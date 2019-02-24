Назначен новый вице-министр культуры и спорта РК

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Елдос Рамазанов назначен вице-министром культуры и спорта РК, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Елдос Рамазанов назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК", - сообщил портал primeminister.kz .

Рамазанов родился в 1971 году в Караганде. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1992 году. В разные годы работал в коммерческом секторе, национальных компаниях.

В 2004-2006 годах занимал должность заместителя директора департамента экономики и финансов - руководителя аппарата Министерства культуры, информации и спорта РК.

С февраля 2018 года работал в ОЮЛ "Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта" советником председателя, генеральным директором. В июне 2018 года назначен заместителем генерального секретаря ОО "Национальный Олимпийский комитет".

С октября 2018 года - вице-президент РОО "Федерация дзюдо".

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