11.02.2025, 08:42 18031

Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала бронзовую медаль на Азиаде-2025

В активе сборной Казахстана - одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовые медали
Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала бронзовую медаль на Азиаде-2025
Фото: Нургали Жумагазы, НОК РК
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2025. Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.

Аяна Жолдас и Ардана Маханова показали третий результат в синхронных прыжках. Первое место заняла команда Китая. На втором месте также расположились китаянки.

Добавим, что теперь в активе команды Казахстана по фристайл-акробатике три медали. Ранее Аяна Жолдас стала третьей в индивидуальных соревнованиях, а смешанная команда завоевала "серебро".

Таким образом, в копилке сборной Казахстана - одна золотая, пять серебряных и четыре бронзовые медали.

Минтуризма и спорта РК
 
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Теги:Азиатские игрыбронзамедаль

новости по теме

12.02.2025, 09:52 2326

Казахстанские лыжницы завоевали серебро на Азиаде-2025

Казахстанские лыжницы завоевали серебро на Азиаде-2025
Фото: Турар Казангапов, Минтуризма и спорта РК
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Женская команда Казахстана по лыжным гонкам завоевала серебряную медаль Азиатских игр в Харбине (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.

Нашу страну в эстафете представляли Ксения Шалыгина, Камила Елгазинова, Ангелина Шурыга и Надежда Степашкина. Спортсменки показали на финише 55:24.5. Первыми стали китаянки - 53:59.3. Япония замкнула тройку лучших - 56:38.1", - говорится в сообщении.


В активе сборной Казахстана - 3 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали.
 
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Теги:Азиатские игрысеребро
11.02.2025, 18:38 9086

Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль ЧА

Вторым на финише был выступающий за сборную Казахстана Дмитрий Груздев
Казахстанский велогонщик завоевал золотую медаль ЧА
Фото: olympic.kz
Бангкок. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский велогонщик Евгений Федоров завоевал золотую медаль чемпионата Азии в Тайланде, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.

Казахстанцу не было равных в индивидуальной гонке с раздельным стартом", - заявили в комитете.


Отмечается, что вторым на финише был Дмитрий Груздев, также выступающий за сборную Казахстана.

Напомним, в прошлом году казахстанский велогонщик Николя Винокуров стал чемпионом Азии.
 
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Теги:ПобедаРКВелоспортЧА
11.02.2025, 11:01 14601

Азиада-2025: Копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной серебряной медалью

Вадим Куралес - серебряный призер Азиатских игр в биатлоне
Азиада-2025: Копилка сборной Казахстана пополнилась еще одной серебряной медалью
Фото: Минтуризма и спорта
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Харбине завершился спринт на 10 км среди мужчин, где казахстанец Вадим Куралес завоевал серебряную медаль. Об этом сообщили в пресс-службе Минтуризма и спорта.

Также в топ-10 вошли три наших биатлониста: Владислав Киреев финишировал первым, Асет Дюсенов шестым (30:40.6), а Александр Мухин занял седьмое место (31:03.8).

Таким образом, в активе сборной Казахстана 13 медалей - три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
 
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Теги:Азиатские игрысеребромедаль
11.02.2025, 10:54 15436

Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завоевал золото на Азиаде

Это уже третья золотая медаль для сборной Казахстана на этих Играх.
Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завоевал золото на Азиаде
Фото: Минтуризма и спорта
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский биатлонист Владислав Киреев завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на IX зимних Азиатских играх. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства туризма и спорта РК.

Это уже третья золотая медаль для сборной Казахстана на этих Играх.

Напомним, ранее золотую медаль завоевали казахстанские фристайлисты.

В активе сборной Казахстана - три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали.
 
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Теги:Азиатские игры
11.02.2025, 10:07 16656

Казахстанские фристайлисты завоевали золотую медаль на Азиатских играх

Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиады в этом виде спорта
Казахстанские фристайлисты завоевали золотую медаль на Азиатских играх
Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана
Астана. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по фристайл-акробатике принесла стране вторую золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщили в пресс-службе НОК РК.

Наши спортсмены стали лучшими в синхронных прыжках. Шерзоду Хаширбаеву и Роману Иванову удалось обойти фаворитов - две команды Китая. Во второй попытке фристайлистам удалось набрать 97,92 балла. Данный результат стал победным. Следом расположился Китай - 93,48 балла. Третье место осталось также за китайцами - 91,57 балла", - отметили в НОК.


Асан Асылхан и Динмухаммед Райымкулов стали четвертыми - 83,96 балла.

Отмечается, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиады в этом виде спорта.
 
