиграл ее чемпионке мира, которая играет очень хорошо", - сказал после игры Карякин.
За солидный призовой фонд (15 млн рублей) борются одни из лучших в мире шахматистов. Среди них Бибисара Асаубаева, Сергей Карякин, Александр Грищук, Теймур Раджабов, Раунаку Садвани, Франсиско Вальехо, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно и другие", - сообщается в информации.
Асаубаева узнала об участии в турнире буквально за два дня до начала, заменив 14-го чемпиона мира Владимира Крамника.
Соревнования по рапиду состоялись 24-26 января, на очереди - состязания по блицу, которые пройдут 28 и 30 января.
26.01.2023, 17:42 14936
Елена Рыбакина вышла в исторический финал Australian Open - 2023
Фото: sports.kz
Рассказать друзьям
Мельбурн. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал открытого чемпионата Австралии - Australian Open - 2023.
Соперницей первой ракетки Казахстана стала представительница Беларуси Виктория Азаренко, занимающая 24-ю строчку рейтинга WTA. В первой партии теннисистки по два раза взяли чужую подачу и довели в итоге дело до тай-брейка, где успешнее была Рыбакина - 7:6 (4). Второй сет также остался за Еленой (6:3), которая одержала яркую победу и вышла в финал", - сообщает Sports.kz.
В решающей игре за трофей Рыбакина встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Магда Линетт из Польши (45) и еще одна белоруска Арина Соболенко (5). Матч состоится сегодня и начнется ориентировочно в 17.00.
Стоит отметить, что для казахстанки это будет дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open.
В прошлом году Рыбакина одержала историческую победу на Уимблдоне.
24.01.2023, 10:22 25581
Школа-интернат при спортивном колледже Алматы возобновит свою работу после обращений родителей
Рассказать друзьям
Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новый министр культуры и спорта Республики Казахстан Асхат Оралов сообщил о возобновлении работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.
Оралов рассказал, что одной из актуальны проблем было обращение родителей, учителей и спортсменов о необходимости возобновления работы школы-интерната в РГКП "Республиканский колледж спорта" в Алматы.
Министр напомнил, что в 2022 году учебное заведение было закрыто, а талантливые тренеры, учителя и школьники были переведены в другие организации образования.
Вопрос был взят на мой личный контроль. Выпускниками этого учебного заведения являются такие выдающиеся спортсмены, как Даулет Турлыханов, Ольга Шишигина, Ислам Байрамуков и др. И, безусловно, база школы и потенциал педагогического коллектива позволят нам вырастить еще не одну плеяду талантливых спортсменов. В связи с этим решение о закрытии было пересмотрено", - написал Оралов в Facebook.
По словам главы Минспорта, была проведена работа по возвращению лицензии. И сейчас уже ведется прием документов для обучения.
В школе смогут учиться сотни детей, а работой будут обеспечены десятки профессиональных учителей и тренеров. Я посетил интернат и ознакомился с подготовительными работами - оборудованием учебных кабинетов, обеспечением книг, подготовкой койко-мест в общежитии для приема всех детей. Уже готовы к старту спортзалы и столовая.Также будут утверждены новый тарификационный список учителей, расписание занятий и расписание дня", - заверил министр, добавив, что интересы детей будут первостепенными для министерства.
Напомним, весной 2022 года родители студентов выступили с протестом против реорганизации колледжа спорта в Алматы.
24.01.2023, 09:56 26311
Елена Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open - 2023
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграла в четвертьфинале открытого чемпионата Австралии и вышла в полуфинал.
В матче за выход в полуфинал занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина вышла на корт против 17-й ракетки мира Елены Остапенко из Латвии. Первый сет остался за казахстанкой (6:2). Вторую партию также забрала Рыбакина (6:4) и одержала итоговую победу в матче, информирует Sports.kz.
Отмечается, что Рыбакина впервые в своей карьере смогла одолеть Остапенко - до сегодняшней игры счет личных встреч был в пользу латвийской теннисистки (2-0), кроме того, представительница Казахстана не выиграла в тех матчах ни одной партии.
В полуфинале Елена Рыбакина поборется за попадание в решающий поединок турнира с победительницей противостояния Джессика Пегула (3) - Виктория Азаренко (24).
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023.
Напомним, Казахстан занял 11-е место в медальном зачете зимней Универсиады - 2023.
23.01.2023, 14:36 32531
Токаев поздравил сборную Казахстана с успешным выступлением на Универсиаде
Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил студенческую сборную Казахстана с успешным выступлением на ХХХI Всемирной зимней Универсиаде, сообщает Акорда.
