Бюджет на празднование Дня столицы сокращен втрое

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Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Бюджет на празднование дня рождения столицы сокращен в три раза, сообщил заместитель акима Нур-Султана Ерлан Каналимов, передает Kazakhstan Today.

Из графика убрали крупные мероприятия, такие, как OPEN AIR с участием звезд казахстанской и российской эстрады, гала-концерт под открытым небом, массовые народные гуляния на главных площадях столицы, которые проходили 6 июля и другие затратные мероприятия", - уточнил Каналимов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Если ежегодно было около 300 мероприятий, то в нынешнем году их будет в пределах сотни, причем 73 из них будут бесплатными как для граждан, так и беззатратными для городсколго бюджета - они будут проходить на открытых площадках со свободным входом для всех желающих.

В столице пройдут концерты, спектакли, выставки, спортивные мероприятия.

Состоится ежегодная церемония поднятия государственного флага, которая даст старт празднованию Дня столицы, сольный концерт Димаша Кудайбергенова "Арнау", Фестиваль циркового искусства "Эхо Азии", выставка мировых художников "Astana Art Show", гастроли легендарного Московского театра "Современник", международный фестиваль "The Spirit of Eurasia", два спектакля от российского театра "Современник", юбилейный X Международный фестиваль духовых оркестров "Астана самалы", концерт на площади у монумента "Казак Елі", посвященный празднованию Национального Дня домбры.

Праздничная программа ориентирована на массового зрителя. Основными местами проведения мероприятий в этом году будут восемь жилых массивов в окраинных частях города, парки, скверы, бульвары, набережная реки Есиль. Такие меры предприняты для избежания массового скопления людей в центральной части города и максимального обеспечения общественной безопасности", - цитирует замакима столицы портал ortcom.kz .

В столице в рамках общереспубликанской акции "Арыс. Біз біргеміз!" открыты пять пунктов приема гуманитарной помощи, вещей первой необходимости для пострадавших. За три дня от жителей столицы и предпринимателей собрано 160 тонн товаров и отправлен караван "Нур-Султан каласы Арыспен бірге" в составе восьми грузовых машин с продуктами питания, предметами первой необходимости пострадавшим жителям.

Кроме этого, для 500 детей из Арыси будет организована поездка в столицу. Первая группа прибывает в столицу 29 июня. Программа для маленьких туристов включает экскурсии по достопримечательностям города, а также посещение столичных концертов.

Мы обеспечим детей необходимыми вещами, одеждой и школьными принадлежностями, - добавил Каналимов.

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