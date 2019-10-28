Рыпакова завоевала золотую медаль на Всемирных военных играх в Ухани

Ухань. 27 октября. Kazakhstan Today - Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала золотую медаль в тройном прыжке на Всемирных военных играх в Ухани, передает Kazakhstan Today.

Спортсменка Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны Республики Казахстан легкоатлетка майор Ольга Рыпакова завоевала золотую медаль в тройном прыжке на VII Всемирных военных играх в Китае. Во второй попытке Ольга Рыпакова прыгнула на 14,19 метра, что принесло в копилку сборной Вооруженных сил Казахстана вторую золотую медаль, сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Серебро в этой дисциплине завоевала итальянская спортсменка Оттавия Честонаро, которой покорилось расстояние в 13,78 метра, и третье место досталось легкоатлетке из Доминиканской Республики Анне Хосе Тиме, показавшей результат в 13,54 метра.

Всемирные военные игры - спортивное соревнование, организованное под эгидой Всемирного совета военного спорта (CISM) для спортсменов-военнослужащих. Они проводятся, как и Олимпийские игры, раз в четыре года. Первые состязания прошли в Риме в 1995 году. В этом году они проводятся в Китае и завершатся 27 октября.

По итогам семи соревновательных дней с наибольшим количеством завоеванных медалей лидируют хозяева игр - Китай. На счету у казахстанской сборной - две золотые, одна серебряная и пять бронзовых медалей.

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