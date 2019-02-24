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Мусайбеков освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК

29.01.2019, 19:44 25549
Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Сакен Мусайбеков освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.
 
Постановлением правительства Республики Казахстан Мусайбеков Сакен Жунусбекович освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК согласно поданному заявлению, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.
 

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