Токаев открыл Дворец единоборств в Нур-Султане

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил в Нур-Султане новый Дворец единоборств Jekpe-Jek, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел тренировочные залы и инфраструктуру нового спортивного комплекса", - сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе фестиваля, организованного Ассоциацией боевых искусств Казахстана, были продемонстрированы показательные и профессиональные бои.

Дворец единоборств ориентирован на подготовку спортсменов и проведение соревнований по боксу, борьбе, дзюдо, тяжелой атлетике и другим видам спорта.

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