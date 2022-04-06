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Смаилов поручил увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями

05.04.2022, 11:38 3471
Смаилов поручил увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами увеличить охват детей бесплатными спортивными секциями с выделением дополнительных средств из местного бюджета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вместе с тем в ходе заседания правительства Смаилов дал поручение Министерству культуры и спорта совместно с Министерством образования и акиматами до 1 июля текущего года принять план по строительству спортивной инфраструктуры в нуждающихся населенных пунктах. Министерству здравоохранения совместно с министерствами нацэкономики, информации и акиматами усилить меры по пропаганде и формированию здорового образа жизни, профилактике заболеваемости.
 
По информации главы кабмина, в среднем по республике почти 35% населения вовлечены в занятие спортом. 
 

Высокие показатели у Мангистауской, Атырауской и Акмолинской областей. Меньше всего занимающихся спортом в городах республиканского значения: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте", - проинформировал Смаилов.

 
Он подчеркнул, что в 2025 году необходимо довести показатель занимающихся спортом до 50%. 
 

По поручению главы государства с профессионального на массовый спорт переориентировано порядка 21 млрд тенге, из которых 6 млрд использованы для финансирования государственного спортивного заказа", - рассказал Смаилов.

 
Премьер-министр проинформировал, что в рамках госзаказа в 2021 году возможность посещать секции бесплатно получили 162 тысячи детей, в текущем году охват достигнет 275 тысяч.
 
При этом он уточнил, что наиболее высокие показатели охвата госзаказом в Алматы и Алматинской области. Отстают пока Актюбинская и Северо-Казахстанская области.
 

Часть перенаправленных средств в объеме 4,9 млрд тенге вложены в строительство и ремонт спортивной инфраструктуры. В прошлом году по республике в эксплуатацию введен 41 физкультурно-оздоровительный комплекс, в том числе 32 в районных центрах и селах", - сказал Смаилов.

 
Также решается вопрос обеспечения сел спортивными инструкторами. 
 

Только за 2021 год штатная должность спортивного инструктора введена в 1833 опорных селах. В 2025 году в каждом опорном селе будет инструктор или тренер, ответственный за организацию спортивных мероприятий и секций", - замерил премьер.

 

новости по теме

Абаев: необходимо интегрировать с государственными базами данных программу artsport

05.04.2022, 14:00 2596
Абаев: необходимо интегрировать с государственными базами данных программу artsport
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Министр культуры и спорта Даурен Абаев высказался об имеющихся пробелах в программе Аrtsport, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Требуется тщательная доработка программы Аrtsport. Прежде всего необходима ее интеграция с государственными базами данных. Имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование мертвых душ, завышение цифр посещений, дублирование поставщиков и финансирования, зачисление детей в секции и кружки поставщиками собственноручно. Нередко один и тот же тренер встречается в разных заявках поставщиков. А одни и те же объекты проходят по творческому и по спортивному заказу", - сказал в ходе заседания правительства РК Даурен Абаев.

 
Кроме того, по его словам, установлены факты регистрации детей, являющихся учениками спортивных школ.
 

По большому счету из-за таких провалов в работе процветают мошеннические схемы и злоупотребления. В результате страдают добросовестные поставщики и главные получатели услуг - дети", - заключил министр.

 

Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

03.04.2022, 18:03 8271
Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку
Фото: НОК РК
БАКУ. 3 АПРЕЛЯ - Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов стал чемпионом этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наш гимнаст добился успеха в упражнениях на коне, в общей сумме набрав 14.633 балла", - сообщили в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан.

 
Второе место занял Матвей Петров из Албании, бронзу взял француз Томмасон Сириль.
 
Ранее сообщалось, гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Баку.
 

Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Баку

03.04.2022, 17:21 8656
Казахстанский гимнаст завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Баку
Фото: НОК РК
БАКУ. 3 АПРЕЛЯ - Казахстанский гимнаст Милад Карими завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира в Баку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В финале ЭКМ в вольных упражнениях Карими стал вторым с общей суммой баллов 14.300", - проинформировали в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан.

 
Золото - у Артема Долгопята из Израиля (14.700), бронза - у Эймона Монтгомери (14. 066) из Ирландии.
 

Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

27.03.2022, 21:03 32116
Евгений Федоров выиграл золото чемпионата Азии по велоспорту на шоссе
Фото: olympic.kz
ДУШАНБЕ. 27 МАРТА - Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров выиграл чемпионат Азии в Таджикистане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Евгений показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите. Новоиспеченный чемпион Азии проехал 24 километра за 28 минут 45.197 секунды", - проинформировали в Национальном олимпийском комитете Республики Казахстан.

 
Второе место у японца Нариюки Масуда (+51.548). Третье - у узбекского спортсмена Мураджана Халмуратова (+1:13.094).
 
Ранее сообщалось, что золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане завоевала казахстанская спортсменка Рината Султанова.
 

Казахстанская спортсменка впервые в истории выиграла чемпионат Азии по велоспорту

27.03.2022, 17:33 33191
Казахстанская спортсменка впервые в истории выиграла чемпионат Азии по велоспорту
Фото: НОК РК
ДУШАНБЕ. 27 МАРТА – Золотую медаль чемпионата Азии по велоспорту на шоссе в Таджикистане завоевала казахстанская спортсменка Рината Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

«Она стала лучшей в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Гонщица проехала 24-километровую дистанцию за 33 минуты 24.632 секунды, показав лучшее время в категории женщины-элита», -  сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Второе место у индонезийки Делии Приатна (+34.643). Бронзовая медаль досталась монгольской спортсменке Солонго Церенлхам (+01:39.450).

«Рината Султанова стала первой казахстанской гонщицей, завоевавшей титул чемпионки Азии по велоспорту на шоссе», -  отметили в НОК.
 

Более 60 млн тенге предлагается выделить на выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине

27.03.2022, 14:05 34036
Более 60 млн тенге предлагается выделить на выплаты участникам Олимпийских игр в Пекине
НУР-СУЛТАН. 27 МАРТА - Предлагается выделить более 60 миллионов тенге из резерва правительства на выплаты казахстанским спортсменам, которые достигли высоких результатов на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Выделить Министерству культуры и спорта Республики Казахстан из резерва правительства Республики Казахстан, предусмотренного в республиканском бюджете на 2022 год на неотложные затраты, денежные средства в размере 60 380 400 тенге для осуществления единовременных выплат спортсменам, достигшим высоких результатов на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года в городе Пекине, и их тренерам", - сообщается в проекте постановления правительства.

 
С полным тексом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".

 

Казахстанский тяжелоатлет лишен золотой медали Олимпиады-2016

23.03.2022, 12:31 40601
Казахстанский тяжелоатлет лишен золотой медали Олимпиады-2016
Фото: Sports.kz
НУР-СУЛТАН. 23 МАРТА - Казахстанский тяжелоатлет Нижат Рахимов получил дисквалификацию на восемь лет за нарушение антидопинговых правил и лишился золотой медали Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алла Важенина осталась единственной обладательницей золотой медали Олимпийских игр по тяжелой атлектике в Казахстане. Важенина получила свою награду в весовой категории до 75 кг после пересмотренных результатов Олимпиады в Пекине, сообщает Sports.kz.
 
Накануне стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал казахстанского штангиста Нижата Рахимова на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, а также лишил его золота Игр-2016 в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 77 кг.
 
Ранее за применение допинга были дисквалифицированы и остались без своих олимпийских медалей высшей пробы Илья Ильин (2008 и 2012), Светлана Подобедова (2012), Майя Манеза (2012) и Зульфия Чиншанло (2012).
 
Лишение Казахстана золота непосредственным образом отразилось на положении страны в медальном зачете Олимпиады-2016. По итогам соревнований Казахстан занял 22-е место - три золотые, пять серебряных и девять бронзовых медалей. Однако теперь с двумя золотыми медалями Казахстан опустился на 30-е место.
 
Таким образом, олимпийских чемпионов 2016 года у Казахстана осталось двое: боксер Данияр Елеусинов и пловец Дмитрий Баландин. 
 

Токаев поздравил паралимпийца Герлица с бронзовой медалью

08.03.2022, 12:30 69166
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанского биатлониста Александра Герлица с бронзовой медалью, завоеванной на Паралимпиаде в Пекине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На Паралимпийских играх в Пекине казахстанский биатлонист Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в гонке на 10 километров... От всей души поздравляю Александра и желаю ему дальнейших спортивных достижений", - написал глава государства в Twitter.



Напомним, Герлиц завоевал первую для Казахстана медаль на Паралимпиаде-2022.
 

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