Токаев поздравил казахстанцев с наступающим Днем столицы

Нур-Султан. 5 июля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия государственного флага, которая прошла на этно-мемориальном комплексе "Атамекен", передает Kazakhstan Today.

Глава государства принял участие в торжественной церемонии подъема государственного флага, по традиции открывающей праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы, сообщает пресс-служба Акорды.

В момент, когда знамя Казахстана взмывает высоко над землей, наши сердца наполняются чувством гордости за нашу страну, за все достижения, которым мы обязаны нашей Независимости! С момента своего становления наша столица стала зримым воплощением успеха казахстанской модели развития", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений, глава государства подчеркнул, что сегодня флаг Казахстана знают во всем мире как символ миролюбивой и взвешенной политики, нацеленной на обеспечение безопасности и стабильности в регионе и на всей планете.

В сегодняшней сложной геополитической ситуации наши воины в различных горячих точках достойно выполняют миротворческую миссию. Звания офицера удостаиваются только люди, работающие с полной самоотдачей, отличающиеся высокими моральными качествами и железной дисциплиной. Государство всегда будет создавать условия для того, чтобы профессиональные вооруженные силы страны отвечали требованиям времени. Безопасность Казахстана напрямую зависит от вашей качественной работы", - напутствовал молодых офицеров Касым-Жомарт Токаев.

В ходе церемонии офицерские погоны из рук президента Казахстана - Верховного главнокомандующего получили 27 отличников учебы, выпускников высших военных учебных заведений.

В завершение Касым-Жомарт Токаев поздравил всех присутствующих с наступающим Днем столицы и пожелал народу Казахстана мира и процветания.





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