Елена Рыбакина вышла в исторический финал Australian Open - 2023

В финале Рыбакина встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Магда Линетт из Польши и белоруска Арина Соболенко

Фото: sports.kz

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Мельбурн. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал открытого чемпионата Австралии - Australian Open - 2023.





Соперницей первой ракетки Казахстана стала представительница Беларуси Виктория Азаренко, занимающая 24-ю строчку рейтинга WTA. В первой партии теннисистки по два раза взяли чужую подачу и довели в итоге дело до тай-брейка, где успешнее была Рыбакина - 7:6 (4). Второй сет также остался за Еленой (6:3), которая одержала яркую победу и вышла в финал", - сообщает Sports.kz .





В решающей игре за трофей Рыбакина встретится с победителем второго полуфинала, в котором сыграют Магда Линетт из Польши (45) и еще одна белоруска Арина Соболенко (5). Матч состоится сегодня и начнется ориентировочно в 17.00.





Стоит отметить, что для казахстанки это будет дебютная попытка завоевать свой первый титул Australian Open.



