Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем столицы

Фото: astana.gov.kz

Нур-Султан. 6 июля. Kazakhstan Today - Сегодня Казахстан в 21 раз отмечает день столицы, и впервые этот день столица празднует с новым названием Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

С праздничным поздравлением к соотечественникам обратился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Наша столица, город Нур-Султан, - это яркое олицетворение успехов Казахстана. Судьбоносное решение Первого Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева о переносе столицы имеет огромное историческое значение для нашего народа. Благодаря воле и решимости Елбасы в центре Евразии вырос крупный политический, экономический, культурный и образовательный центр. Весь Казахстан получил мощный импульс к развитию, прогрессу и созиданию", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что город Нур-Султан за столь короткий срок стал архитектурным достоянием Евразии. Благодаря уникальным сооружениям, современным технологиям градостроительства столица стала известна во всем мире.

Токаев напомнил, что в столице Казахстана происходят политические события глобального масштаба. Саммиты СНГ, ШОС, ЕАЭС, ОБСЕ, ОИС, выставка ЭКСПО-2017, Азиатские игры, Астанинский миротворческий процесс - все эти и многие другие события прочно ассоциируются с главным городом Казахстана.

Расцвет столицы - это заслуга Елбасы и народа Казахстана. Все регионы нашей страны внесли вклад в строительство города Нур-Султан, который стал символом единения всех казахстанцев. Именно здесь бьется сердце нашей Родины, именно здесь принимаются все судьбоносные решения во имя светлого будущего нашего государства", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил каждого гражданина нашей страны за вклад в строительство и становление города.

Поздравляю всех с Днем столицы! Желаю жителям города Нур-Султан и всем казахстанцам счастья, здоровья, благополучия!" - заключается в поздравлении.

Отметим, что еще год назад столица Казахстана носила имя Астана . Она и прежде сменила несколько названий. С 1830 по 1961 год город назывался Акмолинском, с 1961 по 1992 - Целиноградом, с 1992 по 1998 - Акмолой. День столицы в Астане отмечают с 1998 года. В 2008 году были приняты поправки в закон "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которым День столицы стал государственным праздником.

Накануне Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, которая прошла на этномемориальном комплексе "Атамекен", и поздравил казахстанцев с наступающим Днем столицы

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