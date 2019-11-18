Сборная Казахстана по футболу одержала победу над командой Сан-Марино

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Алматы. 17 ноября. Kazakhstan Today - Национальная сборная Казахстана на выезде одержала уверенную победу над командой Сан-Марино в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года - 3:1, передает Kazakhstan Today.

Победа над Сан-Марино в матче отборочного турнира ЕВРО-2020 позволила сборной Казахстана повторить свое лучшее достижение на чемпионатах Европы, сообщает Sports.kz

В этом отборочном цикле подопечные Михала Билека уже набрали 10 очков и повторили результат отбора ЕВРО-2008 - тогда сборная Казахстана тоже набрала 10 баллов, правда матчей было сыграно больше - 14. Напомним, по ходу нынешнего отборочного турнира казахстанские футболисты разгромили Шотландию (3:0) и Сан-Марино (4:0, 3:1), сыграли вничью с Кипром (1:1) и проиграли России (0:4, 0:1), Бельгии (0:3, 0:2) и Кипру (1:2).

В заключительном матче отбора ЕВРО-2020 Казахстан на выезде сыграет с Шотландией. Матч состоится 19 ноября.

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