Ваши победы стали настоящим подарком для всех болельщиков. Вы достойно представили нашу страну на этом спортивном форуме, продемонстрировали мастерство, талант, волю к победе. Вы оправдали надежды болельщиков, в условиях жесткой конкуренции завоевав медали всех достоинств. В этом есть и безусловная заслуга тренеров наших спортсменов. В нашей стране создаются все условия для развития массового и детского спорта. Замечательное выступление сборной на Универсиаде станет хорошим примером для тысяч наших юных сограждан", - говорится в поздравительном послании.
Президент пожелал студенческой сборной Казахстана дальнейших спортивных успехов.
Напомним, на Универисаде-2023 в Лейк-Плэсиде Казахстан завоевал три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали, заняв 11-е место по количеству побед.
23.01.2023, 08:15 35521
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады - 2023
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Лейк-Плэсиде подошла к концу зимняя Универсиада 2023 года, участие в которой приняли казахстанские спортсмены.
По ее итогам сборная Казахстана расположилась на 11-м месте с 11 медалями - тремя золотыми, четырьмя серебряными и четырьмя бронзовыми, сообщает Sports.kz.
Победителем медального зачета стала Япония - 48 медалей (21-17-10), на втором месте расположилась Южная Корея - 29 (12-8-9), замкнула тройку лучших Канада - 13 (6-1-6).
Напомним, что золото сборной Казахстана на Универсиаде-2023 принесли биатлонисты Вадим Куралес и Бекентай Турлубеков и "летающий лыжник" Данил Васильев.
Серебро выиграли биатлонист Александр Мухин, "летающие лыжники" Данил Васильев и Сергей Ткаченко (в командных соревнованиях), команда по шорт-треку в смешанной эстафете (Яна Хан, Малика Ермек, Алина Ажгалиева, Алишер Абулкатимов, Адиль Галиахметов и Еркебулан Шамуханов) и мужская сборная по шорт-треку (Санжар Жанисов, Антон Хван, Алишер Абулкамитов, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов и Валерий Клименко).
Бронзовыми призерами Универсиады стали биатлонист Александр Мухин, лыжница Ксения Шалыгина, женская сборная по лыжным гонкам (Айша Ракишева, Надежда Степашкина и Ксения Шалыгина) и мужская сборная по хоккею.
Вчера студенческие сборные Казахстана и Японии по хоккею встретились в матче за третье место на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США). Казахстан одержал крупную победу - 8:1. Таким образом, хоккеисты сборной Казахстана выиграли бронзу. Ранее студенческая сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею (5:1), Венгрию (9:1), Великобританию (15:1), Словакию (4:0) и Японию (8:1) и проиграла США (1:4) и Канаде (1:4).
22.01.2023, 12:28 43011
Елена Рыбакина победила первую ракетку мира на Australian Open - 2023
Фото: ktf.kz
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч против первой ракетки мира Иги Швентек в рамках 1/8 финала Australian Open в одиночном разряде.
До начала встречи казахстанку считали андердогом, однако занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина выиграла обе партии (6:4, 6:4) и одержала сенсационную победу", - информирует Sports.kz.
За выход в полуфинал Елена сыграет с победительницей матча между Еленой Остапенко и Коко Гауфф.
Отмечается, что Рыбакина остается единственной представительницей Казахстана на Australian Open - 2023 как в «одиночке», так и в парном разряде, где она выступает с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
Ранее казахстанка одержала победу над соперницей из Словении.
22.01.2023, 09:30 43736
Казахстан выиграл серебро в биатлоне на Универсиаде-2023
Фото: Sports.kz
Рассказать друзьям
Вашингтон. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский биатлонист Александр Мухин стал вторым в масс-старте, завоевав восьмую медаль на Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид.
Он допустил четыре промаха на огневых рубежах (0+2+2+0) и уступил лидеру 24.8 секунды", - сообщает Sports.kz.
Победителем гонки стал француз Аксель Гарнье. Бронзой награжден норвежский биатлонист Эрьян Мосенг.
Ранее сообщалось о призовых местах Казахстана в прыжках на лыжах с трамплина и по шорт-треку.
Читаемое
29.01.2023, 09:37На Шымбулаке в рестобаре произошел крупный пожар 22.01.2023, 21:00164631Сотрудница отдела образования Шымкента подозревается во взяточничестве 22.01.2023, 13:47160056В одной из квартир Караганды взорвался газовый баллон 23.01.2023, 11:47151896В Костанае из-за порыва теплосетей более 20 домов отключены от тепла 23.01.2023, 19:49143286В Жетысуской области трактор столкнулся с товарным поездом 26.01.2023, 16:03135306Житель Шымкента похитил несовершеннолетнюю девушку с целью женитьбы 01.01.2023, 00:40254551Обзор основных событий 2022 года по версии Kazakhstan Today 16.01.2023, 11:55224676Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53220186В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 16.01.2023, 18:26211061Находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше - МИД 18.01.2023, 14:59205156Памятник знаменитому казахстанскому альпинисту Анатолию Букрееву установили на Медеу
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?