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Теги:ЗолотомедальАзиатские игры
10.02.2025, 09:28 32461

Казахстанский лыжник стал бронзовым призером Азиатских игр

Это девятая медаль в копилке сборной Казахстана на Азиаде
Казахстанский лыжник стал бронзовым призером Азиатских игр
Фото: Турар Казангапов, Минтуризма и спорта РК
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель команды Казахстана по лыжным гонкам Олжас Климин поднялся на третью ступень пьедестала Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай). Об этом сообщили в пресс-службе НОК Казахстана.

Казахстанский спортсмен успешно представил страну на дистанции 10 километров свободным стилем. Финишное время Климина составило 21:20.3. Победу одержал японец Харуки Ямашита - 21:06.5. Вторым стал его сокомандник Такацуга Уда - 21:16.5", - говорится в сообщении.


Это девятая медаль в копилке сборной Казахстана на Азиаде. В активе Казахстана одно золото, пять серебряных наград и три бронзы.
 
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Теги:медальАзиатские игры
10.02.2025, 08:46 33521

Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль на Азиаде

В копилке Казахстана 1 золото, 5 серебряных медалей и 2 бронзы.
Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль на Азиаде
Фото: Нургали Жумагазы, пресс-служба НОК Казахстана
Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по фристайл-акробатике завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба НОК Казахстана.

Наши атлеты отметились вторым местом в соревнованиях среди смешанных команд. В этом виде программы страну представили Аяна Жолдас, Шерзод Хаширбаев и Асан Асылхан", - говорится в сообщении.


В сумме казахстанские спортсмены набрали 235,39 балла, что и принесло сборной серебряную медаль. Китай занял первое место, а Япония финишировала на третьей строчке.

Отметим, что днем ранее Аяна Жолдас стала третьей в индивидуальных соревнованиях.

Сегодня, 10 февраля, на Азиатских играх-2025 состоится очередной соревновательный день. Медали будут разыграны в соревнованиях по лыжным гонкам, конькобежному спорту, фристайл-акробатике.

Расписание выступлений атлетов сборной Казахстана.

Вид спорта: Керлинг, женщины. Групповой раунд

Кто: Тайбэй - Казахстан, Казахстан - Китай

Начало: 06.00; 16.00

Вид спорта: Керлинг, мужчины. Групповой раунд

Кто: Казахстан - Филиппины

Начало: 06.00

Вид спорта: Фристайл-акробатика. Смешанные командные соревнования

Кто: Команда Казахстана

Начало: 08.00

Вид спорта: Лыжные гонки, мужчины. Гонка на 10 километров

Кто: Наиль Башмаков, Олжас Климин, Владислав Ковалев, Ернар Нурсбеков

Начало: 08.00

Вид спорта: Конькобежный спорт, мужчины (500 метров), женщины (3000 метров), мужской командный спринт. Финалы

Кто: Роман Биназаров, Евгений Кошкин, Никита Важенин, Алтай Жардембекулы, Надежда Морозова, Кристина Шумекова, Арина Ильященко, мужская команда Казахстана

Начало: 09.00

Вид спорта: Хоккей с шайбой, мужчины. Групповой раунд

Кто: Казахстан - Южная Корея

Начало: 09.00
 
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Теги:медальАзиатские игры
09.02.2025, 11:41 52836

Впервые в истории Казахстан завоевал золото Азиады в шорт-треке

Всего в Харбине шорт-трекисты отметились тремя наградами
Впервые в истории Казахстан завоевал золото Азиады в шорт-треке
Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
Харбин. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала золотую медаль Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай), сообщает пресс-служба НОК РК.

Первое золото стране на этих играх шорт-трекисты принесли по итогам мужской эстафеты.

Казахстан в финале опередил Японию (второе место) и Китай (третье место). Южная Корея, выступавшая в статусе фаворита, получила пенальти.

Триумфаторами стали Денис Никиша, Абзал Ажгалиев, Адиль Галиахметов, Глеб Ивченко, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен.

Отметим, что Казахстан впервые в истории завоевал золотую медаль Азиатских игр. Всего в Харбине шорт-трекисты отметились тремя наградами. Все они были завоеваны в эстафетах.

Ранее представительница команды Казахстана по фристайл-акробатике Аяна Жолдас заняла третье место на Азиатских играх-2025, а женская команда Казахстана по шорт-треку завоевала серебряную медаль.

Также казахстанские спортсмены завоевали две серебряные медали на Азиатских играх в Харбине. Серебро Казахстану принесли команда велогонщиков и конькобежец Евгений Кошкин.

Напомним, 7 февраля в Китае стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. В Играх принимают участие 137 спортсменов из Казахстана. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград.
 
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Теги:КазахстанАзиатские игрымедаль

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